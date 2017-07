DIRETTA/ MotoGp gara live: vince Marquez, sul podio anche Folger e Pedrosa, quinto Rossi! (Sachsenring)

Diretta MotoGp: Valentino Rossi - LaPresse

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: VINCE MARQUEZ, SUL PODIO ANCHE FOLGER E PEDROSA, QUINTO ROSSI! (OGGI 2 LUGLIO) - Marc Marquez rispetta i pronostici della vigilia vincendo il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, quinta vittoria in altre partecipazioni con la MotoGp per lo spagnolo che torna anche in testa alla classifica del mondiale piloti, sul secondo gradino del podio troviamo uno strepitoso Jonas Folger autore di una gara straordinaria di fronte al suo pubblico, terza posizione per Dani Pedrosa che completa il podio dal quale rimangono giù Vinales, Rossi, Bautista, Aleix Espargaro, Dovizioso, Zarco, Crutchlow, Lorenzo, Petrucci, Pol Espargaro, Smith e Miller (questi i piloti a punti). Ma riassumiamo quanto accaduto nella seconda parte di gara: ci eravamo lasciati con Folger leader che va lungo e consente quindi a Marquez di riprendersi la leadership, i due adesso fanno il vuoto al comando con Pedrosa che perde contatto, ancora più lontani Rossi, Dovizioso e Vinales in lotta per la quarta posizione, quest'ultimo dopo un inizio di gara tranquillo ha rimontato di gran carriera e con un ritmo decisamente migliore si riporta a ridosso della zona podio. In crisi nera con le gomme Lorenzo e Petrucci che invece hanno spinto troppo nei primi giri e hanno dovuto cedere il passo con il ternano che precipita addirittura nelle retrovie e il maiorchino che esce dai primi dieci. Da segnalare l'ottima gara di Alvaro Bautista che sulla falsariga di Vinales ha lasciato sfogare gli avversari per poi risucchiarli nelle fasi conclusive della corsa. Intanto davanti a tre giri dalla conclusione Marquez piazza l'allungo decisivo distanziando definitivamente Folger che deve accontentarsi di un piazzamento comunque di prestigio. (agg. di Stefano Belli) CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MOTOGP CON LA GARA LIVE AL SACHSENRING - - - CLICCA QUI PER L'ORDINE D'ARRIVO E IL RESOCONTO COMPLETO DELLA GARA

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOLGER AL COMANDO, ROSSI E DOVIZIOSO IN RIMONTA! (OGGI 2 LUGLIO) - Alla partenza Marquez ha difeso molto bene la prima posizione, ottimo spunto per Pedrosa e Lorenzo che hanno scavalcato Danilo Petrucci finito dietro anche a Jonas Folger, più indietro Valentino Rossi ha subito guadagnato tre posizioni lasciando dietro di sé il compagno di box Vinales e Dovizioso. Folger con un ritmo a dir poco indiavolato si sbarazza facilmente di Lorenzo per andare a caccia dei due piloti Honda che svernicerà con una facilità quasi imbarazzante, vedremo se il tedesco che nella gara di casa vuole impressionare il mondo riuscirà a reggere questo ritmo fino all'ultimo giro o se ci stupirà tutti. Dopo un buon inizio Lorenzo si perde e precipita al settimo posto, l'esatto contrario di Dovizioso che sta emergendo alla distanza e giro dopo giro recupera sempre più terreno mentre Vinales non si schioda dalla decima posizione. Gara finita per Hector Barbera che ha anticipato la partenza ed è stato punito con un ride through che lo spagnolo non ha rispettato, inevitabile la bandiera nera e lo stop.Venti giri alla conclusione, il Gran Premio di Germania della MotoGp al Sachsenring è ormai entrato nel vivo! (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA! (OGGI 2 LUGLIO) - Alle ore 14.00 comincerà finalmente il Gran Premio di Germania, nono appuntamento del mondiale 2017 di MotoGp: ultimi preparativi sulla griglia di partenza del Sachsenring, circuito che ospita la tappa tedesca del campionato della classe regina. Marc Marquez partirà dalla pole position e cercherà di andare in fuga sin dalla prima curva tenendo dietro i suoi avversari, a cominciare dal compagno di squadra Dani Pedrosa e da uno scatenato Danilo Petrucci che ha appena rinnovato con il team Octo Pramac e dunque correrà con la mente sgombra da pensieri. Più indietro le Yamaha ufficiali di Rossi e Vinales e la Ducati di Dovizioso, attuale leader della classifica piloti, che dovranno rimontare parecchie posizioni per riportarsi a ridosso dei primi. Occhi puntati verso il cielo coperto dalle nuvole, le previsioni meteo parlano di basse possibilità di pioggia ma in Sassonia, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, il clima in questo periodo dell'anno è molto mutevole e le condizioni atmosferiche possono variare con estrema rapidità. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: DUE GARE IN UNA? (OGGI 2 LUGLIO) - Tra poco meno di un'ora al Sachsenring potremmo assistere a più gare in una: Marc Marquez cercherà sicuramente la vittoria nel Gran Premio di Germania per rilanciare la propria candidatura al titolo iridato, il campione del mondo in carica della MotoGp in questa prima parte di stagione ha già lasciato troppi punti per strada, talvolta a causa di una sua condotta di gara fin troppo spregiudicata ma in altre occasione è stato tradito dalla sua Honda non abbastanza competitiva su alcune piste. A Danilo Petrucci brucia ancora il secondo posto in volata e la vittoria sfumata ad Assen per pochi centimetri e oggi vorrà rifarsi con gli interessi contro un avversario che in bacheca ha già tre iridi della classe regina. Più indietro assisteremo ai tentativi di rimonta di Rossi e Vinales che in condizioni di asciutto potranno contare su una Yamaha più sul pezzo, e di Dovizioso che ieri in qualifica non è riuscito a trovare il giro buono e partirà a centro gruppo, l'obiettivo per il ducatista è difendere la leadership nel campionato piloti e strappare un buon piazzamento, magari il più a ridosso possibile della zona podio. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS YAMAHA, PARLA ROSSI (OGGI 2 LUGLIO) - Nono posto per Valentino Rossi nelle qualifiche di MotoGp in Germania. Per il Dottore si preannuncia una gara difficilissima, alla luce dei risultati ottenuti nella prima parte del week end, anche se il warm up ha confermato come qualche buona speranza per la gara ci sono tutte: "Finora è un fine settimana complicato - ha ammesso sconsolato il pilota pesarese - sta accadendo spesso che il feeling con la moto e soprattutto con le gomme cambi da una pista all'altra. Così abbiamo sempre sorprese, a volte positive, a volte negative". Tra i tanti ostacoli che hanno complicato la giornata dei piloti ci sono sicuramente le condizioni meteo: "Sull'asciutto non siamo messi così male - ha dichiarato Valentino Rossi - il passo rispetto ai migliori non è fantastico ma non siamo lontani. Il problema è sul bagnato, lì soffriamo parecchio. Non ce l'aspettavamo, tutte le Yamaha a parte Folger paiono avere questo problema, ad Assen sul bagnato si andava bene. Dobbiamo lavorare e trovare delle soluzioni per la gara per provare ad andare più forte". (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS YAMAHA, PARLA VINALES (OGGI 2 LUGLIO) - E' un Maverick Vinales tutt'altro che soddisfatto quello ascoltato dai media a Sachenring, dopo l'undicesimo posto ottenuto nelle qualifiche della MotoGp. Il pilota catalano partirà dalla quarta fila in gara: “Stiamo soffrendo molto e non capiamo perché. Ho fatto alcuni giri dietro a Pedrosa e la nostra moto si comportava bene all’anteriore, in frenata e entrando in curva. Ma quando apriamo il gas, perdiamo tanto. La moto è difficile da guidare ma soprattutto da 0 a 100 è davvero lenta. È molto strano perché sull’asciutto è completamente l’opposto". Il pilota infatti spera che la gara si svolga in condizioni climatiche favorevoli: Sull’asciutto mi sento davvero forte e la moto si comporta bene. Se sarà una gara asciutta possiamo avere un buon potenziale”. A vedere poi i risultati del warm up di questa mattina si conferma l’ottimo stato di salute dello spagnolo e soprattutto della sua moto: dovrà tenere i nervi saldi in gara ed evitare gli errori degli ultimi due gran premi. (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS YAMAHA, PARLA MEREGALLI (OGGI 2 LUGLIO) - Dopo le qualifiche della MotoGp, arriva il commento del Team Director Yamaha, Massimo Meregalli, riguardo le