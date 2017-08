Incidente Marquez/ Video MotoGp: esplode il motore della Honda, lo spagnolo si ritira (Gp Gran Bretagna 2017)

Marc Marquez si è ritirato nel Gp Gran Bretagna 2017 (Foto LaPresse)

Al Gran Premio di Gran Bretagna 2017 esce di scena Marc Marquez: a sette giri dal termine la Honda ufficiale dello spagnolo, leader della classifica mondiale, è andato in panne abbandonando il suo pilota che si trovava in terza posizione. Uscita di scena di Marquez, che molto probabilmente dovrà anche dire addio al primato in classifica: Andrea Dovizioso infatti lo aveva scavalcato in pista e gli metteva grande pressione, confermandosi nei primi posti del Gran Premio di Silverstone il forlivese della Ducati sarà il nuovo leader della graduatoria. Sfortunato Marquez, che comunque aveva già registrato alcuni problemi in pista: alla partenza Valentino Rossi era riuscito a bruciarlo dal centro della prima fila, portandosi in testa e creando il vuoto. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, aveva provato a tallonarlo ma presto il Dottore aveva creato il vuoto; per di più Marquez si è trovato scavalcato anche da Maverick Vinales e Cal Crutchlow, e appunto Dovizioso. Stava provando a recuperare quando dalla sua Honda è uscito un fumo che ha chiaramente rivelato quale fosse il problema: il catalano si è dovuto parcheggiare a bordo pista dando l’addio alla gara.

TERZO RITIRO PER MARQUEZ

E’ la terza volta in stagione che Marc Marquez è costretto a ritirarsi: gli era successo a Termas de Rio Hondo, in Argentina, e poi ancora a Le Mans in Francia. Da allora aveva sempre concluso le gare, ed era in striscia aperta di cinque podi consecutivi; tuttavia questo terzo ritiro pareggia il numero di vittorie (Austin, Germania e Repubblica Ceca) e quando i numeri sono questi riuscire a vincere il Mondiale è decisamente complicato (come lo stesso Marquez ha imparato a sue spese tre anni fa). Adesso per Dovizioso c’è la grande occasione di comandare il Mondiale, ma la situazione è favorevole anche per i due piloti Yamaha: sia Valentino Rossi che Maverick Vinales possono fare un bel salto avanti nella classifica e, se anche non riusciranno a sorpassare Marquez, si porteranno a ridosso del catalano della Honda rendendo ancora più entusiasmante questa MotoGp che non è ancora riuscita a individuare un padrone certo.

