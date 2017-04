Valentino Rossi/ Il Dottore fa 350, ma al Gp di Argentina… Il punto di Graziano Rossi (esclusiva)

Valentino Rossi (LaPResse)

VALENTINO ROSSI TOCCA IL RECORD DI 350 GP, IL PUNTO DI GRAZIANO ROSSI (ESCLUSIVA) – Questo weekend a Rio Hondo, in occasione del Gp d’Argentina 2017 Valentino Rossi toccherà quota 350 Gran Premi in carriera: davvero un bel traguardo per il Dottore della Yamaha, ormai abituato a un palmares davvero importante, visto i 9 titoli mondiali, 114 successi, 222 podi totalizzati in carriera. Con il primo appuntamento del Motomondiale in terra argentina Rossi sarà quindi a solo otto vittorie dal record 122 di Giacomo Agostini nella storia del motociclismo. Primo ricordo della storia nel monto della MotoGP di Rossi risale alla prima vittoria nel 1996 nella 125 al Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Ildoottoreè certamente pronto a dimostrare ancora una volta qui nel circuito di Termas de Rio Hondo tutto il suo valore, anche se non vince da dodici gare: lo spauracchio rimane però il suo compagno di squadra Vinales, strepitoso nella prima sessione di prove libere del Gp d’Argentina 2017. Per parlare di questo traguardo così importante abbiamo sentito Graziano Rossi, padre di Valentino: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

350 Gran Premi in carriera, un traguardo importante per Valentino... E' certamente un traguardo importante, qualcosa di veramente bello. 350 Gran Premi in carriera raggiunti da Valentino sono fantastici.

Vedendo qualche numero: 9 titoli mondiali, 114 successi, 222 podi sono cifre da capogiro. Lo stesso Valentino ha detto che conta più la qualità che la quantita e questi numeri, queste vittorie stanno a testimoniare le sue parole.

Si ricorda quando Valentino cominciò la sua avventura nel motomondiale? Sì certamente: fu nel 1996, quando vinse il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno nella 125.

Si aspettava che arrivasse fino a qua? No, sinceramente non pensavo che succedesse, non pensavo che accadesse tutto questo.

Gli mancano solo otto successi al record di Giacomo Agostini pensa che Valentini lo eguaglierà? Credo che per Valentino conti solo una cosa, continuare a correre divertendosi fino a quando vorrà fare tutto questo.

Valentino non vince da dodici gare, cosa potrebbe fare qui in Argentina? Basterebbe che arrivasse tra i primi cinque, sarebbe già un ottimo risultato. Dimostrerebbe ancora una volta tutto il suo valore.

Come giudica queste prime prove libere della in cui Valentino è solo sedicesimo? Finora non sono andate bene ma è troppo presto per dire come andranno le cose, aspettiamo a vedere le prossime prove.

I soliti problemi, pensa che Valentino possa recuperare in gara? Valentino sta ancora facendo fatica ad adattarsi alla moto, ci vorrà tempo, bisognerà lavorare. Credo che poi in gara Valentino possa fare meglio, come è successo in Qatar dove Valentino è arrivato terzo, partendo dal decimo posto.

Come mai Vinales è primo, riesce ad andare più forte, miglior adattamento alla moto? Si Vinales sta adattandosi meglio alla moto, sta trovando più uno stile di guida ideale con la Yamaha.

Si può fare un paragone tra i due piloti? Diciamo che è difficile, potremo vedere solo fra cinque o sei anni cosa avrà fatto Vinales nella sua carriera. Solo allora potremo fare un paragone con Valentino.

(Franco Vittadini)

