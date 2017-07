DIRETTA / MotoGp conferenza stampa, Valentino Rossi: con il flag to flag... (Gp Germania 2017 Sachsenring)

Diretta conferenza stampa piloti MotoGp (Foto LaPresse)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). VALENTINO ROSSI E IL FLAG TO FLAG - Nella conferenza stampa della MotoGp al Sachsenring iniziano poi le domande dei singoli giornalisti inviati al seguito del Gran Premio di Germania. Tutti i piloti sottolineano le difficoltà con le gomme, che rendono le gerarchie molto fluide da un Gran Premio all’altro, di conseguenza nessuno vuole sbilanciarsi troppo su quanto potrebbe succedere stavolta al Sachsenring. In particolare perché la pioggia potrebbe ulteriormente rimescolare le carte: curioso notare che Danilo Petrucci - da sempre considerato uno specialista del bagnato - si augura invece adesso di trovare condizioni di asciutto, a dimostrazione della crescita del pilota Ducati. In caso di gara flag to flag, la situazione sarà “interessante” secondo Valentino Rossi, anche perché la Yamaha deve districarsi fra una moto con il telaio nuovo e una con il telaio vecchio, ambiguità che il Dottore si augura di risolvere per le gare di agosto. Andrea Dovizioso sottolinea come in un campionato così equilibrato la cosa più importante sia ottenere in ogni gara il massimo numero di punti possibile, mentre Valentino Rossi sottolinea il ruolo che potrà avere anche Dani Pedrosa, sempre ottimo protagonista al Sachsenring ma non convocato per questa conferenza stampa. Arrivano poi le domande simpatiche da parte dei tifosi dai social network: Andrea Dovizioso rivela che in casa fa i lavori che la fidanzata gli chiede, Maverick Vinales nel videogioco della MotoGp sceglierebbe Valentino Rossi - escluso sé stesso; brillante Danilo Petrucci: “Se la mia fidanzata mi chiedesse di lasciare le corse? Lascerei lei”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). IL PRIMO GIRO DI DICHIARAZIONI - Grande protagonista della conferenza stampa della MotoGp al Sachsenring è Marc Marquez, che con il Gran Premio di Germania ha un feeling fenomenale: sette vittorie consecutive nelle varie classi dal 2010 al 2016. Marquez ha espresso la propria soddisfazione per il rendimento ad Assen, pista sulla carta a lui meno favorevole: questa è una cosa molto importante in un Motomondiale nel quale la classifica è davvero cortissima. La parola poi passa a Valentino Rossi, felicissimo per la vittoria di domenica scorsa che ha spezzato un digiuno lungo un anno. Il Dottore però avvisa: “Mai come quest’anno tutto cambia da una settimana all’altra”, dunque al Sachsenring le gerarchie potrebbero di nuovo cambiare, soprattutto se le previsioni meteo molto negative per domenica dovessero essere confermate. Valentino Rossi si augura una gara totalmente asciutta o totalmente bagnata, ma si dovrà essere pronti ad affrontare anche situazioni intermedie. Molto fiducioso è Danilo Petrucci: “Non mi aspettavo di essere così veloce anche sull’asciutto ad Assen”, anche se per il secondo posto lo ha aiutato la pioggerellina del finale. Il pilota Ducati Pramac punta sul buon feeling con la pista del Sachsenring per essere di nuovo protagonista anche in Germania. Infine il padrone di casa Jonas Folger, al debutto sulla pista di casa in MotoGp: il tedesco vuole dare una gioia ai suoi tifosi, ai quali ha firmato oggi pomeriggio molti autografi. L’obiettivo è quello di migliorare sempre, puntando sull’ottima velocità che Folger confida di avere; fondamentale sarà la velocità di adattamento alle varie condizioni che si dovessero presentare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). PARLA DOVIZIOSO - Il primo pilota a prendere la parola nella conferenza stampa della MotoGp al Sachsenring, in apertura del Gran Premio di Germania, è stato Andrea Dovizioso, che definisce “un sogno” essere al comando della classifica iridata dopo ben otto gare. La strada adesso però per lui e per la Ducati è una sola: “Continuare a lavorare”. Il Dovi dunque non si smentisce e conserva il suo tradizionale profilo basso; ripercorre poi l’anomala gara di domenica scorsa ad Assen, disputata in condizioni molto particolari. Quanto al Sachsenring, sarà importante prendere