Diretta MotoGp/ Streaming video e tv, gara live: vincitore e podio (Gp Silverstone 2017)

Oggi, la MotoGp torna con il Gran Premio di Gran Bretagna 2017 in diretta dal circuito di Silverstone, tappa di sicuro prestigio nel calendario iridato che costituisce il dodicesimo atto del Motomondiale 2017 sul celeberrimo tracciato del Northamptonshire, anche se va detto che Silverstone nella storia lega il proprio nome più all'automobilismo che al motociclismo. In un passato più antico il Tourist Trophy dell'Isola di Man, più di recente moltissimi anni a Donington, ma in ogni caso il Motomondiale da sempre fa tappa in Gran Bretagna, dove si respira grande tradizione e il pubblico è appassionato e competente, anche se ormai da moltissimi anni ci sono poche soddisfazioni per i tifosi inglesi. Tornando all'attualità, eccovi gli orari della corsa. Informazione molto importante, perché rispetto ai normali Gran Premi europei ci sono ben due variabili delle quali tenere conto: innanzitutto l'ora di fuso orario che separa la Gran Bretagna dall'Italia, ma anche un'ulteriore modifica per evitare ogni sovrapposizione della classe regina con la Formula 1.

MOTOGP, DIRETTA LIVE: LA GARA IN TEMPOREALE

MOTOGP, DOVE VEDERE LA GARA IN STREAMING VIDEO E TV

Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna però ricordare che le gare sul circuito di Silverstone non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, dove bisognerà accontentarsi delle differite. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori - con la Moto3 alle ore 13.40 e la Moto2 alle ore 15.00 - Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta solamente in differita - a differenza delle due precedenti gare di questo ricco mese di agosto - in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, naturalmente soprattutto la MotoGp, in sintesi a partire dalle ore 16.40 e quella regina alle ore 19.30. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 3, COSA E' SUCCESSO

Le terze prove libere, decisive per l'accesso alla Q2, sono state condizionate dalla pista non del tutto asciutta. Condizioni che hanno favorito quei piloti che ieri, nelle libere 2, avevano fatto segnare i migliori tempi, mettendosi così a riparo da brutte sorprese, che puntualmente si sono presentate nella mattinata di sabato. L'unico che è riuscito a migliorarsi è il francese Zarco della Yamaha, che riesce a qualificarsi con il settimo miglior crono complessivo alle Q2. Gli altri piloti che si sono qualificati alla seconda, e decisiva, sessione di qualifiche ufficiali sono Crutchlow, Rossi, Vinales, Aleix Espargaro, Marquez, Lorenzo, Pol Espargaro, Dovizioso e Redding.

PROVE LIBERE 4, COSA E' SUCCESSO

Ancora condizioni di pista non ottimali a Silverstone durante le quarte prove libere. Ducati davanti a tutti, con Jorge Lorenzo più veloce di Andrea Dovizioso di oltre 6 decimi. Terzo Crutchlow, che precede Marc Marquez. Girano sugli stessi tempi delle due Honda le due Yamaha di Vinales (ufficiale) e Zarco (Tech 3). Discreta anche la performance della Suzuki, con Rins e Iannone rispettivamente settimo e ottavo, che precedono Valentino Rossi, che chiude con il nono tempo. A completare la top ten Danilo Petrucci, decimo.

QUALIFICHE, COSA E' SUCCESSO IN Q1

A passare direttamente alla Q2 sono Dani Pedrosa ed il tedesco Folger, bravi ad imporsi su Rins e Bautista. Sessione da dimenticare per Andrea Iannone, che chiude quinto, a 7 decimi di distanza dal primo tempo fatto segnare da Pedrosa, tre decimi peggio anche del suo compagno di squadra Rins, a testimonianza del periodo no attraversato dal pilota di Vasto, a cui quest'anno non è andata bene una. Fuori dalla Q2 anche Hector Barbera, il nostro Danilo Petrucci e Karel Abraham, tutti in sella ad una Ducati, anche se non ufficiale.

QUALIFICHE, COSA E' SUCCESSO IN Q2

Per 84 millesimi, Marc Marquez si prende la pole position del Gran Premio di Silverstone davanti ad uno scatenato Valentino Rossi, a cui non riesce il miracolo della prima posizione. Grande prestazione per i due rivali nella classifica piloti, i migliori ad interpretare le difficili condizioni della pista, dopo la giornata di sole di venerdì. Accanto a loro, in prima fila, partirà Cal Crutchlow, che ha saputo approfittare al meglio delle difficoltà espresse dalla pista durante la Q2 prendendosi un'insperata terza posizione alla vigilia del Gran Premio, con un ritardo di un solo decimo rispetto alla pole di Marquez, l'unico capace di girare sotto il muro dei 2 minuti (1.59.941 il miglior tempo dello spagnolo). In seconda fila Vinales, quarto, e la coppia dei piloti Ducati ufficiale, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente quinto e sesto. Il loro ritardo è nell'ordine del mezzo secondo, ma possono comunque ritenersi soddisfatti della seconda fila. Buon piazzamento, per l'andamento delle libere, di Pedrosa, settimo, che apre una terza fila completata dal francese Zarco e Aleix Espargaro. Chiudono la quarta fila Folger, Pol Espargaro e Scott Redding.

LE INFORMAZIONI TECNICHE

Di conseguenza i semafori si spegneranno alle ore 16.30 italiane (le 15.30 di Silverstone), quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 118,0 km, dal momento che ogni giro del tracciato che sorge nell'ex aeroporto militare della Raf (l'Aeronautica britannica) utilizzato nella Seconda Guerra mondiale contro la Germania nazista misura ben 5,900 chilometri con un totale di diciotto curve, di cui otto a sinistra e dieci a destra, una situazione equilibrata che va bene per le gomme (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Silverstone). Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali), gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un anno caratterizzato da grande equilibrio, in cui cinque piloti possono puntare a vincere il titolo iridato.

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell'aeroporto militare della località del Northamptonshire, a partire dal 2010 sede fissa del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp in sostituzione di Donington. Inizialmente era un tempio della velocità: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l'obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo della Formula 1, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey: le moto però non hanno cambiato, conservano l'arrivo e i box 'storici'. Questo dunque è lo scenario che ospiterà una nuova puntata del lungo duello fra Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Dani Pedrosa per la corona iridata. Cosa succederà dunque nella grande sfida fra i pretendenti al Mondiale? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 della MotoGp sul circuito di Silverstone sta per cominciare…

