MotoGp/ Streaming video e tv SkyGo qualifiche, FP3 e FP4 GP Argentina 2017 Termas de Rio Hondo (oggi)

Streaming MotoGp - LaPresse

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 E FP4 GRAN PREMIO D'ARGENTINA 2017 TERMAS DE RIO HONDO (OGGI SABATO 8 APRILE 2017) – Oggi è il giorno di qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d'Argentina 2017 per la MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo, l'appuntamento che costituisce la seconda tappa del nuovo Motomondiale. Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse come di consueto su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che anche quest'anno - per la quarta stagione consecutiva - detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. CLICCA QUI PER SEGUIRE LE QUALIFICHE E LE PROVE LIBERE FP3 E FP4 MOTOGP DEL GRAN PREMIO D'ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO) LIVE: SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI SABATO 8 APRILE 2017)

Oggi è la seconda giornata di un weekend che torna ad avere la classica collocazione di tutti i vari appuntamenti, dopo le notturne del Qatar. Tuttavia, essendo in Argentina, bisogna tenere conto delle cinque ore di fuso orario che separano Termas de Rio Hondo dall'Italia: per quanto riguarda la classe regina, appuntamento alle ore 14.55 italiane (le 9.55 locali) per la FP3, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 15.40. Poi spazio alla FP4, sessione di 30 minuti con inizio alle ore 18.30 italiane, infine le attesissime qualifiche, che come l'anno scorso saranno articolate su due sessioni: alle ore 19.10 avrà inizio il Q1, mentre alle ore 19.35 l'appuntamento sarà con il Q2.

Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Resta nella squadra anche Loris Capirossi, non più però al commento tecnico durante le telecronache. Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi il volto nuovo Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con le differite su Tv8 (confermate anche quest'anno, canale numero 8 del telecomando), che riguarderanno soltanto qualifiche e gare, sarà a partire dalle ore 21.15. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook. CLICCA QUI PER SEGUIRE LE QUALIFICHE E LE PROVE LIBERE FP3 E FP4 MOTOGP DEL GRAN PREMIO D'ARGENTINA 2017 (TERMAS DE RIO HONDO) LIVE: SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI SABATO 8 APRILE 2017)

© Riproduzione Riservata.