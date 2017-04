MARQUEZ, CADUTA SFIORATA IN PARTENZA/ Video: la simulazione al termine dell’FP4 è disastrosa (Gp Argentina)

Marc Marquez (Foto: Lapresse)

MARQUEZ VERSIONE RODEO, VIDEO: SIMULA LA PARTENZA E RISCHIA LA CADUTA (MOTOGP, GP ARGENTINA 2017) - Marc Marquez, pilota Honda impegnato nel Gran Premio d'Argentina 2017 della MotoGP, ha rischiato davvero grosso al termine della FP4 sul circuito di Termas de Rio Hondo. Come testimoniato dal video fornito dall'account Twitter ufficiale della MotoGP, infatti, al termine della quarta sessione di prove libere - che hanno visto primeggiare proprio il pilota spagnolo - Marquez ha rischiato di finire a terra con la sua Honda. Il centauro di Cervera, come si è soliti fare al termine della FP4, insieme agli altri colleghi si è cimentato nelle prove di partenza ed ecco che qui è sorto un disguido che per poco non ha causato parecchi danni a lui e alla sua moto. Scattato da fermo, infatti, Marquez ha immediatamente perso il controllo della gomma anteriore, slittando in maniera vistosa nel tentativo di non perdere il manubrio. In una scena più simile ad un rodeo che ad un tentativo di partenza, lo spagnolo è stato abile a non cadere di sella, voltandosi prima a destra e poi a sinistra per cercare di individuare un colpevole. Le occhiatacce peggiori sono state riservate in particolare ad Andrea Iannone, il quale, come appare evidente dalle immagini non ha nessuna colpa nell'inconveniente che ha rischiato di compromettere la giornata perfetta di Marc Marquez. Siamo certi che rivedendo il video della "falsa partenza" lo spagnolo si sia reso conto che l'errore era imputabile esclusivamente a lui...

© Riproduzione Riservata.