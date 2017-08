MotoGp/ Streaming video e diretta Tv8, gara live: vincitore e podio (Gp Austria 2017)

Diretta MotoGp - LaPresse

Con il Gran Premio d’Austria 2017 sul circuito di Zeltweg, ufficialmente noto adesso come Red Bull Ring, la MotoGp torna in diretta anche oggi, per la seconda domenica consecutiva: si tratta infatti dell’undicesimo appuntamento su 18 con il Motomondiale 2017, che fa tappa sul tracciato che sorge fra le località austriache di Zeltweg e Spielberg ed è rientrato l’anno scorso nel calendario iridato dopo una lunga assenza. Agosto è un mese ricchissimo per i centauri della MotoGp: si torna in pista per vivere nuove emozioni, eccovi gli orari della corsa odierna, orari che sono naturalmente quelli classici dei Gran Premi europei. I semafori si spegneranno dunque alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato del Red Bull Ring misura solamente 4,326 chilometri con appena dieci curve, di cui solamente tre a sinistra e sette a destra (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Zeltweg).

MOTOGP, LA GARA IN DIRETTA LIVE: IL TEMPOREALE

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, ma c'è una buona notizia per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky: la gara di oggi sarà visibile in tempo reale anche in chiaro su Tv8. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori - con la Moto2 che oggi slitta dopo la MotoGp - Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un campionato talmente equilibrato che potrebbe essere deciso da piccolissimi dettagli e da differenze minime. Ecco perché, ad esempio, quanto successo domenica scorsa a Brno alla lunga potrebbe rivelarsi un vantaggio enorme per Marc Marquez, ancora una volta particolarmente abile in condizioni di gara ‘flag to flag’. Quanto al warm-up, su una pista dove si gareggia solo per la seconda volta dopo un’assenza lunghissima (nel 1997 c’era solo Valentino Rossi già in gara fra i piloti di oggi), ecco che ogni minuto può essere prezioso: la pista non è più una novità, ma i dati a disposizione non sono ancora così abbondanti.

POLE POSITION A MARQUEZ

Marc Marquez firma la 70 pole della sua carriera. E lo fa in quella che potrebbe trasformarsi, domani, nella casa Ducati. Il pilota spagnolo, campione del mondo in carica e leader provvisorio della classifica generale, stampa il miglior tempo in 1.23.235. Un crono eccezionale, anche se le previsioni più ottimistiche volevano Marquez infrangere il muro dell'1.23. La prima fila è completata dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. I due sono vicini a Marc, a conferma di come la Ducati digerisca benissimo la pista austriaca. Soltanto un decimo il distacco del Dovi da Marquez. Un ritardo minimo per il forlivese, l'unico tra i migliori ad utilizzare alla posteriore una gomma media, meno performante rispetto ad una morbida utilizzata invece da tutti gli altri. Lorenzo, che parte terzo, avrà la possibilità, grazie al motore Ducati e al suo scatto proverbiale al via, guadagnare facilmente la posizione di testa qualora dovesse ripetere le partenze degli ultimi Gran Premi, che hanno visto il maiorchino grande protagonista. Seconda fila composta da Vinales, Petrucci, Zarco.

Due Yamaha e una Ducati, con due moto non ufficiali. Vinales conferma la difficoltà della casa di Iwata rispetto a Marquez della Honda e le Ducati ufficiali, anche se sul passo le cose vanno meglio. Lo spagnolo paga mezzo secondo di ritardo rispetto alla pole position di Marc Marquez, lo stesso svantaggio fatto segnare da Petrucci, che proprio negli ultimi minuti è riuscito a scavalcare posizioni su posizioni. Si conferma Zarco, sesto, capace di battere Valentino Rossi. Il Dottore, dopo un ottimo 5 tempo nelle prove libere di questa mattina, se paragonato al dodicesimo crono del venerdì, è soltanto settimo. Un passo indietro quindi per Valentino, che deve inseguire anche rispetto al compagno di squadra. In terza fila, accanto al fuoriclasse di Tavullia, troviamo anche Dani Pedrosa, penalizzato dalla caduta al mattino, e l'altra Honda del britannico Cal Crutchlow. Soltanto decimo Andrea Iannone, che nelle libere del mattino era riuscito a trovare un ottimo terzo tempo. Crisi nera per il primo pilota della Suzuki, che qui lo scorso anno era riuscito a vincere in gara, quando guidava per la Ducati.

