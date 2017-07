MotoGp/ Streaming video e tv SkyGo warm-up e gara: gli approfondimenti del Gp Germania 2017 (Sachsenring)

Streaming MotoGp - LaPresse

Sta per avere inizio la gara del Gp di Germania 2017, nona prova del mondiale della Motogp, che come è noto sarà visibile in diretta tv solo sul satellitare e per la precisione sul canale Sky Sport Monigo. Per tutti gli appassionati infatti l'appuntamento con la Motogp sulla pista di Sachesenring sarà alle ore 13.55 ma ricordiamo che tale appuntamento sarà anticipato dal programma di approfondimento Grid, con tutte le ultime novità dal paddock del circuito tedesco grazie ai numerosi inviati dalla tv satellitare presenti in pista. Dopo la gara sarà quindi la volta del programma di approfondimento Zona Rossa, con le interviste ai protagonisti della Gp di Germania e le prime analisi a caldo dalla redazione di Sky sotto la guida di Guido Meda.

Per quanto riguarda la gara del Gp di Germania 2017 in programma come è noto alle ore 14.00 sono previste per la giornata di oggi sul palinsesto del canale specifico Sky Sport Motogp ben 4 repliche della prove sull'asfalto del Sachsering, la cui prima è attesa già alla ore 16.45,seguita poi dalla seconda in programma per le 20.50. Due gli appuntamenti con le repliche dell'ottava prova del mondiale 2017 della MotoGP riservata ai nottambuli: la terza messa in onda è attesa alle ore 23.35 mentre la quarta è ultima è programmata per le ore 3.00 del mattino successivo.

MOTOGP INFO STREAMING VIDEO (SKY GO) E TV GARA E WARM-UP GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 SACHSENRING (OGGI DOMENICA 2 LUGLIO 2017) – La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Germania 2017 sul circuito del Sachsenring, il tracciato sassone sul quale il calendario iridato arriva al suo nono atto, con cui il Motomondiale 2017 arriva a metà strada prima della pausa estiva. Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, se non abbonati Sky, bisogna però ricordare che le gare al Sachsenring non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare delle repliche. Il programma invece torna ad essere quello tradizionale di tutte le gare europee, senza problemi di fuso orario e nemmeno di sovrapposizioni con altri eventi: appuntamento dunque alle ore 9.40 per il warm-up, gli ultimi 20 minuti di prove prima della gara, che prenderà il via alle classiche ore 14.00. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori - con la Moto2 che oggi torna regolarmente a precedere la MotoGp - Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, ma come abbiamo già accennato questa volta solamente in differita: alle ore 14.00 la Moto3, alle ore 15.20 la Moto2 e alle ore 17.00 la MotoGp, tutto dunque slittato di tre ore rispetto agli orari veri. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA GARA E IL WARM-UP MOTOGP DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) LIVE: SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI DOMENICA 2 LUGLIO 2017)

