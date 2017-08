MotoGp/ Streaming video e diretta Tv8, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Austria 2017)

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp oggi, sabato 12 agosto, è ancora in diretta: ci attendono infatti le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2017 sul circuito del Red Bull Ring a Zeltweg, undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2017 che dopo la lunga pausa estiva vive ora un mese di agosto decisamente intenso, con tre gare di cui questa sulle verdi colline austriache è la seconda. Queste qualifiche serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position della corsa di Zeltweg, nuova tappa di una battaglia molto intensa in una classifica ancora molto corta, anche se domenica scorsa Marc Marquez ha allungato. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della MotoGp in programma oggi, secondo i classici orari del sabato motociclistico; si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, LE QUALIFICHE A ZELTWEG IN DIRETTA

DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E IN TV IN CHIARO

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, ma c'è una bellissima notizia per tutti gli appassionati, perché le qualifiche saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà in tempo reale anche su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3 mattutina: comunque un'ottima notizia per tutti gli appassionati che si possono godere in questo caldo weekend di metà agosto la MotoGp anche se non abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

COSA È SUCCESSO IN FP1

Comincia bene il weekend austriaco per la Ducati che fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere sul circuito di Spielberg con Hector Barbera: il pilota spagnolo, in sella alla moto del team satellite Reale Avintia, ha fermato il cronometro in 1:24.631 precedendo di 88 millesimi il collega Andrea Dovizioso che invece dispone di una Desmosedici ufficiale. A onor del vero il romagnolo è stato il più veloce di tutti ma il suo tempo gli è stato cancellato per essere andato oltre il cordolo con entrambe le gomme, cosa proibita dal regolamento. Tuttavia il dominio della Casa di Borgo Panigale sarà meno netto rispetto a dodici mesi fa, infatti sia Honda che Yamaha accusano un gap decisamente contenuto con Dani Pedrsosa che ha chiuso a 113 millesimi da Barbera e ad appena 25 da Dovizioso, stesso discorso per Maverick Vinales più lento di appena 8 millesimi rispetto al portacolori dell'HRC. Quinto Marc Marquez che a differenza degli altri colleghi negli ultimi minuti della FP1 non ha girato con la gomma nuova e dunque ha ancora margini di miglioramento. Nella top-10 anche i due piloti del team Pramac, Petrucci e Redding, solamente dodicesimo Valentino Rossi che come al solito nella giornata di venerdì non si preoccupa della prestazione cura e si concentra su altri aspetti in vista della gara di domenica. Quattordicesimo Andrea Iannone che un anno fa trionfò su questa pista ma che oggi con la Suzuki sarà già un'impresa arrivare tra i primi 10, nel tracciato di casa la KTM punta a un risultato di prestigio e nella FP1 Pol Espargaro ha chiuso con un interessante undicesimo tempo.

COSA È SUCCESSO IN FP2

La giornata di venerdì si è chiusa con la Ducati in gran spolvero grazie ad Andrea Dovizioso che nelle fasi conclusive della FP2 ha stampato un 1:24.046 che gli ha dato la possibilità di terminare la sessione davanti a tutti. Scongiurato comunque il monopolio della Casa di Borgo Panigale nelle prime posizioni, Yamaha e Honda hanno saputo infilarsi a sandwich tra le Desmosedici ufficiali con Vinales, Pedrosa e Zarco che si sono piazzati davanti a Lorenzo. Bene anche l'Aprilia con l'ottavo tempo di Aleix Espargaro, incoraggianti le prestazioni della KTM con Pol Espargaro della top 10, fa fatica - e questa ormai non è una novità - la Suzuki, per quanto si impegnino Iannone e Rins non riescono proprio a schiodarsi dalle retrovie. In difficoltà anche Valentino Rossi che pur scendendo sotto l'1:25 non è riuscito a entrare nella decina che conta, quella per l'accesso diretto alla Q2. Se teniamo conto dei tempi combinati, la classifica ricalca in buona parte quella della Fp2 con l'eccezione di Hector Barbera che è stato l'unico pilota a essere andato meglio in mattinata mentre tutti gli altri hanno realizzato il loro miglior giro nel pomeriggio. Dunque Rossi, Petrucci, Folger e Iannone hanno a disposizione solamente il sabato mattina per risalire la china e far parte della top-10, ammesso che le condizioni della pista lo consentano, non tanto per la pioggia che le previsioni meteo tendono a escludere ma per le temperature più basse alle dieci del mattino rispetto alle due del pomeriggio.

NELLA STORIA DI ZELTWEG

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del Gran Premio d'Austria di motociclismo. Il Motomondiale è tornato nella scorsa stagione in Austria, dopo un'assenza di ben 19 anni. La storia però è ben più antica: la prima edizione del Gran Premio austriaco risale infatti al 1955, anche se per essere incluso per la prima volta nel calendario iridato bisognerà aspettare fino al 1971. Per esattamente 21 anni, cioè fino al 1991, il Gp Austria fu una presenza fissa nel Motomondiale, anche se nel 1980 fu annullato a causa della neve nonostante fosse tradizionalmente collocato nel mese di maggio. All'epoca si correva sul Salzburgring, circuito nei pressi di Salisburgo ricavato in una stretta vallata alpina e dal disegno estremamente semplice, con poche curve e lunghi rettilinei. Negli anni Novanta cominciarono i problemi: una prima interruzione nel 1992, poi la gara tornò in calendario nel 1993 e 1994 ma di nuovo saltò nel 1995.

Nel 1996 per la prima volta il Gp Austria non si corse sullo storico Salzburgring bensì a Zeltweg, che fino a quel momento era stato un "tempio" solo della Formula 1, ma questa nuova location durò solo per due stagioni, visto che dopo il 1997 l'Austria è sparita dal Motomondiale fino all’anno scorso, quando il Red Bull Ring (ora si chiama così per evidenti motivi di sponsorizzazione) è tornato nel calendario iridato. Ricordiamo le sei vittorie di Giacomo Agostini grazie a tre doppiette 350-500 nel 1971, 1972 e 1974, mentre nelle uniche due edizioni sul circuito che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg possiamo ricordare la vittoria di Ivan Goi nel 1996: allora il pilota azzurro fu il più giovane vincitore di sempre in un Gp iridato (record che passò poi a Marco Melandri) e sul podio salì anche un altro talento italiano di un anno più "vecchio" di lui, un certo Valentino Rossi. Il Dottore, allora alle primissime armi, è l'unico reduce di quelle gare ormai lontane. L’anno scorso invece l’Italia festeggiò la vittoria di Andrea Iannone in sella alla Ducati: un dolce ricordo per la Rossa, mentre all’abruzzese verrà grande nostalgia pensando alla sua situazione attuale… Ma adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio d'Austria 2017 della MotoGp sul circuito di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.