prestazioni fornite dai piloti. "La giornata era cominciata bene sia per Valentino che per Maverick. Poi abbiamo notato che sull'asfalto bagnato qualcosa è cambiato". Un po' di amarezza da parte di Valentino Rossi per il risultato ottenuto: "Alla fine è riuscito a salire al nono posto, per il resto è stato un peccato. Il suo potenziale è superiore, lo sappiamo bene. Stesso discorso per Vinales". Proprio per lo spagnolo, Meregalli non risparmia complimenti: "Ha dimostrato di essere uno dei più veloci in pista quando l'asfalto è asciutto". In vista della gara c'è tanto lavoro da fare: "Faremo il possibile per massimizzare il risultato". (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS HONDA, PARLA MARQUEZ (OGGI 2 LUGLIO) - Marc Marquez ottiene una pole position straordinaria nelle qualifiche della MotoGp in Germania e tra qualche ora sarà pronto a scattare dalla primissima casella davanti a tutti: a ben vedere il warm up però non tutto è chiaro nell’immediato orizzonte del pilota Honda, che dovrà mettere a punto il ritmo gara e la gestione delle gomme per non pagare qualcosina nei primi giri rispetti ai sui rivali che si sono visti molto più in palla al turno di riscaldamento (lo spagnolo ha chiuso decimo, Vinales, Pedrosa e Rossi hanno fatto molto meglio). Una giornata da incorniciare per il pilota Honda Racing, che si proietta alla gara con grande gioia e tanto entusiasmo. "Ho cominciato subito molto bene - ha spiegato ai media - mi sentivo bene e ho trovato un buon ritmo nonostante la pioggia". Una prestazione in crescendo: "E' andato tutto bene, alla fine ho imbeccato un ottimo giro e sono felice di questo. Gestire certe situazioni sotto la pioggia non è mai facile". Grande fiducia in vista della gara, ma piedi per terra: "Sarà difficile, ci sono tanti piloti veloci e temibili. Dobbiamo lavorare al meglio e concentrarci su questo impegno". Sulle condizioni meteo: "Abbiamo un buon ritmo, a prescindere dal tempo". (agg. di Jacopo D’Antuono) - - - CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA DEL WARM-UP

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS HONDA, PARLA PEDROSA (OGGI 2 LUGLIO) - Una buona performance in qualifica di MotoGp ha premiato Daniel Pedrosa con la prima fila in griglia di partenza e anche un ottimo warmup questa mattina. Il pilota Honda Racing ha risposto alla grande in uno dei momenti decisivi del week end, ora tocca fare il salto di qualità in gara: lo spagnolo è contento di quanto fatto e arriva alla gara con il morale alle stelle: “Sono contento, è andata bene, siamo migliorati rispetto a settimana scorsa - ha commentato ai microfoni di Sky Sport - Era importantissimo essere in prima fila, qui le curve sono molto strette e bisogna essere subito davanti. Ad Assen avevo fatto fatica a trovare il giusto feeling con il davanti mentre qui, nel time attack, le cose sono andate decisamente meglio. Speriamo che in gara si possa fare di più”. (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS DUCATI, PARLA LORENZO (OGGI 2 LUGLIO) – Seconda fila in griglia di partenza per Jorge Lorenzo, dopo le qualifiche della Motogp che si sono svolte sul circuito del Sachsenring. Il maiorchino ha centrato il sesto tempo nelle Q2 e si è detto ampiamente soddisfatto di quanto fatto in pista. E' andata bene, nonostante la pioggia: "In Q2, con la pista bagnata, sono riuscito a guidare abbastanza fluido e ho ottenuto la sesta posizione e la seconda fila, che non è male". Il bilancio del fine settimana, quindi, è più che buono: "Facendo un bilancio di questi due giorni devo dire che sono contento, perchè siamo andati sempre migliorando, sia con l’asciutto che con il bagnato". Infine un pensiero in vista della gara: "Vedremo le condizioni meteo per la gara, ma in ogni caso sarà molto importante la scelta delle gomme, e riuscire a gestirne il consumo per il maggior numero di giri”. Resta un problema sul passo di gara, come evidenziato dal warm up di questa mattina dove lo spagnolo ha fatto meglio solo di Bradley Smith, finendo 23esimo e con grossi problemi sul giro: dovrà risolverli a breve altrimenti rischia di vedere i migliori