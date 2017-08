Diretta/ MotoGp streaming video e tv prove libere live: cronaca e tempi (GP Silverstone 2017)

Diretta MotoGp - LaPresse: Dovizioso e Marquez

La MotoGp oggi, venerdì 25 agosto, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 in diretta dal circuito di Silverstone, dove in questo modo comincerà il Gran Premio di Gran Bretagna 2017, dodicesimo appuntamento con il Motomondiale di quest’anno, che sta vivendo un agosto di fuoco dopo la lunga pausa estiva di luglio. Lo storico circuito britannico costituisce un appuntamento sempre affascinante e prestigioso perché qui si respira la storia degli sport motoristici, anche se forse a ben vedere più per quanto riguarda l’automobilismo piuttosto che per l’automobilismo. Gli orari sono leggermente diversi da quelli classici delle gare europee, a causa di un’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito, dunque si partirà alle ore 10.55 italiane del mattino (le 9.55 di Silverstone) per la FP1 che apre l’intero weekend della classe regina, che durerà 45 minuti e dunque si concluderà alle ore 11.40. A seguire ecco pure la FP2, dalle ore 15.05 alle ore 15.50, sessione ancora più interessante anche se questa volta non si disputa esattamente allo stesso orario della gara di domenica, che verrà ritardata per evitare sovrapposizioni con Spa.

MOTOGP, DIRETTA LIVE: LE LIBERE A SILVERSTONE

DOVE SEGUIRE LE LIBERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Entrambe le sessioni saranno trasmesse oggi, venerdì 25 agosto 2017, su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini ma con Zoran Filicic a dire il vero voce guida per quanto riguarda le sessioni di prove libere. Lo stesso Zoran Filicic, con il commento di nuovo di Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli, ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; la giornalista Sky Vera Spadini sarà la 'padrona' del Paddock per la rubrica contenitore ed ecco infine gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando), perché su questo canale in chiaro saranno visibili soltanto qualifiche e gare, che a Silverstone saranno comunque in differita perché non fa parte del pacchetto di gare visibili in tempo reale anche in chiaro. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

GP DI GRAN BRETAGNA, COSÌ ALL'APPUNTAMENTO

Andiamo a vedere come la classe regina si presenta in Gran Bretagna: la classifica è decisamente intrigante, sintomo di una stagione che non ha dominatori e che sembra divertirsi ad ogni gara a ribaltare quanto era emerso nelle uscite precedenti, anche se le prime due gare di agosto hanno permesso a Marc Marquez un piccolo allungo nel confronto degli inseguitori. Ricordiamo dunque per prima cosa qual è la situazione attuale al vertice della graduatoria: 174 punti proprio per Marc Marquez, seguito da Andrea Dovizioso a quota 158, Maverick Vinales è terzo con 150 punti, ecco poi ancora al quarto posto Valentino Rossi con 141 punti ed infine Dani Pedrosa, che troviamo al quinto posto a quota 139, cioè ad appena 35 lunghezze dal leader, distanza davvero minima per trovarci ben cinque centauri dopo undici Gran Premi. Una grande ammucchiata, in cui può bastare pochissimo per sovvertire gerarchie così fragili: ad esempio una gara con condizioni meteo incerte, come è successo in Repubblica Ceca. Di conseguenza la priorità per tutti è sempre ottenere il massimo, ma senza correre troppi rischi: chi riuscirà a trovare il migliore equilibrio fra due esigenze opposte, sarà il favorito per il titolo iridato, anche se in casa Yamaha è scattato l'allarme per una competitività che sembra perduta: urge reagire già a Silverstone.

MOTOGP, A CHE PUNTO È IL MOTOMONDIALE

Facendo una breve panoramica di quello che abbiamo vissuto finora, i primi due Gran Premi del Motomondiale 2017 ci raccontavano di una cavalcata trionfale della Yamaha, con Maverick Vinales dominatore assoluto nonostante fosse al debutto con la nuova moto e Valentino Rossi primo inseguitore del suo compagno di squadra. Austin e Jerez hanno raccontato il riscatto della Honda, vittoriosa con Marc Marquez in Texas e Dani Pedrosa in Spagna, poi Le Mans aveva restaurato la superiorità della Yamaha, sia pure solamente a favore di Vinales perché purtroppo Valentino Rossi cadde all’ultimo giro. Poi è arrivata la doppietta di Andrea Dovizioso e della Ducati, con le vittorie al Mugello e al Montemlò nel giro di una settimana. Nel mese di giugno ecco pure Assen, il primo sigillo stagionale del Dottore e una classifica sempre più compatta, quasi che circa metà stagione fosse passata invano. Poi il Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto per l’ottavo anno consecutivo fra tutte le classi, successo importante anche perché ha consentito allo spagnolo di conquistare una leadership sia pure assai risicata; dopo la sosta Brno, dove ancora una volta Marquez ha azzeccato la scelta in condizioni di ‘flag to flag’, decisamente indigesta invece per Valentino Rossi. Infine Zeltweg, con la splendida vittoria di Dovizioso al termine di un epico duello proprio con Marquez. Ecco dunque che è molto facile capire come i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 della MotoGp sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