confidenza con il nuovo asfalto (per questo motivo le sessioni del venerdì dureranno 10 minuti in più), senza contare che pure in questo caso il meteo sarà una variabile fondamentale, perché domenica potrebbe piovere. Il campionato sull’altalena rende adesso “deluso” Maverick Vinales, non più in testa, ma lo spagnolo ha voluto ringraziare proprio Dovizioso per essere riuscito ad evitarlo al momento della caduta di Vinales in Olanda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). SI COMINCIA - Sta per cominciare la tradizionale conferenza stampa della MotoGp del giovedì pomeriggio, primo appuntamento ufficiale al Sachsenring con il Gran Premio di Germania che poi ci terrà compagnia per tutto il weekend, naturalmente fino alla partenza del Gran Premio, che avverrà alle ore 14.00 di domenica. L’attesa è grande per numerosi motivi: ad esempio, questa è l’ultima tappa di un inizio estate molto intenso (quattro gare in cinque domeniche), mentre poi ci saranno ben quattro settimane di pausa fino ad agosto. Tutti dunque vogliono chiudere nel migliore dei modi la prima metà del Motomondiale, anche perché la classifica è cortissima con Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Marc Marquez racchiusi nello spazio di soli 11 punti. Proprio il campione del Mondo in carica è il “re” del Sachsenring, avendo vinto le ultime sette edizioni nelle varie categorie nelle quali Marquez partecipava nel corso di una carriera con la costante del dominio di MM in Germania. In attesa di duellare in pista, vediamo quali saranno le prime parole dei protagonisti in terra sassone… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). LA SCHEDA DEL CIRCUITO - Il circuito del Sachsenring come lo conosciamo oggi in MotoGp, è stato inaugurato ventun’anni fa, precisamente nel marzo del 1996, e due anni dopo entrò a far parte del calendario del motomondiale. Da quella data ad oggi sono state effettuate molte modifiche, ovviamente, in favore della sicurezza, come ad esempio la rimozione della chicane subito prima del traguardo, nonché la modifica del rettilineo finale, e della curva 11. Le ultime vere modifiche sono però quelle risalenti al 2001, quando è stato introdotto in particolare il ripido rettilineo in discesa che precede la Sachsenkurve, nonché la nuova Queckenberg Kurve, l’ultima curva in salita prima appunto del traguardo finale. Il circuito si percorre in senso antiorario, ed è composto da dieci curve a sinistra con quattro a destra, mentre il rettifilo finale è lungo 800 metri. Fra le particolarità, possiamo dire che il circuito del Sachsenring è lungo solo 3.671 metri, scriviamo solo perché è il più corto di tutto il circus mondiale. Il record della pista appartiene al pilota della Honda, Marc Marquez, realizzato nel 2015 su RC213V, pari a 1:21.530. (agg. Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). IL VECCHIO CIRCUITO STRADALE - Il circuito del Sachsenring, che in questo weekend ospita la MotoGp, era prima un circuito stradale, tanto per capirci, alla Montecarlo. Le moto correvano infatti lungo la periferia di Hohenstein-Ernstthal dopo una salita che aveva addirittura un dislivello di 100 metri, per arrivare fino in centro paese. In tutto, il tracciato era lungo ben 8,6 km, un vero e proprio incubo per i piloti che dovevano correre a velocità elevate in tratti dove addirittura vi era il pavè, con tutto il rischio che ne derivava. Forse anche per questo le folle accorrevano in massa a vedere questi “matti” che sfrecciavano per la città, tra strade strette, pali della luce, muretti e ogni tipo di ostacolo. Questo circuito ospitò le gare motociclistiche fino all’8 luglio del 1990, edizione che si ricorda in particolare per i suoi eventi tragici: in quella gara morirono infatti tre piloti, leggasi Rainer Twes su 500, Bernhard Findeisen su 250 e infine Edgar-Peter Leyer su 125. Da quel momento il circuito non ottenne più l’omologazione per le gare mondiali e di conseguenza lo stesso fu abbandonato fino al 1996, quando nacque il nuovo Sachsenring. (agg. Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING). L'ALBO D'ORO - La MotoGp corre al Sachsenring, in Germania, da poco meno di 20 anni, precisamente dal 1998. Un circuito che aveva già fatto la sua presenza nel motomondiale molti anni prima, come Gran Premio della Germania dell’est, divenuto quindi gp tedesco dopo la caduta del muro di Berlino nel 1990. Dicevamo, di una comparsa del Sachsenring nel 1998, e scorrendo l’albo d’oro si scopre che all’epoca vinse Michael Doohan nell’allora classe 500, leader incontrastato di quella categoria prima dell’avvento di Valentino Rossi. In 250 ebbe invece la meglio il giapponese Tetsuya Harada, con Manako che trionfò nelle piccole 125. L’anno successivo, il 1999, fu un anno particolarmente felice per i piloti tricolore, visto che Valentino Rossi, nel frattempo passato dalle 125 alle 250, trionfò proprio in quest’ultima categoria, mentre a Marco Melandri andò il titolo per le classe più piccola. Nella 500, invece, successo dell’americano Kenny Roberts Jr. Annata non particolarmente rilevante quella del 2000, mentre nel 2001 è ancora trionfo azzurro: nelle 125 vince Simone Sanna (una delle tre gare vinte in carriera); nelle 250 è ancora la volta di Melandri mentre nelle 500 successo di Max Biaggi. Nel 2002 ancora italiani al successo, con Valentino Rossi che questa volta vince davanti al rivale romano, mentre nella classe di mezzo è ancora una volta Melandri ad avere la meglio su tutti. Nel 2003, Perugini e Rolfo vincono le rispettive categorie, mentre il 2004 è ancora l’anno di Max Biaggi, con l’esordiente in 250 Pedrosa, che si aggiudica il primo posto, mentre Locatelli trionfa in 125. Nel 2005 e 2006 successo di Valentino Rossi, mentre nel 2008 e nel 2009 c’è una doppietta del compianto Simoncelli, che si aggiudica il primo posto per due annate consecutive nella 250. Il 2009 è stato l’ultimo anno in cui ha vinto un pilota italiano, visto che nelle successive 7 edizioni hanno trionfato quasi sempre gli spagnoli, in particolare Marc Marquez, che ha ottenuto ben 6 successi fra 250 e MotoGp, nonché Pedrosa, con tre vittorie all’attivo. (agg. Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP CONFERENZA STAMPA PILOTI INFO STREAMING VIDEO E TV (GP GERMANIA 2017 SACHSENRING) - Il weekend della MotoGp per il Gran Premio di Germania 2017 inizia giovedì 29 giugno: la tradizionale conferenza stampa dei piloti è in programma alle ore 17 di oggi. I grandi protagonisti del circuito parleranno ai media in previsione della nona gara della stagione, quella del Sachsenring.

Appuntamento ovviamente da non perdere: si corre su questa pista dal 1998 (prima a Hockenheim o al Nurburgring) e nella classe regina questa pista è stata dominata da Marc Marquez che ha vinto le ultime quattro edizioni, estendendo a sette anni il monopolio spagnolo (prima c’era stata la tripletta di Dani Pedrosa). Una pista insomma che sembra essere più congeniale alla Honda: Valentino Rossi non ci vince dal 2009 quando si era preso il titolo mondiale, in generale i trionfi del Dottore al Sachsenring sono 5 ma nessuno di questi in MotoGp (4 nella vecchia categoria 500, uno in 250 e poi ci sarebbe anche il trionfo del 1997, arrivato però al Nurburgring).

La conferenza stampa dei piloti come detto ci introduce al weekend di prove libere, qualifiche e gara: sentiremo le prime impressioni dei protagonisti, le loro previsioni e speranze per questo Gran Premio che può rappresentare uno spartiacque nella stagione. Dopo la vittoria di Rossi ad Assen, la situazione di classifica si è modificata: adesso in testa c’è Andrea Dovizioso che incredibilmente ha la grande possibilità di mettere le mani sul Mondiale. Il punto è che nel giro di 8 punti ci sono quattro piloti: il forlivese della Ducati ne ha 115, poi Maverick Vinales a 111, Rossi a 108 e Marc Marquez a 104. Arriva poi il vuoto o quasi: 17 punti tra il campione del mondo in carica e il compagno di squadra Dani Pedrosa.

Tra chi è attardato e va a caccia di riscossa anche Jorge Lorenzo, che sta perdendo nettamente il duello interno con Dovizioso (il maiorchino ha 60 punti, quasi la metà del Dovi) e Andrea Iannone, che sicuramente non si aspettava una passeggiata all’esordio in Suzuki ma nemmeno di essere quindicesimo in classifica con 28 punti (se non altro sta facendo molto meglio del compagno di squadra Alex Rins, che ha collezionato appena 7 punti). Dunque appuntamento tra qualche ora per la conferenza stampa dei piloti, per andare alla scoperta di tutti i pensieri in vista del Gran Premio di Germania 2017.

