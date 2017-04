Diretta/ MotoGp prove libere FP1 e FP2 live: cronaca e tempi (oggi, GP Argentina 2017 Termas de Rio Hondo)

Diretta MotoGp - LaPresse

DIRETTA MOTOGP PROVE LIBERE FP1 E FP2 GRAN PREMIO D’ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI’ 7 APRILE 2017) – La MotoGp torna in diretta: con le prove libere FP1 e FP2 comincia il Gran Premio d'Argentina 2017 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che costituisce il secondo appuntamento con il Motomondiale 2017. Ricordiamo innanzitutto il programma di tutte le sessioni di oggi, venerdì 7 aprile 2017, per quanto riguarda la MotoGp. Dopo le anomalie del Qatar si tornerà al programma normale con il venerdì naturalmente riservato alle prime due sessioni di prove libere: la classe regina scende in pista alle ore 14.55 italiane, quando prenderanno il via i 45 minuti della FP1, che si chiuderanno alle ore 15.40; stessa durata per la FP2, che avrà inizio alle ore 19.05, fino alle 19.50. Tenuto conto delle cinque ore di fuso orario, a Termas de Rio Hondo le due sessioni avranno inizio rispettivamente alle ore 9.55 e 14.05.

Dalla gara sudamericana ci attendiamo di capire se le indicazioni emerse due settimane fa in Qatar saranno confermate o se ci saranno invece delle novità. In particolare i riflettori sono puntati su Maverick Vinales, che ha cominciato la stagione come lo pilota spagnolo della Yamaha aveva già condotto tutti i test invernali, cioè sempre al comando. Molti pensano che sarà difficile per chiunque contrastarlo se continuerà ad andare forte come a Losail e in questo senso Termas de Rio Hondo potrebbe dare risposte importanti. Qui infatti Vinales gira per la prima volta con la Yamaha: se confermerà il dominio visto a Losail due volte (test e Gran Premio), oltre che a Sepang e Phillip Island per quanto riguarda i test, la sensazione di essere di fronte a una nuova era si farà sempre più forte.

Naturalmente però la MotoGp 2017 è appena ad inizio stagione e di conseguenza tutto è ancora possibile: Valentino Rossi ha già dimostrato in Qatar che almeno in gara nessuno gli è superiore, anche se naturalmente sarà fondamentale partire più avanti per contrastare efficacemente Vinales; la Ducati è in forma e Andrea Dovizioso vuole bissare il podio di due settimane fa, anche per scacciare l’incubo dell’anno scorso; Jorge Lorenzo vuole invece migliorare e lo stesso si può dire di Marc Marquez, che in Qatar è rimasto giù dal podio ma in Sudamerica vanta due vittorie nelle tre edizioni del Gp disputate sul tracciato inaugurato nel 2014. Di conseguenza è molto facile capire che i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Argentina 2017 della MotoGp a Termas de Rio Hondo sta per cominciare…

