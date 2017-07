Pronostico MotoGp/ Gran Premio di Germania 2017 Sachsenring: il punto di Pierpaolo Bianchi (esclusiva)

Pronostico MotoGp - LaPresse

PRONOSTICO MOTOGP, GP GERMANIA 2017 AL SACHSENRING: IL PUNTO DI PIERPAOLO BIANCHI (ESCLUSIVA) - Sono state le Honda a dominare le qualifiche della MotoGp per il Gran Premio di Germania che si correrà al Sachsenring. Partirà primo Marc Marquez, terzo Dani Pedrosa. In prima fila anche Danilo Petrucci, sempre più costante ad alti livelli in sella alla sua Ducati. Quarto Cal Crutchlow, quinto Jonas Folger: potrebbero essere le sorprese, soprattutto in caso di pioggia. Le due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso partiranno rispettivamente sesta e decima, dunque stavolta il Dovi dovrà risalire posizioni. Valentino Rossi, nono, tenterà un'altra impresa dopo quella di Assen. Vedremo inoltre cosa saprà fare il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che partirà undicesimo. Per presentare il Gran Premio di Germania abbiamo sentito l'ex pilota Pierpaolo Bianchi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Per Marquez il miglior tempo, ottava pole consecutiva al Sachsenring: sarà lui il favorito? Diciamo che Marquez è sempre un grande pilota, ieri nelle prove l'ha confermato alla grande. Dovrebbe essere lui il favorito, su questo circuito si trova alla grande, un po' come ad Austin.

Secondo tempo e terza partenza in prima fila consecutiva per Petrucci. Ormai il pilota ternano ha fatto il salto di qualità? E' così, Petrucci si sta sempre più dimostrando un pilota di grande livello, sta confermando di essere entrato a far parte del lotto dei migliori. Ha compiuto un salto di qualità importante nella sua carriera.

Pedrosa terzo, la Honda è la migliore moto sul circuito tedesco? Pedrosa è tornato molto competitivo, la Honda al Sachsenring è veramente la moto più forte e Dani ha un ottimo feeling con la pista.

Crutchlow quarto e Folger quinto, cosa potrebbero fare? Dovrebbero fare molto bene soprattutto se pioverà. In particolare Crutchlow potrebbe fare cose molto buone con la pioggia, come ha dimostrato già ad Assen con la rimonta nel finale.

Ducati doppio volto con Lorenzo sesto e Dovizioso decimo, cosa ne pensa? Lorenzo non ha fatto niente di eccezionale, doveva fare una stagione migliore. Preoccupa invece questo decimo tempo di Dovizioso.

Valentino Rossi nono, saprà recuperare in gara? E' una sua caratteristica non fare delle grandi prove e recuperare in gara. C'è da dire però che le due Yamaha mi sono sembrate in difficoltà ieri.

Cosa dire poi del settimo posto della Ktm con Pol Espargaro? Brava la Ktm e bravo anche Pol Espargaro, che si è comportato molto bene.

Un'altra prestazione sconcertante della Suzuki e di Iannone, come mai? Purtroppo non riescono a uscire da questa situazione di difficoltà. E' un momento veramente di crisi.

Chi vincerà il Gran Premio di Germania? Dico Marquez e metto Pedrosa per il podio, mi attendo poi una grande gara di Petrucci e speriamo che Valentino Rossi possa fare una nuova impresa dopo quella di Assen. (Franco Vittadini)

