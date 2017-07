GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / Sachsenring: altro successo per Petrucci (GP Germania 2017 oggi sabato 1 luglio)

Griglia di partenza MotoGp: Dani Pedrosa (LaPresse)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO). ALTRO GRANDE RISULTATO PER PETRUCCI - Per la seconda gara di seguito può dirsi soddisfatto Danilo Petrucci in vista del Gran Premio di Germania 2017 al Sachsenring. La griglia di partenza del MotoGp infatti ce lo presenta come secondo appena dietro a Marc Marquez che è in pole. Il pilota di Terni classe 1990 corre con la Ducati e viene da un ottimo secondo posto in Olanda dove ha sicuramente ottenuto grandi riconoscimenti anche da parte della critica. Nel Moto Gp di quest'anno è arrivato solo due volte sul podio con il terzo posto del MotoGp d'Italia. Sono arrivati poi due settimi posti tra Argentina e Spagna e un ottavo posto in Cile. Staremo a vedere come andrà domani in Germania, ma la griglia di partenza con un secondo posto è davvero molto promettente. (agg. di Matteo Fantozzi)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO). MARQUEZ IN POLE - La griglia di partenza della MotoGp al Sachsenring vedrà davanti a tutti Marc Marquez, che per l’ottavo anno consecutivo partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Germania, quinta volta in MotoGp. Lo spagnolo della Honda, campione del Mondo in carica, ha infatti fermato i cronometri sul tempo di 1’27”302 - tempi piuttosto alti a causa della pioggia - precedendo Danilo Petrucci e Dani Pedrosa, che completeranno la prima fila di questa griglia di partenza tedesca. Una conferma sia dell’ottimo momento di forma di Petrucci sia del feeling di Pedrosa con il Sachsenring, anche se nemmeno Dani riesce a reggere il confronto sotto questo punto di vista con Marquez. Seconda fila piuttosto anomala, con Cal Crutchlow, Jonas Folger e in sesta posizione Jorge Lorenzo, dobbiamo scendere al nono posto per trovare Valentino Rossi, che comunque riesce a precedere sia Andrea Dovizioso sia Maverick Vinales, rispettivamente decimo e undicesimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO). L'ANNO SCORSO - Sta per comporsi la griglia di partenza della MotoGp al Sachsenring, dunque adesso è giunto il momento di ricordare che cosa era successo un anno fa al Gran Premio di Germania. Davanti a tutti era partito Marc Marquez, di cui abbiamo già illustrato il totale dominio al Sachsenring a partire dal 2010. Al suo fianco sulla prima fila della griglia di partenza c’erano la sorpresa Hector Barbera e Valentino Rossi, che però poi in gara scivolarono rispettivamente al nono ed ottavo posto finale. Ancora peggio andò la gara per Danilo Petrucci e Pol Espargaro, entrambi ritirati dopo essere scattati dalla quarta e dalla quinta posizione sulla griglia di partenza. Grandi rimonte invece per due piloti britannici: Cal Crutchlow dal tredicesimo al secondo posto e Scott Redding dal quindicesimo al quarto posto, bel guadagno anche per Andrea Dovizioso, che passò dalla settima piazza sulla griglia al terzo gradino del podio tedesco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO). IL DOMINATORE MARQUEZ - Il protagonista più atteso sulla griglia di partenza della MotoGp al Sachsenring è sicuramente Marc Marquez. Tante volte in questi giorni abbiamo sottolineato il fatto che il pilota spagnolo della Honda ha vinto le ultime sette edizioni del Gran Premio di Germania (nel 2010 in 125, nel 2011 e 2012 in Moto2, dal 2013 in MotoGp), in questa sede è però doveroso sottolineare che in questi suoi sette trionfi è sempre scattato dalla prima casella sulla griglia di partenza. Insomma, dal 2010 in poi Marc Marquez conosce solamente la pole position al sabato e la vittoria alla domenica, un dominio con pochi paragoni nell’intera storia del Motomondiale: non serve aggiungere molto altro per capire perché, quando la MotoGp sbarca in Germania, Marc Marquez è l’inevitabile punto di riferimento per tutto il gruppo. La pista ci dirà se anche quest’anno proseguirà la ‘dittatura’ del campione del Mondo in carica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO). VALENTINO ROSSI IN RIPRESA - Si avvicina la battaglia per la griglia di partenza della MotoGp, il sabato mattina al Sachsenring ha portato finalmente qualche buona notizia anche a Valentino Rossi, che a dire il vero ha cominciato la FP3 del Gran Premio di Germania con un nuovo problema tecnico sulla sua Yamaha, che ha perso improvvisamente potenza costringendolo a tornare a piedi ai box, ma poi ha finalmente migliorato le proprie prestazioni ottenendo un sesto posto che gli permette di qualificarsi per il Q2 senza dover passare dal sempre ostico Q1. Possiamo dunque dirlo ufficialmente: questo pomeriggio Valentino Rossi potrà battagliare per le migliori posizioni sulla griglia di partenza, anche se evidentemente alcuni avversari sono messi decisamente meglio, a partire da Marc Marquez e Maverick Vinales, che questa mattina hanno occupato il primo e il secondo posto, promettendo scintille oggi pomeriggio nelle qualifiche. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO) - La griglia di partenza del Gran Premio di Germania 2017 di MotoGp sarà determinata dall’esito delle qualifiche che si disputeranno al Sachsenring oggi pomeriggio. Che cosa potremmo attenderci? Innanzitutto bisogna osservare che finora nessun pilota è riuscito a dominare al sabato: ci sono state tre partenze dalla prima casella della griglia di partenza per Maverick Vinales, due a testa per Marc Marquez e Dani Pedrosa e una per Johann Zarco. Possiamo dunque innanzitutto notare che mancano in questo elenco i piloti italiani, con il francese Zarco che proprio settimana scorsa ad Assen ha spezzato la totale egemonia dei centauri spagnoli; la cosa però non ci dispiace troppo, perché alla domenica le soddisfazioni non sono quasi mai mancate per i nostri rappresentanti in MotoGp, in particolare Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Inoltre è da notare il pareggio fra Yamaha e Honda, un 4-4 arrivato pur in modi diversi: due pole position a testa per i piloti ufficiali Marquez e Pedrosa in casa Honda, mattatore Vinales più il contributo di Zarco per quanto riguarda la Yamaha. Ancora a secco invece la Ducati, chissà se al Sachsenring sarà la volta buona per vedere una Rossa davanti a tutti sulla griglia di partenza…

