Valentino Rossi / Incidente enduro: ha rotto la tibia, frattura e stagione finita? (Ultime notizie)

Valentino Rossi in sella alla Yamaha (Foto LaPresse)

Valentino Rossi si è infortunato durante un allenamento di enduro, e le notizie che filtrano non sono assolutamente confortanti: l’incidente occorso al Dottore potrebbe aver procurato la frattura di tibia e perone, come riporta la Gazzetta dello Sport. Al momento restano da chiarire le dinamiche della caduta: sappiamo soltanto che Rossi si stava allenando e che in seguito a una presunta scivolata si è fatto davvero male. Nella notte dovrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico: a questo punto è facile intuire che, purtroppo, la stagione di MotoGp per lui possa essere conclusa qui, con sei gare ancora da disputare (la prossima sarà a San Marino sul circuito di Misano che è anche la pista di casa del Dottore). In questo momento Rossi occupa la quarta posizione nella classifica mondiale: ha 157 punti e, reduce dal terzo posto di Silverstone, dovrebbe recuperare 26 lunghezze al capofila Andrea Dovizioso. Il decimo titolo è assolutamente alla portata al netto della concorrenza, ma è chiaro che questo infortunio può cambiare le carte in tavola, perchè anche saltare una singola gara potrebbe tagliarlo fuori dalla corsa.

IL PRECEDENTE

C’è un precedente che riguarda Valentino Rossi: nel giugno 2010 il Dottore, che aveva vinto gli ultimi due Mondiali MotoGp in sella alla Yamaha, era caduto proprio al Mugello, nel corso della seconda sessione di prove libere. L’infortunio era stato grave: il pesarese aveva riportato la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba destra, ed era stato costretto a finire sotto i ferri. Si era parlato di quattro o cinque mesi di stop, ma a dire il vero Rossi era tornato ben prima in pista: solo un mese e mezzo dopo era tornato a gareggiare nel Gran Premio di Germania, ottenendo un clamoroso quarto posto al Sachsenring. Aveva saltato tre gare (Gran Bretagna, Olanda e Catalogna) dovendo così rinunciare al titolo mondiale che era finto al compagno di scuderia Jorge Lorenzo, ma fino alla fine aveva provato a strappare il secondo posto a Dani Pedrosa, che lo aveva sopravanzato per appena 12 punti. Questa volta la storia rischia di essere più complicata per Valentino, anche perchè nel frattempo sono passati 7 anni e il fisico non può più essere quello di un tempo.

