Diretta/ MotoGp griglia di partenza, gara e warm-up live: vincitore, podio e cronaca (oggi, GP Argentina 2017)

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP D’ARGENTINA 2017 LIVE (TERMAS DE RIO HONDO): CLASSIFICA, VINCITORE E ORARI TV (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) – MotoGp in diretta oggi, domenica 9 aprile, con il Gran Premio d’Argentina 2017 sul circuito di Termas de Rio Hondo, secondo appuntamento con il Motomondiale 2017. La seconda gara di una stagione è sempre molto attesa, perché tutti vogliono scoprire se i verdetti del primo Gran Premio saranno confermati o se, cambiando circuito, potrebbero esserci delle novità. Attenzione agli orari, inevitabilmente anomali a causa di cinque ore di fuso orario che separano Italia e Argentina: i semafori si spegneranno alle ore 21.00 italiane, che corrispondono alle 16.00 locali - dunque più tardi del solito -, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, sulla distanza di 25 giri per un totale di 120,2 km, dal momento che ogni giro della pista sudamericana misura 4.806 metri, caratterizzato da 5 curve a sinistra e 9 a destra, dunque 14 in totale (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri).

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP D’ARGENTINA 2017: COSA È SUCCESSO IN QUALIFICA? – Devastante Marc Marquez a Termas de Rio Hondo: il pilota della Honda ha conquistato la pole position nel GP d'Argentina 2017 di MootoGp con un tempo formidabile. Lo spagnolo con il crono di 1:47.512 ha regolato i conti con Maverick Vinales, che esce ridimensionato dalla Q2. Sulla pista bagnata si è esaltato Marquez, la sua speranza è dunque quella di correre sull'asciutto per acciuffare l'avversario. Un weekend da dimenticare invece per le Ducati ufficiali: hanno fatto meglio gli altri ducatisti, Karel Abraham (Aspar) con il secondo tempo e Danilo Petrucci (Pramac) con il quarto. Sesta fila, invece, per Jorge Lorenzo, che sarà sedicesimo sulla griglia di partenza. Poco meglio ha fatto Andrea Dovizioso, che partirà dalla quinta fila a fronte del suo tredicesimo tempo. Era stato lui il primo degli eliminati eccellenti dalla Q1. Valentino Rossi è riuscito a rimettere in sesto una giornata che non era cominciata nel migliore dei modi: prima ha conquistato l’accesso in Q2 e poi ha strappato il settimo tempo in Q1, quindi partirà dietro al compagno di squadra.

DIRETTA MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA E GARA GP D’ARGENTINA 2017 LIVE (TERMAS DE RIO HONDO): COSA C'E' DA SAPERE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) – Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 15.40 italiane (le 10.40 in Argentina), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti all'inizio della stagione. Quest’anno ci sono meno novità regolamentari rispetto a quelle che erano state introdotte nella passata stagione, ma ci sono stati più cambi moto tra i piloti di spicco: Jorge Lorenzo in Ducati, Maverick Vinales in Yamaha e Andrea Iannone in Suzuki, tanto per fare i tre esempi più significativi. Vero che già in Qatar c'è stato il debutto, ma senz'altro la conoscenza delle varie novità va ancora approfondita e anche 20 minuti, soprattutto perché in configurazione gara, possono risultare preziosi.

L’Argentina, come abbiamo spiegato più diffusamente ieri, è tornata nel calendario iridato del Motomondiale a partire dal 2014 grazie al circuito costruito dal progettista italiano Jarno Zaffelli, che sorge nei pressi della località termale della provincia di Santiago del Estero, nell'Argentina nord-orientale. Una regione non molto nota fuori dall’Argentina, che proprio con l'autodromo - unito alle terme - punta a una grande promozione turistica: di certo adesso gli appassionati di tutto il mondo la conoscono e nelle scorse edizioni ci ha sempre regalato grandi emozioni. Nel 2015 il duello Rossi-Marquez con caduta di quest’ultimo e vittoria del Dottore, l’anno scorso il patatrac in casa Ducati. Nel 2017 che cosa succederà? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Argentina 2017 della MotoGp sul circuito di Termas de Rio Hondo sta per cominciare…

