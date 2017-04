Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Argentina 2017 Termas de Rio Hondo

Vinales in azione: è al comando della classifica di MotoGp (LaPresse)

MOTOGP: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO ARGENTINA 2017 TERMAS DE RIO HONDO, OGGI DOMENICA 9 APRILE) – Oggi il Gran Premio d’Argentina 2017 di MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo ci darà altre indicazioni circa la classifica del Mondiale Piloti, che per il momento naturalmente coincide con l’ordine d’arrivo della gara inaugurale, che abbiamo vissuto due settimane fa in Qatar. Dunque la vittoria di Losail ha consegnato a Maverick Vinales pure il primo posto nella classifica mondiale con 25 punti. Il cammino è appena iniziato, ma non era facile per lo spagnolo rispondere nel modo migliore alla pressione che si era creata intorno a lui al termine di un inverno praticamente perfetto, che lo aveva promosso al rango di primo favorito nonostante fosse l’ultimo arrivato in casa Yamaha. Il campione però si vede nei momenti più difficili: Vinales non ha deluso, ha vinto a Losail e sembra in ottima forma anche in Argentina, dove potrebbe addirittura tentare un primo allungo in classifica, sfruttando pure le difficoltà che sembrano colpire tutti gli altri big della MotoGp, costretti a inseguire il fenomeno emergente.

In Qatar Valentino Rossi aveva fatto in gara l’ennesimo miracolo sportivo della eterna carriera del Dottore, ma appare evidente come in questo momento la Yamaha 2017 calzi a pennello per Vinales mentre per Valentino sembra una coperta corta, che se aggiusti da una parte ti lascia scoperta dall’altra. Situazione decisamente difficile per un fenomeno come Rossi, chiamato ad inseguire il nuovo arrivato in casa Yamaha. In Ducati invece la maggiore conoscenza della moto e dell’ambiente ha per il momento premiato Andrea Dovizioso nel confronto con Jorge Lorenzo: a Losail il Dovi fu secondo mentre lo spagnolo non riuscì ad andare oltre un modesto undicesimo posto. Se faticano i due grandi rivali, non può sorridere nemmeno il terzo tenore, cioè il campione del Mondo in carica Marc Marquez, che in Qatar è arrivato quarto e ha dunque raccolto 13 punti. Piazzamento non esaltante per la Honda, che è stata battuta da due Yamaha e una Ducati nonostante la Hrc abbia potuto continuare a lavorare con una coppia consolidatissima, quella formata da Marquez e dal suo connazionale Dani Pedrosa, che al debutto è stato quinto, dietro al compagno di squadra e davanti all’eccellente Aleix Espargaro, che ha portato l’Aprilia ad un inatteso sesto posto. L’Aprilia è dunque chiamata a confermarsi: cosa saprà fare a Termas de Rio Hondo?



CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Maverick Vinales (Yamaha) 25

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 20

3. Valentino Rossi (Yamaha) 16

4. Marc Marquez (Honda) 13

5. Daniel Pedrosa (Honda) 11

6. Aleix Espargaro (Aprilia) 10

7. Scott Redding (Ducati) 9

8. Jack Miller (Honda) 8

9. Jonas Folger (Yamaha) 7

10. Alex Rins (Suzuki) 6

11. Jorge Lorenzo (Ducati) 5

12. Loris Baz (Ducati) 4

13. Hector Barbera (Ducati) 3

14. Karel Abraham (Ducati) 2

15. Esteve Rabat (Honda) 1

