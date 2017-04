Diretta/ MotoGp griglia di partenza, qualifiche FP3 FP4 live: tempi e pole position (oggi GP Argentina 2017)

Diretta MotoGp - LaPresse

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA, FP3 E FP4 DEL GP D’ARGENTINA 2017: TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI 8 APRILE 2017) – La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 8 aprile, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2017 sul circuito di Termas de Rio Hondo, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale 2017. Dopo la notturna del Qatar, il programma torna ad essere quello abituale di ogni Gran Premio e dunque al sabato si disputa anche la FP3 oltre a FP4 e qualifiche, ma bisogna fare i conti con le cinque ore di fuso orario fra l'Italia e l'Argentina: si parte alle ore 14.55 italiane (le 9.55 locali) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 18.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 19.10 via alla Q1, alle ore 19.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E PROVE LIBERE FP3 E FP4 DEL GRAN PREMIO D’ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO): ORARI TV, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI SABATO 8 APRILE 2017) – Dopo le FP2 del Gran Premio d'Argentina di MotoGp sono questi i risultati della prima giornata del lungo weekend di Termas de Rio Hondo. Maverick Vinales va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo l'ottimo debutto all'esordio in Qatar. Ma la concorrenza si preannuncia, ancora una volta, spietata, per quella che non è più ormai una sorpresa per gli appassionati di motociclismo ed il suo compagno di squadra, Valentino Rossi.

MOTOGP, LE FP1 - La prima sessione di prove libere ha visto in testo proprio Maverick Vinales, che con la sua Yamaha ufficiale ha girato in 1.40.335, staccando di due decimi il sorprendente Petrucci, su Ducati. Un'altra sorpresa, sulla falsa riga di quanto accaduto due settimane fa a Losail, è rappresentata dalla terza e quarta posizione dei due piloti del team Tech Yamaha, Zarco e Folger, che sulla carta dovrebbero avere una moto meno competitiva rispetto a quella del più quotato Valentino Rossi, in sella su una Yamaha ufficiale. Zarco e Folger si sono presi il lusso di mettersi alle spalle non solo Abraham, ma anche i due italiani Iannone (sesto) e Dovizioso (settimo), entrambi a tre decimi dalla pole provvisoria di Vinales. Top ten completata da Barbera, Miller e Bautista. Proseguono i problemi per Marc Marquez, soltanto undicesimo con la prima Honda ufficiale Repsol, comunque davanti a Lorenzo (quindicesimo) e Valentino Rossi, che ha chiuso il primo turno di prove libere al sedicesimo posto, staccato di quasi un secondo rispetto al proprio compagno di scuderia, che inizia a fare paura un po' a tutti.

MOTOGP, LE FP2 - Vinales con un ultimo giro portentoso si prende la prima posizione anche nelle seconde prove libere di questa sera, conquistando la pole provvisoria in 1.39.477 davanti ad un ritrovato Marquez. Il campione del mondo, davanti a tutti poco prima della bandiera a scacchi, si ritrova ad oltre tre decimi di distanza dalla prima posizione del connazionale. In terza posizione, a sorpresa, troviamo la prima Ducati, non ufficiale, di Karel Abrham. Il ceco è staccato di 4 decimi rispetto a Vinales così come tutti gli altri piloti su Ducati clienti che lo seguono: Bautista (quarto), Petrucci (quinto), Baz (sesto). Oltre sei decimi di ritardo per Crutchlow, con l'unica Honda, dopo quella di Marquez, tra i primi dieci. Da segnalare l'ottimo nono tempo per Aleix Espargaro su Aprilia, con un distacco inferiore ai 7 decimi di secondo. Chiude la top ten di giornata Iannone, a quasi 8 decimi di distacco da Vinales. Malissimo i due ex compagni di squadra in Yamaha lo scorso anno. Valentino Rossi è sedicesimo, ed accusa un ritardo nell'ordine del secondo. Peggio di lui Lorenzo, diciottesimo, che non riesce a far girare la Ducati ufficiale come vorrebbe. Va un po' meglio a Dovizioso, anche se l'attuale tredicesimo tempo del forlivese domani non basterebbe per accedere direttamente all'ultima sessione delle qualifiche ufficiali, dove si combatte per la pole position. Non un bellissimo segnale, questo, per i tifosi di Valentino, con il pesarese ancora in difficoltà, così come due weekend fa in Qatar, anche se allora riuscì a trovare il jolly proprio nella giornata di domenica.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E PROVE LIBERE FP3 E FP4 DEL GRAN PREMIO D’ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO): COSA C'E' DA SAPERE (OGGI SABATO 8 APRILE 2017) – In attesa di vivere questa sessione di prove ufficiali, qualche cenno storico sul Gran Premio d'Argentina. Si tratta di una storia complicata quella fra il Motomondiale e il Paese sudamericano: la prima volta risale al 1961, ma la trasferta per team e piloti europei era decisamente costosa, tanto che dopo tre anni l'Argentina uscì dal calendario iridato per tornarvi solamente nel 1981. Nei successivi due decenni la presenza della corsa sudamericana fu abbastanza frequente ma sempre incostante, per un totale di sette edizioni in 19 anni fino al 1999. L'unico dei piloti attuali che già gareggiava a quei tempi è Valentino Rossi, che si impose in 250 nel 1998. Poi la pausa fu lunga: il Motomondiale non fece più tappa in Argentina per molti anni, cioè fino al 2014, quando per la prima volta si corse a Termas de Rio Hondo - in precedenza si era gareggiato sempre a Buenos Aires.

Il brevissimo albo d'oro del circuito comprende i nomi di Marc Marquez al primo anno, di Valentino Rossi al secondo e di nuovo di Marquez nella scorsa stagione. Nel 2015 il Dottore vinse al termine di un grande duello proprio con Marquez, che però cadde al penultimo giro spalancando le porte del successo a Valentino. Anche l’edizione dell’anno scorso è ricordata per una caduta, quella di Andrea Iannone che travolse il compagno di squadra Andrea Dovizioso: un disastro per la Ducati, che buttò via un doppio podio facendo spazio a Valentino Rossi e Dani Pedrosa fra i primi tre insieme al vincitore. Ma adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d’Argentina 2017 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.