scattare nei primi giri. (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOCUS DUCATI, PARLA DOVIZIOSO (OGGI 2 LUGLIO) – Spazio anche alle parole di Andrea Dovizioso dopo la quarta fila ottenuta nelle qualifiche della MotoGp. Il pilota del Ducati Team non ha nascosto la sua delusione per il suo piazzamento a Sachsenring: “Non sono per niente soddisfatto delle mie qualifiche e partire in decima posizione al Sachsenring non è il massimo" ha rivelato ai microfoni dei giornalisti. Dovizioso ha provato a spiegare cosa non ha funzionato in pista; "Stranamente non siamo riusciti a gestire la situazione nel migliore dei modi ed è successo l’opposto di venerdì, quando avevamo fatto 25 giri sul bagnato senza nessun calo di prestazioni delle gomme, ma era solo una questione di feeling sull’anteriore". La mancanza di grip ha causato non pochi problemi: "E' vero e non sono riuscito a fare un buon tempo. Peccato, ma anche Rossi e Viñales sono vicino a me sulla griglia e quindi spero che saremo in grado di recuperare in gara”. Qualche speranza arriva però dal Warm-up di questa mattina visto che l’italiano si è preso la quinta posizione, davanti comunque a Marquez e Rossi: qualche segno positivo in un weekend finora non all’altezza dei precedenti. (agg. di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: FOLGER IL PIU' VELOCE NEL WARM-UP! (OGGI 2 LUGLIO) – Miglior tempo per Jonas Folger nel warm-up del Gran Premio di Germania che si è appena concluso sul circuito del Sachsenring dove i piloti della MotoGp hanno effettuato gli ultimi 20 minuti di prove prima della partenza della gara fissata per le ore 14.00: il tedesco del team Tech-3, in sella a una Yamaha clienti, ha fermato il cronometro sull'1:21.635 lasciandosi dietro di sé il resto della compagnia a cominciare da Pedrosa (1:21.785), a seguire Aleix Espargaro (1:21.830), Vinales (1:21.857), Dovizioso (1:21.880), Crutchlow (1:21.929), Kallio (1:22.036), Rossi (1:22.039), Pol Espargaro (1:20.072) e Marquez (1:22.101). Si candidano a ruolo di outsider Aprilia e KTM (con due suoi rappresentanti nella top 10) che nelle prossime ore faranno dunque la danza della pioggia sperando che la gara sia bagnata, anche se le ultime previsioni meteo dicono il contrario e dunque i piloti dovrebbero avere a che fare con un asfalto completamente asciutto per la gioia della Yamaha che sotto la pioggia è sempre stata in grande difficoltà. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: L'APRILIA DAVANTI A TUTTI CON ALEIX ESPARGARO! (OGGI 2 LUGLIO) – È cominciato puntualissimo il warm-up del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring (nono appuntamento del mondiale 2017 di MotoGp), tutti i piloti sono usciti dai box per immettersi sul tracciato e compiere le prime tornate: Marc Marquez già scalpita ed è il primo a far segnare un tempo significativo (1:25.056) che viene subito migliorato da Redding e soprattutto Folger (1:23.402), Crutchlow non vuole essere da meno e piazza un 1:22.462 che viene comunque migliorato di oltre un decimo dal portacolori tedesco del team Yamaha Tech-3. I due si scambieranno più volte la leadership finché non arriva l'Aprilia di Aleix Espargaro a fissare l'asticella in 1:21.899; segnali di ripresa anche dalla Yamaha ufficiale con Rossi che torna a occupare la top 5, resta invece alla finestra la Ducati con Dovizioso e Lorenzo che non stanno cercando il tempo a tutti i costi. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: VIA AL WARM-UP! (OGGI 2 LUGLIO) – Alle ore 9.40 comincerà la sessione di warm-up sul circuito del Sachsenring che tra poche ore ospiterà il Gran Premio di Germania, valido come nona prova del mondiale 2017 di MotoGp. I piloti avranno quindi a disposizione gli ultimi 20 minuti per girare prima della partenza prevista per le ore 14.00, con la speranza che non venga a piovere e che dunque le ultimissime prove con le moto in assetto di gara si svolgano sull'asciutto, anche se le previsioni non escludono l'arrivo della pioggia proprio nel primo pomeriggio. Tuttavia sull'asciutto si possono raccogliere indicazioni più dettagliate non solo sul comportamento delle gomme ma anche su chi può avere il passo vincente per ottenere un risultato di prestigio, e in tal caso ci siamo già fatti un'idea nei giorni scorsi con Marquez che in Sassonia ha sempre fatto la voce grossa, mentre i suoi diretti rivali per il titolo (Dovizioso, Rossi, Vinales) arrancano a eccezione del compagno di squadra che partirà accanto a lui in prima fila. