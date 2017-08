Motogp/ Video highlights e classifica Mondiale Piloti. Gp di Gran Bretagna 2017 (Silverstone)

Andrea Dovizioso, nuovo leader del mondiale (LaPresse)

Domenica si è svolto il Gran Premio di Gran Bretagna 2017: una delle prove del mondiale della MotoGP più attese quella che è corsa sulla storica pista di Silverstone, e dove non sono mancate le sorprese. In pista come nella classifica del Mondiale piloti. Il weekend dopo tutto non era stato da meno: c’era infatti molta curiosità sulla Yamaha di Valentino Rossi, pilota che si era tirato fuori dalla lotta mondiale, ma che sabato in qualifica ha fatto registrare un ottimo secondo tempo in griglia, lasciando la prima posizione a un indiavolato Marc Marquez. Ma vediamo ora giro per giro come si è svolto il Gp di Silverstone: i piloti sono scesi in pista in perfetto orario, nessun problema nel giro di formazione, si spengono i semafori, partiti!

LA PARTENZA DI ROSSI

Al via del Gp della Gran Bretagna 2017 il più reattivo è stato il Dottore di Tavullia, che questa volta è riuscito immediatamente a prendere la testa della corsa: dietro di lui scoppia la bagarre con Vinales che bracca da vicino Marquez. Solo al secondo giro si assiste già alla rimonta di Andrea Dovizioso, davvero scatenato sulla Ducati: nel mentre però Maverik Vinales infila Marquez, e Valentino Rossi ne approfitta e porta a oltre un secondo il vantaggio sugli inseguitori. Il leader della classifica piloti sembra che oggi patisca le condizioni dell'asfalto: la sua Honda non riesce a scorrere in curva come al solito, e nel settimo giro viene infilato da Dovizioso. Non pervenuto l'altro ducatista Lorenzo che sgominata nelle retrovie per la sesta posizione. Zarco intanto sorpassa Pedrosa e mette nel mirino Jorge Lorenzo: il francese pare in grado di competere per le posizioni più alte e Rossi, che comincia a perdere qualcosina, ma si avvantaggia del botta e risposta alle sue spalle tra il ducatista di Forlimpopoli e il compagno del Dottore Vinales.

META' GARA: VINALES SOFFRE

A metà gara è Vinales quello che patisce di più: lo spagnolo della Yamaha viene infilato anche da Marquez a causa di una leggera imprecisione durante un inserimento in curva, mentre davanti il vantaggio di Valentino sale di nuovo a quasi un secondo. Colpo di scena al quattordicesimo giro, il motore di Marquez cede di schianto e lo spagnolo deve mestamente tornare al box su uno scooter di servizio: data la situazione il leader del mondiale virtuale diventa cosi l'italiano Andrea Dovizioso, che dovrebbe iniziare ad amministrare il suo secondo posto, ma nelle corde del ducatista non vi è la ragioneria, e il pilota di Borgo Panigale inizia una serrata lotta con Rossi. Dietro lo spagnolo della Yamaha ha il suo daffare per tenere a distanza il pilota di casa Crutchlow. Gli ultimi giri sulla pista di Silverstone sono al cardiopalma con il gruppetto di piloti che si è ricompattato. Al 18^ giro Rossi va leggermente lungo e viene infilato dal SuperDovi: il pilota Yamaha deve difendere il suo secondo posto dal ritorno del compagno di squadra, che nell'ultimo settore sembra una furia. Vinales infatti riesce ad infilare il compagno di squadra: della situazione confusa ne approfitta Dovizioso che guadagna una decina di metri sugli avversari.

GRAN FINALE CON DOVIZIOSO

All’ultimo giro il ducatista si invola verso una vittoria che significa la testa del mondiale in solitaria: a podio vediamo secondo Vinales, ottimo terzo visto le premesse per Valentino Rossi, mentre la medaglia di legno va a Crutchlow. Mondiale nuovamente riaperto, in quello che sembra un anno veramente entusiasmante per il titolo iridato del Motogp: la classifica infatti ora vede davanti Andrea Dovizioso nuovo leader a 183 punti, con secondo Marquez ora fermo a 174 punti con Vinales al terzo gradino a170 punti. Ieri a Silverstone tutti i piloti hanno avuto quindi qualcosa da festeggiare, meno Marc Marquez che dovrà tenere a rapporto i suoi ingegneri di pista soprattutto a causa dell'inaspettata rottura del motore, guasto che ha significato zero nella casella dei risultati.

CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DEL GP DELLA GRAN BRETAGNA 2017 A SILVERSTONE (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 183

2. Marc Marquez (Honda) 174

3. Maverick Vinales (Yamaha) 170

4. Valentino Rossi (Yamaha) 157

5. Daniel Pedrosa (Honda) 148

6. Yohann Zarco (Yamaha) 109

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 90

8. Cal Crutchlow (Honda) 89

9. Jonas Folger (Yamaha) 77

10. Danilo Petrucci (Ducati) 75

11. Alvaro Bautista (Ducati) 58

12. Scott Redding (Ducati) 45

13. Aleix Espargaro (Aprilia) 43

13.Jack Miller (Honda) 43

15. Loris Baz (Ducati) 39

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Karel Abraham (Ducati) 28

18. Esteve Rabat (Honda) 27

19. Pol Espargaro (KTM) 26

20. Hector Barbera (Ducati) 23

21. Alex Rins (Suzuki) 19

22. Bradley Smith (KTM) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 7

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

© Riproduzione Riservata.