MOTOGP / Streaming video e tv SkyGo prove libere FP2 Gp Germania 2017 Sachsenring: così le repliche (oggi)

Si avvicinano le prove libere FP2 della MotoGp al Sachsenring: per chi volesse seguire in tv oppure in streaming video la prima giornata del Gran Premio di Germania, ma sapesse di non potersi mettere davanti a un televisore all'ora della seconda sessione, va ricordato che Sky proporrà agli abbonati diverse repliche sul proprio canale dedicato (Sky Sport MotoGp, numero 208). La prima sarà già alle ore 17.00, poi altri due appuntamenti con le repliche della FP2 della MotoGp saranno alle ore 19.35 e alle ore 23.05. Da segnalare che queste differite riguarderanno anche le classi minori, perché la Moto3 sarà visibile in replica alle ore 18.45 e poi alle 22.15, mentre con la Moto2 l'appuntamento sarà alle ore 21.20. Tutte queste differite saranno naturalmente disponibili anche in streaming video tramite Sky Go, sempre a patto che siate abbonati alla televisione satellitare, unico modo per seguire le immagini della giornata odierna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV PROVE LIBERE FP1 E FP2 GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI VENERDI 30 GIUGNO 2017) – Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2017 sul circuito del Sachsenring sono gli appuntamenti di oggi con la nona gara del Mondiale di MotoGp, che fa tappa sul circuito sassone per arrivare alla metà esatta del calendario stagionale: entrambe le sessioni saranno trasmesse oggi, venerdì 30 giugno 2017, su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale.

Il programma prevede naturalmente le prime due sessioni del weekend nella giornata di venerdì: siamo in Germania, dunque non ci sono annotazioni particolari per gli orari che saranno quelli classici delle gare europee e per tutto il weekend, visto che non ci saranno problemi di sovrapposizione con altri eventi. Appuntamento dunque alle ore 9.50 per la FP1, che durerà 55 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.45. A seguire ecco pure la FP2 dalle ore 14.00 alle ore 14.55. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini ma non nelle prove libere, dove è Zoran Filicic la voce guida. Lo stesso Zoran Filicic, con il commento di nuovo di Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli, ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; la giornalista Sky Vera Spadini sarà la 'padrona' del Paddock per la rubrica contenitore ed ecco infine gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti.

Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi ed inoltre bisogna sottolineare che il Gran Premio di Germania non sarà visibile in tempo reale su Tv8 (numero 8 del telecomando) nemmeno sabato e domenica, perché dopo tre gare consecutive trasmesse in tempo reale anche in chiaro, per il Sachsenring su Tv8 bisognerà accontentarsi delle differite. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