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: YAMAHA IN CRISI SUL BAGNATO (OGGI 2 LUGLIO) – Nel post-qualifica di ieri Valentino Rossi ha ammesso candidamente che sul bagnato la Yamaha non va: come testimoniano infatti i rilievi cronometrici quando piove la M1 fa molta fatica a esprimere tutto il suo potenziale, al punto che il Dottore di Tavullia non è andato oltre la nona piazza nella Q2 del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring (nono appuntamento del mondiale 2017 di MotoGp) e al suo compagno di squadra Maverick Vinales è andata addirittura peggio rimanendo fuori dalla top 10, l'ex-leader del campionato partirà dalla quarta fila dello schieramento di partenza ed entrambi oggi sono chiamati a una gara di rimonta, sperando inoltre che si corra sull'asciutto e che il maltempo dia una tregua, altrimenti sarà veramente dura vederli lottare per le prime posizioni. Non ha di questi problemi Marc Marquez che si è messo in tasca la pole position con la pista umida ma ha dimostrato di andare fortissimo sia sotto l'acqua che con la pista asciutta: il campione del mondo in carica ha anche commentato la polemica tra Vettel e Hamilton dando ragione al pilota britannico della Mercedes, sostenendo che chi si trova dietro ha sempre torto. (agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: VINCITORE E PODIO (OGGI 2 LUGLIO) – Con il Gran Premio di Germania 2017 sul circuito del Sachsenring, la MotoGp torna in diretta e raggiunge la metà della stagione oggi, domenica 2 luglio: si tratta infatti del nono appuntamento su 18 con il Motomondiale 2017, che fa tappa sul tracciato sassone che ormai da vent’anni è sede fissa del Gran Premio tedesco del calendario iridato. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle classiche ore 14.00 - visto che questa volta non ci saranno sovrapposizioni da evitare con altri eventi -, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp sulla distanza di 30 giri per un totale di 110,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato del Sachsenring misura solamente 3,671 chilometri con tredici curve, di cui dieci a sinistra e tre a destra, un disequilibrio di cui possono risentire le gomme nelle poche occasioni in cui appoggeranno appunto sul lato destro, una variabile della quale nel Gran Premio di Germania è sempre doveroso tenere conto (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri al Sachsenring). L’attesa è grande, anche perché poi ci sarà un mese di pausa e tutti tengono a finire nel migliore dei modi la prima parte della stagione.

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: IL PRONOSTICO - Un fulmine: Marc Marquez si è preso agevolmente la pole position in una qualifica di MotoGp che di facile non aveva proprio nulla. Sulla pista bagnata, che si stava asciugando solo negli ultimi giri, si prende il primo posto sulla griglia di partenza. Il pilota della Honda ha confermato le sensazioni positive della vigilia: le statistiche parlavano chiaro circa il suo feeling con il circuito del Sachsenring, ora ci sono anche i tempi a dimostrare la sua superiorità in Germania. La pole era tutt'altro che scontata, viste le novità presentate dall'asfalto, ma il pilota catalano l'ha fatta sua, candidandosi così alla vittoria del Gran Premio di Germania. Il pronostico non può che vedere favorito il campione del mondo in carica, che ha un passo diverso rispetto agli avversari. Considerando le difficoltà di Yamaha e Ducati, può vincere e fare un bel balzo nella classifica del Motomondiale. Danilo Petrucci sembra essere l'unico in grado di impensierirlo: il pilota della Pramac sembra un "mago della pioggia" e sta attraversando un grande momento di forma, quindi potrebbe rappresentare il colpo di scena in terra tedesca. