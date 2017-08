Pronostico Motogp/ Gran Premio della Gran Bretagna 2017 Silverstone: il punto di Giacomo Agostini (esclusiva)

Pronostico Gp della Gran Bretagna 2017 (LaPresse)

IL PRONOSTICO DI GIACOMO AGOSTINI (ESCLUSIVA) Il Mondiale della Motogp torna protagonista questo weekend con il prestigioso Gran Premio della Gran Bretagna 2017: si torna quindi in pista sull’iconico circuito di Silverstone per uno degli appuntatemi più attesi da appassionati e che potrebbe risultate davvero decisivo per l‘attribuzione di questo titolo. A Silverstone infatti andrà in scena l’ennesima lotta la vertice tra il campione del mondo in carica Marc Marquez, leader della classifica e il ducatista Andrea Dovizioso in grande rilancio quest’anno e distante dallo spagnolo in graduatoria di appena 16 lunghezze. La pista di Silverstone però spesso ha dato ottime chance anche a qualche outsider complice il capriccioso meteo inglese: il pronostico del vincitore quindi rimane davvero aperto. Per presentare il Gran Premio di Gran Bretagna abbiamo sentito Giacomo Agostini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Premio di Gran Bretagna? Una gara che sfuggirà come al solito a ogni pronostico, anche per le condizioni del tempo che spesso condizionano l'esito della gara.

A chi si addice più questa pista? Vinales potrebbe fare benissimo e poi Cal Crutchlow che spesso si esalta sul bagnato. Correre sul circuito di casa gli darà una marcia in più...

Sarà ancora duello tra Marquez e Dovizioso? La Ducati in Austria col successo di Dovizioso ha ottenuto il massimo, non so però se potrà ripetersi qui a Silverstone. Marquez lo conosciamo tutti e va sempre messo nel lotto dei favoriti di ogni gara.

Dove potrà arrivare Dovizioso? Il Mondiale è davvero alla sua portata? Dovizioso è secondo nel Mondiale, ci saranno quindi le possibilità per arrivare al titolo.

Quali sono i punti di forza della casa italiana e dove invece la Ducati dovrà migliorarsi ancora? La Ducati è arrivata a un livello di competitività incredibile, difficile dire dove possa migliorarsi ancora.

Cosa potranno fare gli altri piloti come Pedrosa e Petrucci che sul bagnato hanno mostrato di avere una marcia in più? Petrucci sta facendo molto bene questa stagione, sta correndo sempre ai massimi migliori. Poi sul bagnato si esalta potrebbe essere un vantaggio a Silverstone.

Valentino Rossi è apparso spesso in difficoltà: di che problemi soffre con la Yamaha? Difficile conoscere fino in fondo i problemi della Yamaha, forse la scelta e l'utilizzo delle gomme può essere un problema in questo momento.

Lorenzo in carriera ha raccolto quattro successi a Silverstone, e con la nuova carena Ducati pare abbia ritrovato sicurezza. Quali saranno le sue ambizioni? Già ma stiamo parlando di qualche anno fa, ora la situazione è cambiata. Lorenzo ha migliorato, non per essere però forte come quando vinceva. Era stato scelto per essere prima guida alla Ducati ma sta incontrando tanti problemi!

Quali sono le caratteristiche di questo circuito? E' un circuito veloce, molto veloce, quando correvo lo era ancora di più.

Silverstone un tempio del motociclismo, stile rigorosamente british... Lo è sempre stato, è una gara piena di fascino, proprio british. Quando correvo c'erano tanti piloti inglesi fortissimi. Una vera pietra miliare del motociclismo.

(Franco Vittadini-Michela Colombo)