Le indicazioni emerse dalla giornata di ieri non possono invece essere considerate del tutto attendibili, soprattutto a causa della pioggia che ha tormentato la seconda sessione di prove libere. Quindi citiamo innanzitutto i piazzamenti della FP1, pur consapevoli che si era trattato della sessione del venerdì mattino: benissimo Andrea Dovizioso, che facendo stabilire il miglior tempo ha dimostrato di essere in condizioni di forma e di feeling con la sua Ducati davvero eccellenti. Alle sue spalle Maverick Vinales e Dani Pedrosa, dunque i team ufficiali delle tre Case principali erano tutti rappresentati in una virtuale prima fila della griglia di partenza. La pioggia del pomeriggio ha un po’ rimescolato le carte e ha regalato un inatteso primo posto ad Hector Barbera, con la sua Ducati privata, davanti a Marc Marquez e Dani Pedrosa, che quindi potremmo considerare il miglior pilota del venerdì perché l’unico in grado di chiudere nelle prime tre posizioni sia sull’asciutto sia sul bagnato, che potremmo ritrovare nel resto del weekend. Decisamente deludente invece il venerdì di Valentino Rossi, sedicesimo nella FP1 e quindicesimo nella FP2: per il Dottore ci sarà molto da lavorare.

© Riproduzione Riservata.