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: IL COMMENTO ALLE QUALIFICHE - Da quando corre in MotoGp Marc Marquez ha sempre conquistato la pole position sul circuito del Sachsenring dove lo spagnolo si trova particolarmente a suo agio, e lo ha dimostrato anche oggi nelle qualifiche bagnate (a tratti umide) del Gran Premio di Germania dove il portacolori del team ufficiale Honda è stato il più veloce di tutti, mettendo in riga il resto della compagnia a cominciare da Danilo Petrucci, l'unico in grado di insidiare il campione del mondo in carica. Il centauro di Terni, dopo il secondo posto in volata nella gara di Assen conferma il gran momento di forma portando la Ducati del team Octo Pramac in prima fila facendo meglio degli "ufficiali" Dovizioso e Lorenzo che invece si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo. Bene i fratelli Espargaro con Aleix e Pol che hanno portato rispettivamente l'Aprilia e la KTM in terza fila e domani partiranno accanto a Valentino Rossi che invece in sella alla Yamaha è andato in seria difficoltà ogni volta che si è corso sotto l'acqua e con l'asfalto bagnato, peggio del Dottore ha fatto Maverick Vinales che non è andato oltre l'undicesima casella, per entrambi sarà una gara molto difficile se anche domani dovesse arrivare qualche scroscio a condizionare la gara. Prosegue il momento critico di Andrea Iannone, l'amore con la Suzuki non è mai sbocciato e il pilota di Vasto comincia ad averne abbastanza di questa situazione davvero frustrante, considerando che solamente pochi mesi fa primeggiava con la Ducati che ora è di Lorenzo.

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: IL COMMENTO ALLA FP3 - L’incognita meteo e la necessità di entrare nella top 10 per accedere direttamente alla Q2 hanno reso la terza sessione di prove libere della classe MotoGp impegnata sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania ancora più incerta e avvincente. Per fortuna dei piloti la pioggia ha concesso una tregua e i 55 minuti della sessione (allungata su richiesta della Michelin che aveva bisogno di raccogliere più dati possibili sul comportamento degli pneumatici con l'asfalto completamente nuovo) si sono corsi interamente sull'asciutto, dando modo a chi fosse rimasto fuori dai primi dieci (Rossi e Lorenzo ad esempio) di scalare la classifica e scampare alla Q1 che mette in palio gli ultimi due posti disponibili su 14 moto che ne prenderanno parte. Per la seconda volta in due giorni Valentino Rossi è stato appiedato dalla sua Yamaha M1, e finché accade nelle prove libere poco male: il problema vero è se accadesse anche in qualifica e gara, e allora sì che sarebbero dolori. Petrucci e Zarco si sono complicati la vita da soli cadendo nelle fasi conclusive della FP3 e non riuscendo dunque a migliorarsi pur avendo tutte le potenzialità per chiudere nella top 10. Marc Marquez ha ribadito il suo amore per questa pista facendo segnare il miglior tempo e prenotando la pole position (o quantomeno la prima fila dello schieramento di partenza), in gran spolvero l'Aprilia con Aleix Espargaro che ha dimostrato di poter aspirare anche a una top 5 in qualifica e va assolutamente tenuto d'occhio.

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: COSA E’ SUCCESSO IN QUALIFICA - Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gran Premio di Germania del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo in carica ha chiuso una grande sessione nella Q2, piazzandosi al primo posto con la sua Honda Repsol e precedendo di sedici centesimo l'italiano Danilo Petrucci. Il pilota di Terni si è guadagnato la prima fila precedendo nettamente Dani Pedrosa e Carl Crutchlow, con l'altro spagnolo e il britannico piuttosto staccati nei tempi, rispettivamente a 64 e 78 centesimi da Marquez. Oltre ai primi quattro nella top ten, a giocarsi le prime dieci piazze nella Q2 sono stati Folger, Lorenzo, Pol e Aleix Espargaro, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Questi piloti si sono classificati rispettivamente dal quinto al decimo posto nella griglia di partenza di domani del Gran Premio di Germania.

