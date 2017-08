Diretta MotoGp/ Streaming video e tv, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Silverstone 2017)

Diretta MotoGp, streaming video e tv - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 26 agosto, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2017. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche del classico appuntamento britannico, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position; sono chiaramente in parte condizionati dall'ora di fuso orario che separa la Gran Bretagna dall'Italia e che causerà un piccolo cambiamento nelle abitudini degli appassionati. Si parte alle ore 10.55 (le 9.55 di Silverstone) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.30 (le 13.30 locali) i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 15.10 italiane via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, DIRETTA LIVE: LE QUALIFICHE IN TEMPO REALE

DOVE SEGUIRE LA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna purtroppo ricordare che le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare delle differite. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3 mattutina e per le sessioni del pomeriggio si riferisce alla sintesi differita che avrà inizio alle ore 16.35. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Ritorno in grande stile di Maverick Vinales, un po' appannato negli ultimi Gran Premi, dopo essere stato il vero protagonista di inizio stagione. Il pilota spagnolo della Yamaha ha scelto di spingere subito al massimo, confermando di avere un grande feeling con la pista londinese di Silverstone, dove lo scorso anno ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Motogp, in sella alla Suzuki. Per Maverick primo tempo del mattino, con il meteo favorevole (tempo asciutto). Lo spagnolo ha girato in 2.02.130, precedendo di oltre mezzo secondo Jorge Lorenzo, che a differenza del proprio compagno di squadra, Andrea Dovizioso (decimo), ha utilizzato la nuova carena, ottenendo da subito più che discreti tempi. In terza posizione troviamo il britannico Cal Crutchlow, lo scorso anno secondo sul traguardo della corsa. Una sorta di restaurazione dunque, alla quale è mancato soltanto un nome, che non è proprio un dettaglio nel mondo delle moto, Valentino Rossi. Il pilota pesarese è quinto, ad otto decimi di ritardo da Vinales, a tre decimi da Lorenzo, e un decimo dal rivale diretto in classifica per la vittoria finale del Mondiale, Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda evidentemente non ha voluto forzare al mattino, accontendandosi del tempo di 2.02.857, a sette decimi di ritardo dal connazionale. Sesto l'altro spagnolo, Alvaro Bautista, che precede il francese Zarco. Completano le prime dieci posizioni Aleix Espargaro, Scott Redding e Andrea Dovizioso. Ennesime prove libere da dimenticare per Andrea Iannone, che finisce ad oltre 2 secondi dal miglior tempo di Vinales, chiudendo al 18 posto. Peggio di lui soltanto Petrucci, Rabat, Smith, Barbera e Lowes, ultimo su Aprilia con un ritardo di quasi 3 secondi.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Fantastica giornata di sole a Silverstone, con il tempo che si mantiene anche nelle seconde libere del venerdì. La sessione del pomeriggio è stata caratterizzata dalle due cadute di Marquez, con la prima che aveva inizialmente preoccupato il team dello spagnolo, salvo poi tornare in pista poco dopo e segnare il miglior tempo provvisorio. Marquez è caduto poi anche a 3 minuti dalla bandiera a scacchi, terminando così le sue libere. Primo posto, a sorpresa, per Cal Crutchlow, primo con 2.00.897, l'unico ad aver girato sotto il muro dei 2.01. Secondo Valentino Rossi, a due decimi dal pilota inglese. A 30 millesimi dal pesarese il compagno di squadra Maverick Vinales, che dopo il miglior tempo delle prove libere 1 si deve accontentare del terzo miglior tempo. Quarto Aleix Espargaro, ad oltre mezzo secondo di ritardo da Crutchlow. Soltanto quinto Marquez, a cui però manca quel giro veloce che avrebbe fatto probabilmente la differenza in classifica, portandolo quantomeno nelle prime tre posizioni, se non direttamente in testa. Ancora difficoltà per le Ducati, con Lorenzo soltanto sesto e Dovizioso, vincitore dell'ultimo Gran Premio, nono, ad un secondo dal miglior tempo del venerdì firmato da Cal Crutchlow su Honda.

LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del motociclismo in Gran Bretagna. Una storia lunga e affascinante, dal momento che parliamo di una nazione da sempre centrale per questo sport, anche se ormai da molto tempo i risultati non sono più all'altezza della tradizione. A lungo però non si disputò un Gp di Gran Bretagna nel senso classico del termine: questo perché la gara britannica valida per il Mondiale era il Tourist Trophy dell'Isola di Man, la corsa probabilmente più affascinante ma anche più pericolosa al mondo, che nel 1949 fu anche la gara inaugurale della prima edizione del Motomondiale. Fino al 1976 il TT ebbe valore come gara iridata, poi fu esclusa dal calendario del Mondiale perché troppo pericolosa – anche se continua ad essere disputata ancora oggi – e quindi ecco che nel 1977 si disputò il primo Gran Premio "normale" in terra inglese.

VALENTINO ROSSI RE A DONINGTON, MA A SILVERSTONE…

Si corse a Silverstone che fu la sede della gara esattamente per un decennio, cioè fino al 1986; nel 1987 il passaggio a Donington che ha ospitato la corsa ininterrottamente per 23 edizioni consecutive fino al 2009 ed era diventato quindi il luogo simbolo del motociclismo in Inghilterra, mentre dal 2010 si è tornati di nuovo a Silverstone che dunque fa doppietta con l'immancabile e tradizionale appuntamento di Formula 1. A Donington spiccavano i sette successi di Valentino Rossi, dei quali cinque in 500/MotoGp, a Silverstone invece ha vinto tre volte su sette Jorge Lorenzo. Dunque è il centauro spagnolo della Ducati il miglior pilota sulla pista che sorge dove nella Seconda Guerra Mondiale c'era un importante aeroporto della Raf, l'Aeronautica militare britannica che era in guerra con la Germania di Hitler. Lorenzo si è imposto nel 2010, 2012 e 2013, mentre nel 2011 vinse Casey Stoner, nel 2014 ecco il successo di Marc Marquez, nel 2015 la vittoria di Valentino Rossi in una gara condizionata dalla pioggia e che vide una tripletta italiana con Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso alle spalle del Dottore, infine l’anno scorso il memorabile trionfo di Mavericks Vinales in sella a una Suzuki che quest’anno è lontanissima dallo sperare un bis, salvo clamorosi colpi di scena. Adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 della MotoGp sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

