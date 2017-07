MotoGp / Streaming video-tv SkyGo qualifiche, FP4 Gp Germania 2017 Sachsenring: calendario in chiaro (oggi)

Streaming MotoGp - LaPresse

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 E FP4 GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO 2017). IL CALENDARIO IN CHIARO – Le qualifiche della MotoGp al Sachsenring saranno visibili in tv oppure in streaming video in tempo reale solamente per gli abbonati della tv satellitare Sky, dal momento che il Gran Premio di Germania fa parte delle gare che su Tv8 saranno visibili solamente in differita. Ne approfittiamo allora per ricordare quali saranno invece le gare visibili in tempo reale per tutti in chiaro da qui al termine della stagione: dopo la lunga pausa estiva, gli appassionati potranno seguire nel migliore dei modi le gare di Brno e Zeltweg il 6 e 13 agosto. Bisognerà tornare ad accontentarsi delle differite a Silverstone il 27 agosto, mentre naturalmente sarà tutto visibile in chiaro a Misano, per il Gran Premio di San Marino il prossimo 10 settembre. Nel finale della stagione saranno visibili in tempo reale anche su Tv8 le gare di Motegi il 15 ottobre e di Valencia il 12 novembre, ultimo Gran Premio della stagione, mentre ci dovremo accontentare delle differite in Aragona il 24 settembre, a Philipp Island il 22 ottobre e a Sepang il 29 ottobre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER SEGUIRE LE QUALIFICHE E LE PROVE LIBERE FP3 E FP4 MOTOGP DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) LIVE: SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI SABATO 1 LUGLIO 2017)

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 E FP4 GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO 2017). TUTTE LE REPLICHE –In attesa di vivere una grande giornata con la MotoGp in tv oppure in streaming video, ricordiamo che l’evento centrale del sabato del Sachsenring, cioè le qualifiche del Gran Premio di Germania, saranno proposte più volte in differita sul canale Sky Sport MotoGp, numero 208 della piattaforma satellitare. La prima replica sarà già alle ore 16.05, poi di nuovo alle ore 19.35, per poi fare filotto in serata, quando a partire dalle ore 21.20 saranno proposte le repliche di tutte le classi, con la differita della MotoGp che sarà l’ultima e avrà dunque inizio alle ore 23.10. Tutto ciò sarà accessibile anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente però a patto di essere abbonati Sky. Ricordiamo che per tutti gli altri appassionati ci saranno le repliche su Tv8 in chiaro con una sintesi a partire dalle ore 15.35. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 E FP4 GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI SABATO 1 LUGLIO 2017) – Oggi è il giorno di qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Germania 2017 per la MotoGp sul circuito del Sachsenring, che costituisce la nona tappa del Motomondiale, con la quale il calendario iridato arriverà a metà del suo cammino, prima di concedersi una lunga pausa estiva. Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale; dopo un mese di giugno che aveva abituato fin troppo bene tutti gli appassionati, stavolta le qualifiche in chiaro su Tv8 saranno visibili solamente in differita.

Oggi è la seconda giornata di un weekend per seguire il quale non ci sarà bisogno di avvertenze particolari relative agli orari, dal momento che fra l'Italia e la Germania non vi sono differenze di fuso orario: per quanto riguarda la classe regina, appuntamento alle ore 9.55 per la FP3, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 10.40. Poi spazio alla FP4, sessione di 30 minuti con inizio alle ore 13.30, infine le attesissime qualifiche, che saranno articolate su due sessioni: alle ore 14.10 avrà inizio il Q1, mentre alle ore 14.35 l'appuntamento sarà con il Q2. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini.

Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno invece le classi minori, cioè la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), ma non in tempo reale: ci si dovrà accontentare delle sintesi in differita delle qualifiche delle tre classi, a partire dalle ore 15.35. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook. CLICCA QUI PER SEGUIRE LE QUALIFICHE E LE PROVE LIBERE FP3 E FP4 MOTOGP DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) LIVE: SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI SABATO 1 LUGLIO 2017)