L'idolo di casa Folger è rimasto sul filo tra il quarto e il quinto posto anche nelle FP4, e si è confermato competitivo anche se lontano dai ritmi indiavolati mantenuti da Marquez e soprattutto da Petrucci. Soprattutto nonostante il secondo posto, visto che il ternano si era guadagnato le Q2 solo grazie al primo posto in Q1. Tutta un'altra musica quando il gioco si è fatto duro, e così come Petrucci ha riguadagnato vertiginosamente posizioni, ha perso ulteriormente rispetto a una mattinata già di per se non esaltante il leader della classifica mondiale della MotoGp, ovvero Maverick Vinales. Il giovane spagnolo, dopo il nono posto nelle FP4, in Q2 non è riuscito a far meglio dell'undicesimo tempo, riuscendo ad essere più veloce di circa quattordici centesimi solo rispetto al connazionale Bautista. Certo la Spagna continua a dominare con sette piloti tra i primi dodici nella griglia di partenza del Gran Premio tedesco, ma questo alternarsi nelle prestazioni non può comunque che far bene alla suspance, rendendo il Mondiale MotoGP sempre più avvincente. Parlando dei piloti azzurri, detto del grande exploit di Danilo Petrucci, non è stata di certo una mattinata eccezionale per Valentino Rossi, che si è trovato sesto in FP3 e dodicesimo in FP4.

Troppo poco per poter pensare di poter essere competitivo per la pole position, e non per niente le Yamaha si sono trovate a soffrire molto in queste prove di Germania, con il solo Folger per la scuderia giapponese capace di fare meglio del 'Dottore'. Che alla fine partirà nono e che dovrà trovare maggiore assetto e aderenza sulla pista, per non tornare ai problemi già evidenziati prima dell'infortunio di qualche settimana fa, in un Mondiale in cui Rossi sembra sempre in procinto di decollare, ma in cui alla fine il salto di qualità tarda ad arrivare. Rossi resta comunque l'italiano capace di fare meglio in queste qualifiche del Gran Premio di Germania della MotoGP alle spalle di Danilo Petrucci. Dietro Rossi, si è guadagnato un posto nella top ten Dovizioso, che continua nella sue prestazioni altalenanti di questa stagione, in cui si ritrova ad essere competitivo per la vittoria in alcuni circuiti, ed inesorabilmente lontano dalle primissime posizioni in altri. Fuori dalle Q2 Iannone, che domenica partirà sedicesimo in griglia di partenza, con il feeling con la sua Suzuki che non risulta ancora ottimale.

DIRETTA MOTOGP, GARA LIVE GP GERMANIA 2017: COSA C'E' DA SAPERE – Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up che per la MotoGp ritornerà all’orario classico delle gare europee, cioè alle ore 9.40: saranno gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un anno caratterizzato da una grandissima incertezza e valori che cambiano tantissimo di gara in gara, rovesciando ogni volta le gerarchie che sembravano consolidarsi a favore di uno oppure dell’altro team. Probabilmente la scuderia che è riuscita ad essere più costante è stata la Yamaha, ma pure Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno dovuto incassare batoste pesanti, ad esempio a Jerez e al Montmelò, due gare nelle quali le M1 hanno navigato nelle retrovie - oltre agli errori individuali che hanno punito il Dottore a Le Mans e lo spagnolo ad Assen. Al Sachsenring però inevitabilmente l’uomo da battere sarà Marc Marquez che, nelle varie classi in cui partecipava, in Germania vince da ben sette anni consecutivi, cioè da quando nel 2010 era semplicemente il talento emergente della classe minore, che si chiamava ancora 125.

Di certo la corta e stretta pista tedesca, con molte curve lente e l'unico rettilineo principale sul traguardo, piace di più a Marc Marquez e Dani Pedrosa piuttosto che a Valentino Rossi oppure Jorge Lorenzo, tanto per citare solo i piloti che vantano una costanza ai massimi livelli da un buon numero di anni, come mostra in modo chiaro l'albo d'oro recente del Gran Premio di Germania, perciò la Honda punta molto sul Sachsenring, magari per far tornare al comando della graduatoria generale il numero 93. D’altro canto, sia per la Yamaha sia per la Ducati l’obiettivo è chiaro: chi riuscisse a spezzare la dittatura Marquez-Honda sul Sachsenring compirebbe un’impresa assai significativa. L’anno scorso nemmeno condizioni meteorologiche difficili, con la pista che andava asciugandosi dopo un inizio bagnato e necessario cambio di moto, impedì a Marquez di ottenere l’ennesima vittoria nella propria “casa” tedesca, davanti a un Cal Crutchlow sempre positivo in queste circostanze e ad un ottimo Andrea Dovizioso, che bisserebbe volentieri il terzo posto: come andrà a finire questa volta? Di certo l'attesa è grande e adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Germania 2017 della MotoGp sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…

