MotoGp/ Video highlights e classifica. Folger: pensavo di battere Marquez! Gp di Germania 2017 (Sachsenring)

Marc Marquez nuovo leader della classifica piloti della Motogp (LaPresse)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) - FOLGER: PENSAVO DI BATTERE MARC - La vera sorpresa del Gp di Germania 2017, nono appuntamento della Motogp è stato senza dubbio il secondo posto di Jonas Folger: il tedesco sulla pista di casa ha davvero colpito tutti con questo risultato, giunto forse un poco inaspettato dietro al campione del mondo Marc Marquez, con il quale ha a lungo battagliato. Al termine della prova lo stesso Folger ha poi dichiarato: “non so cosa dire davvero, non me lo aspettavo oggi, ma sono stato davvero forte e sono riuscito a seguire Marquez molto bene. Non riuscivo a credere che siamo riusciti a creare un divario con gli altri, pensavo che almeno Pedrosa sarebbe rimasto con noi. A un certo punto ho commesso un grave errore nella curva 1 e ho perso un po’ di terreno ma non avevo più gomme per recuperare. Non so che tempi ho fatto alla fine ma pensavo davvero di poterlo battere, avevo un buon ritmo: le gomme però a due giri hanno ceduto. Il secondo posto mi rende felicissimo, grazie a tutti! CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI FOLGER (da video sky) - - - CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHS DEL GP DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING, da video sky)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) - MARQUEZ: STIAMO FACENDO UN GRANDE CAMPIONATO - Con il successo ottenuto al Gp di Germania 2017 Marc Marquez non sale solo sul gradino più alto del podio della nona prova del mondiale della Motogp, ma torna anche leader della classifica dei piloti, che lo vede ora in testa con 129 punti. Al termine della prova il campione del mondo in carica della MotoGP ha dichiarato ai microfoni di Sky sport: “beh è stata una gara davvero veloce e il ritmo è stato davvero incredibile: io ho guidato molto bene fin dall’inizio ma poi ho visto che Jonas (Folger,ndr) mi ha superato e ho pensato “ok forse con le gomme nuove è forte ma poi perderà il ritmo” e invece no. Io spingevo al massimo su ogni giro ma lui (Folger, ndr) continuava a inseguirmi e mi sono detto che poi sarebbe andato in crisi negli ultimi giri della gara: alla fine ho aumentato il ritmo e ho migliorato il mio tempo per avere un piccolo margine. La sosta? Beh sono contento di poter andare in vacanza in testa al campionato, era una cosa a cui non poteva credere perché solo tre gare fa ero 37 punti indietro. Noi ci fidiamo sempre del nostro lavoro e stiamo facendo un grande campionato”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI MARQUEZ (da video sky)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING) - Il GP di Germania 2017 è andato in archivio con l'epilogo più scontato, ovvero l'ottava vittoria di fila sul circuito del Sachsenring da parte di Marc Marquez, seguito sul podio da un sorprendete Jonas Folger e da Dani Pedrosa, compagno di squadra del campione del mondo della Motogp. Lo spagnolo di Cervera ha quindi saputo confermare il rapporto davvero speciale con questa pista dove è riuscito a conquistare la testa della classifica del Mondiale piloti, confermando come questa stagione sia incertissima, visto che tra i piloti che occupano le prime 4 posizioni in classifica vi sono solo 10 punti. L'inseguitore più diretto di Marquez è ora Vinales, che con una Yamaha in difficoltà ha chiuso al quarto posto ed è a -5 dal connazionale mentre a -6 troviamo invece Dovizioso, che con la Ducati ha limitato i danni finendo ottavo. Valentino Rossi ha chiuso invece al quinto posto ed è a 10 punti dal Cannibale: non bisogna poi dimenticare Pedrosa, che ha chiuso al terzo posto questo Gp della Germania 2017 dietro il tedesco Folger e che potrebbe provare a dire la sua nella seconda parte della stagione della Motogp. Ma andiamo a vedere cosa è successo in pista al Sachsenring nella nona prova del mondiale del Motogp 2017.

Al via Marquez e Pedrosa sono partiti a razzo, mentre Vinales, Rossi e Dovizioso hanno più o meno conservato le posizioni della griglia di partenza: dopo pochi giri il Dottore della Yamaha è salito al sesto posto, mentre Lorenzo ha confermato i gravissimi problemi di adattamento alla Ducati, perchè dopo un buon inizio di gara dietro le due Honda è stato risucchiato dal gruppo, finendo la gara ben oltre il decimo posto. La crisi del pilota iberico, così come quella di Iannone, caduto per l'ennesima volta con la Suzuki, continua e sembra non conoscere fine. Dopo i primi due giri di pista al Sachsenring è spuntata la sorpresa Jonas Folger, che con la Yamaha Tech 3 ha cominciato a girare come un fulmine, mettendosi dietro tutti gli avversari più blasonati e prendendosi anche lo sfizio di superare Marquez al sesto giro e volare in testa. Nel frattempo nelle retrovie ha cominciato a risalire Dovizioso, che dopo aver fatto fuori Petrucci ha dato vita ad un bel duello con Rossi per la quarta piazza.

Arrivati ad un terzo del Gp della Germania 2017 Marquez ha ripreso i comandi delle operazioni, con Folger ben saldo in seconda posizione e nel frattempo Vinales ha approfittato dei duelli in corso tra Rossi, Dovizioso e Petrucci, riuscendo a risalire la corrente: alla fine il pilota iberico della Yamaha ha fatto sua la quarta piazza, finendo ancora una volta davanti ad un Valentino Rossi comunque soddisfatto. Alla fine dopo questo Gran Premio di Germania sorridono tutti tranne Lorenzo, Petrucci e Iannone: i primi due sono finiti rispettivamente 11° e 12°, ma se per Petrucci si tratta sicuramente di un incidente di percorso, lo stesso non può dirsi per Lorenzo, sempre più in crisi. Stesso discorso per Iannone, che a 4 giri dalla fine è caduto a terra e si è dovuto ritirare. La stagione del pilota di Vasto sembra davvero una via crucis: ora ha un mese di tempo per capire come venir fuori da una situazione complessa. Il prossimo appuntamento del calendario della Motogp 2017 sarà infatti ad inizio agosto a Brno, per il Gran Premio di Ungheria, gara che dovrebbe essere congeniale alla Yamaha, anche se questo campionato ha tolto qualsiasi certezza, Marquez e Sachsenring a parte.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHS DEL GP DI GERMANIA 2017 (SACHSENRING, da video sky)

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 129

2 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 124

3 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 123

4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 119

5 Dani PEDROSA Honda SPA 103

6 Johann ZARCO Yamaha FRA 84

7 Jonas FOLGER Yamaha GER 71

8 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 66

9 Jorge LORENZO Ducati SPA 65

10 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 64

11 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 44

12 Jack MILLER Honda AUS 41

13 Scott REDDING Ducati GBR 33

14 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 32

15 Loris BAZ Ducati FRA 31

16 Andrea IANNONE Suzuki ITA 28

17 Tito RABAT Honda SPA 23

18 Hector BARBERA Ducati SPA 21

19 Karel ABRAHAM Ducati CZE 20

20 Pol ESPARGARO KTM SPA 14

21 Bradley SMITH KTM GBR 8

22 Alex RINS Suzuki SPA 7

23 Michele PIRRO Ducati ITA 7

24 Sam LOWES Aprilia GBR 2

25 Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1

