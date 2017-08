Griglia di partenza MotoGp/ Silverstone, sfida per la Pole position (GP Gran Bretagna 2017)

Griglia di partenza MotoGp: Marc Marquez (LaPresse)

La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di MotoGp sarà determinata dall’esito delle qualifiche che si disputeranno a Silverstone oggi pomeriggio. Che cosa potremmo attenderci in queste prove ufficiali sulla storica pista britannica? Innanzitutto bisogna osservare che finora nessun pilota è riuscito a dominare al sabato, tuttavia Marc Marquez sta tentando l’allungo: ci sono state infatti cinque partenze dalla prima casella della griglia di partenza per il campione del Mondo in carica, delle quali però ben tre consecutive nelle ultime tre uscite dal Sachsenring in poi; tre pole per Maverick Vinales (una in Qatar grazie ai tempi delle libere, visto che le qualifiche furono annullate a Losail), due invece per Dani Pedrosa e una per Johann Zarco nelle prime undici uscite stagionali. Possiamo dunque innanzitutto notare che mancano in questo elenco i piloti italiani, con il francese Zarco che ad Assen ha spezzato l’altrimenti totale egemonia dei centauri spagnoli.

GLI ITALIANI E LE RIMONTE

L'assenza di primi posti italiani sulla griglia di partenza però non ci dispiace troppo, perché alla domenica le soddisfazioni non sono quasi mai mancate per i nostri rappresentanti in MotoGp, in particolare Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, infatti entrambi in piena corsa per il titolo: esempio perfetto è la vittoria del Dovi due settimane fa a Zeltweg, dopo la pole position di Marquez. La Honda conduce per 7-4 sulla Yamaha e le due case giapponesi hanno distribuito le loro pole position in modi diversi: solo per i piloti ufficiali Marquez e Pedrosa in casa Honda, mattatore Vinales più il contributo di Zarco per quanto riguarda la Yamaha. Ancora a secco invece la Ducati, chissà se a Silverstone sarà la volta buona per vedere una Rossa davanti a tutti sulla griglia di partenza. C’è però da dire che tutto sommato questo non si sta rivelando un grande problema: Dovizioso infatti ha vinto tre Gran Premi, più di quanti ne aveva vinti in tutta la carriera nella classe regina, mentre era dai tempi di Casey Stoner che nessun pilota Ducati vinceva almeno tre gare stagionali. Quanto a Valentino Rossi, sappiamo che il suo punto forte non è il giro secco in qualifica, anche se in un campionato così tirato sarà fondamentale per il Dottore non concedere ai rivali grandi vantaggi al sabato, che poi non sono sempre recuperabili alla domenica in gara.

© Riproduzione Riservata.