Motogp/ Video highlights e classifica del mondiale piloti al Gp d’Austria 2017 (Zeltweg)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI DOPO IL GP D’AUSTRIA 2047 (ZELTWEG) – Si è svolto ieri a Zeltweg il Gran Premio dì Austria 2017, undicesima prova del mondiale 2017 che ha visto il grandissimo trionfo di Andrea Dovizioso, ma che ha incornato nel contempo Marc Marquez leader della classifica piloti. Ricordando che le qualifiche del sabato avevano concesso proprio al campione in carica della Motogp la sua 70^ pole position n carriera, vediamo come è andata la gara sull’asfalto austriaco.

Solto senza drammi il giro di allineamento, la gara è partita in perfetto orario: ottima la partenza di Jorge Lorenzo che dalle retrovie fulmina Marquez e si riesce ad assestare in prima posizione, malissimo invece Petrucci che ha fatto impennare la sua moto e che di conseguenza ha perso un paio di posizioni. Il primo giro ha visto sotto il traguardo Lorenzo, Marquez e Dovizioso: dietro tutti gli altri big. In questa prima fase della gara è parso che il ducatista spagnolo fosse notevolmente avvantaggiato della gomma morbida all’anteriore, tanto che al terzo giro aveva già un secondo di vantaggio sugli altri. Vinales allora ha provato l’attacco su Rossi ma non gli riesce la chiusura della traiettoria, e va lungo perdendo la posizione appena conquistata.

Al quinto giro si è registrato il giro veloce del dottore di Tavullia, mentre in avanti intanto ha avuto inizio la bagarre tra Lorenzo e Marquez per la testa della corsa, con Petrucci che si ritira probabilmente per qualche problema tecnico. All’ottavo giro Dovizioso riesce a farsi vicino al leader del mondiale e lo infila in curva tre con una staccata al limite: lo spagnolo non ci sta e lo contro sorpassa in rettilineo, puntando allo stesso tempo Lorenzo. La bagarre prosegue e alla dodicesima tornata Marquez riesce ad infilare Lorenzo in rettilineo, ma da dietro sopraggiunge come un falco Dovizioso, che sfruttando la doppia scia si ritrova in testa. Valentino Rossi nel frattempo però registra problemi alla sua gomma posteriore, vista fumare in maniera preoccupante: immediato il soprasso di Zarco. A metà gara i riflettori sono tutti sulla lotte tra Marc Márquez e Andrea Dovizioso per la prima posizione,mentre il terzo posto è invece affare tra Lorenzo e Pedrosa, e dietro un gruppetto formato da Zarco, Vinales e Rossi.

Con le posizioni cristallizzate inizia la battaglia in testa: DesmoDovi e Marquez se le suonano di santa ragione con Pedrosa che lascia al palo Lorenzo e si ricompatta sui leader della corsa. Al 22° giro si capisce già che la vittoria sarà sul filo di lana vista la sfida la cardiopalma che i piloti di Ducati e Honda hanno ingaggiato, con anche qualche mossa al limite che entusiasma i rispettivi tifosi. L’ultimo giro del Gp d’Austria 2017 vede il ducatista che si copre su ogni curva, ma con gran fatica: all’ultima curva Marquez arriva velocissimo ma Dovizioso stacca al limite accompagnando la Honda dell’avversario sul cordolo, quest’ultima si intraversa e Marquez rischia di cadere ma riesce a tenere la pista, Concedendo cosi al pilota di Forlimpopoli una meritata vittoria. La bandiera a scacchi quindi ha visto primo Dovizioso, secondo Marquez che mantiene la testa del mondiale, terzo Pedrosa, ed è medaglia di legno per un redivivo Lorenzo, solo settimo invece Valentino che vede scappare la testa della classifica mondiale. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DEL GP D'AUSTRIA 2017 A ZELTWEG (da video sky)

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Marc Marquez (Honda) 174

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 158

3. Maverick Vinales (Yamaha) 150

4. Valentino Rossi (Yamaha) 141

5. Daniel Pedrosa (Honda) 139

6. Yohann Zarco (Yamaha) 99

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 79

8. Jonas Folger (Yamaha) 77

9. Cal Crutchlow (Honda) 76

10. Danilo Petrucci (Ducati) 75

11. Alvaro Bautista (Ducati) 52

12. Aleix espargaro (Aprilia) 43

13.Jack Miller (Honda) 43

14. Loris Baz (Ducati) 38

15. Scott Redding (Ducati) 37

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Karel Abraham (Ducati) 25

18. Esteve Rabat (Honda) 23

19. Pol Espargaro (KTM) 21

20. Hector Barbera (Ducati) 21

21. Alex Rins (Suzuki) 12

22. Bradley Smith (KTM) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 7

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