L’ANALISI DELLE QUALIFICHE

Nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria Marc Marquez prenota l'uno-due tanto temuto dagli avversari in ottica mondiale: il tre volte iridato della MotoGp ha conquistato la pole position percorrendo i 4318 metri del Red Bull Ring in 1:23.235, un tempo che gli ha consentito di lasciarsi dietro il resto della compagnia. La Ducati occupa il resto della prima fila con Dovizioso e Lorenzo, ma se consideriamo che un anno fa da queste parti la Casa di Borgo Panigale realizzò una doppietta da sogno il team romagnolo non è certamente soddisfatto del bilancio odierno. La Yamaha ha ancora meno motivi di sorridere, Vinales si è dovuto accontentare della seconda fila e peggio è andata a Valentino Rossi, solamente settimo. Dani Pedrosa è uscito parecchio ridimensionato dal confronto interno con il compagno di box, lo spagnolo non è andato oltre l'ottavo tempo mentre Marquez nel frattempo conquistava la pole position. Molto bene, invece, Danilo Petrucci che dopo aver superato il taglio della Q1 (assieme a Pedrosa) ha saputo conquistare la top-5 nella Q2, pur sfruttando le scie dei big Abraham e Baz hanno chiuso fuori dalla top-10 dove invece è entrato, seppur per il rotto della cuffia, Andrea Iannone che nel corso della FP4 ha accusato anche un problema tecnico piuttosto serio sulla sua Suzuki. Domenica in gara dunque saranno le Desmosedici a dover scongiurare la fuga mondiale di Marquez, Dovizioso sembra avere tutte le carte in regola per mettergli i bastoni tra le ruote.

COSÌ NELLE LIBERE

Marquez, Zarco, Iannone. Eccetto Marc, il mattino delle qualifiche si apre con un'ottima prova nelle Free Practice 3 del rookie francese, rider della Yamaha clienti, e Iannone, disastroso fino a ieri pomeriggio. Un exploit, soprattutto quello dell'italiano, inaspettato. Quinto Rossi, alle spalle di Lorenzo, male invece Dovizioso, soltanto sedicesimo. E nell’ultima sessione di libere prima delle qualifiche Marquez sempre in prima posizione, riesce ad abbassare il tempo in 1.24.180. Riscatto per Vinales, che chiude a due decimi di distacco dal primo tempo di Marc. Terzo Pedrosa, brillante, a soli due decimi dal compagno di squadra. Più indietro il Dottore, soltanto settimo. Rossi vede davanti a sé la seconda fila virtuale composta da Zarco, Iannone e Dovizioso.

LA TATTICA DELLE LIBERE

La pista di Zeltweg suscita bei ricordi ad Andrea Iannone che un anno fa trionfò in sella alla Ducati e nella mattinata di sabato porta la Suzuki al terzo posto nella classifica dei tempi della FP3, entrando così direttamente nella Q2. La terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria ha evidenziato il grande equilibrio tra le varie case in lotta per il titolo (Honda, Yamaha e Ducati) che sta caratterizzando il mondiale 2017 di MotoGp, l'unico che sembra in grado di poter fare uno strappo sui diretti rivali è Marq Marquez che nei minuti finali ha realizzato un tempo inavvicinabile per chiunque. Basti pensare che il gap tra lui e Zarco (secondo a 423 millesimi) è superiore a quello che divide Zarco e Barbera (quattordicesimo a 412 millesimi) con altri dieci piloti in mezzo a loro. Valentino Rossi sembra aver risolto di colpo tutti i problemi che lo hanno afflitto nella giornata di ieri e anche grazie alla nuova carena il Dottore si è dato un colpo di reni risalendo in quinta posizione. Dovizioso è stato l'unico pilota a non migliorarsi rispetto alla FP2 ma non ne aveva bisogno, l'1:24.046 di ieri bastava e avanzava per rimanere nella top 10, cosa che invece non è riuscita a Petrucci e Pedrosa che ora dovranno prendersi gli ultimi due posti disponibili messi in palio dalla Q1. Loris Baz e Karel Abraham sono stati molto bravi a sfruttare le scie dei big e a chiudere tra i primi dieci, chissà se riusciranno a ripetere l'impresa anche in qualifica.

ZELTWEG, COSA C'E' DA SAPERE

Facciamo adesso un passo indietro a ciò che era successo proprio un anno fa, in occasione del ritorno di Zeltweg nel calendario iridato della MotoGp. Il ricordo è dolcissimo per tutti i tifosi della Ducati, perché il 14 agosto 2016 la Rossa di Borgo Panigale tornò alla vittoria, che nella classe regina per la Ducati mancava dai tempi di Casey Stoner, per la precisione dal Gran Premio d’Australia nel 2010. Fu anzi un vero e proprio dominio Ducati, perché alla prima vittoria di Andrea Iannone nella MotoGp si aggiunse il secondo posto di Andrea Dovizioso, e se la vittoria mancava dal 2010, per la doppietta si doveva tornare addirittura al 2007, pure in quel caso a Phillip Island, con Loris Capirossi alle spalle di Stoner nell’anno del trionfo iridato dell’australiano. Iannone adesso è in enorme difficoltà alla Suzuki, Dovizioso invece spera di rinverdire i fasti del recente passato per rilanciarsi nella battaglia per il titolo. Terzo fu Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi con le due Yamaha ufficiali, solo quinto invece fu Marc Marquez. Cosa succederà dunque nel grande duello fra i quattro/cinque pretendenti al Mondiale? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2017 della MotoGp sul circuito di Zeltweg-Red Bull Ring sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.