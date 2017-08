Diretta MotoGp/ Streaming video e tv, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Repubblica Ceca 2017 Brno)

Diretta MotoGp, streaming video e tv delle qualifiche - LaPresse

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE, FP3 E FP4 LIVE: GRIGLIA DI PARTENZA, POLE POSITION E TEMPI GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA CECA 2017 BRNO (OGGI SABATO 5 AGOSTO) - La MotoGp oggi, sabato 5 agosto, è ancora in diretta con un grande appuntamento, le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 sul circuito di Brno, decimo appuntamento con il Motomondiale 2017 che entra dunque nella seconda metà del suo cammino ripartendo dopo la lunga pausa estiva, che è durata per oltre un mese. Queste qualifiche serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position della corsa ceca, nuova e immancabile tappa estiva di una battaglia molto intensa, con quattro piloti racchiusi in pochi punti - e senza escludere del tutto dai giochi nemmeno il quinto, Dani Pedrosa. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della MotoGp in programma oggi, secondo i classici orari del sabato motociclistico; giova rinfrescare la memoria dopo uno stop così lungo: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, GRAN PREMIO DI BRNO: LA DIRETTA LIVE IN TEMPOREALE

IL PRONOSTICO - Per le qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca sarà duello tra Honda e Ducati. Protagonista del nuovo appuntamento di MotoGP potrebbe essere Andrea Dovizioso, che ha confermato uno stato di forma eccellente nelle prime giornate di lavoro a Brno. Questa sulla carta doveva essere una pista difficile per la Ducati, ma sta invece andando molto forte. Ducati competitiva e in grande spolvero, mentre la Honda sembra in grado di poter fare la differenza sull'asciutto. Almeno sulla carta, appare fuori dai giochi qualifica la Yamaha, che ha mostrato una mancanza di grip. È scattato un campanello d'allarme dalle parti di Maverick Vinales e Valentino Rossi, perché le moto faticano con entrambi i telai. C'è molto su cui lavorare per tornare alla competitività mostrata nella prima parte della stagione. La sensazione è che questo possa rivelarsi un weekend di sofferenza per la scuderia di Iwata: al momento sono indietro rispetto a Ducati e Honda. (agg. di Silvana Palazzo)

MOTOGP STREAMING QUALIFICHE, FP3 E FP4 GP REPUBBLICA CECA 2017 BRNO (OGGI 5 AGOSTO 2017) - Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma c'è una bellissima notizia per tutti gli appassionati, perché le qualifiche saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà in tempo reale anche su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3 mattutina: comunque un'ottima notizia per tutti gli appassionati che si possono godere in questo caldo weekend di inizio agosto la MotoGp anche se non abbonati Sky. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

FP2, COSA È SUCCESSO - Nel pomeriggio i piloti della MotoGp sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno: ha smesso di piovere e la pista si è asciugata in fretta consentendo ai piloti di girare con le gomme slick e di ottenere tempi sul giro decisamente più bassi rispetto alla mattinata. In vetta alla classifica troviamo ora Andrea Dovizioso che ha portato al top la Ducati grazie al tempo di 1:56.332, distanziando di quasi quattro decimi la Yamaha di Jonas Folger. Il team Tech-3 sugli scudi grazie ai suoi due piloti con Zarco che ha chiuso in quarta posizione a mezzo secondo dal Dovi, bene anche la Ducati Pramac con Petrucci terzo e Redding sesto, non male anche l'altro team satellite di Borgo Panigale, Avintia, con Barbera capace di chiudere nella top 5. Hanno preferito nascondersi i big in lotta per il mondiale, solamente settimo Pedrosa, ancora più indietro Marc Marquez con il decimo tempo. Fuori dalla top 10 entrambi i piloti ufficiali Yamaha: undicesimo Vinales, quattordicesimo Rossi che non hanno girato con la gomma nuova, motivo per cui nei minuti conclusivi della FP2 non si sono migliorati, stesso discorso per Jorge Lorenzo che ha chiuso in 15^ posizione ed è sceso in pista con la nuova carena Ducati che domani proveranno anche gli altri piloti.

FP1, COSA È SUCCESSO - Venerdì mattina sulla pista di Brno si è svolta la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, valido per la stagione 2017 della MotoGp. La pioggia a intermittenza ha condizionato pesantemente la FP1 con i piloti incapaci di girare sotto i due minuti, a realizzare il miglior tempo approfittando di una piccola tregua concessa dal maltempo è stato il francese Johann Zarco che in sella alla Yamaha del team Tech-3 ha stampato un 2:05.201 che gli ha consentito di precedere di appena 39 millesimi Marc Marquez. Jorge Lorenzo che sulla Ducati di quest'anno va meglio sul bagnato che non sull'asciutto (mentre nel 2016 con la Yamaha era l'esatto contrario) si è piazzato in terza posizione, Valentino Rossi il primo degli italiani con il quinto tempo (2:05.712), al settimo posto Danilo Petrucci (2:05.886) che ha saputo entrare comodamente nella top 10, cosa che invece non è riuscita ad Andrea Dovizioso (tredicesimo con il tempo di 2:06.261) e ad Andrea Iannone (sedicesimo a +1.306 da Zarco), ancora notte fonda per la Suzuki con Rins che ha chiuso in ultima posizione a oltre due secondi e mezzo di ritardo dal miglior tempo. La velocità di punta più alta l'ha ottenuta Andrea Dovizioso in 299,4 km/h.

MOTOGP, GRAN PREMIO DI BRNO: COSA C'È DA SAPERE - In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del Gran Premio della Repubblica Ceca, appuntamento che - come già accennato - è un classico dell'estate del Motociclismo, praticamente fisso a breve distanza dal Ferragosto (anche se quest’anno si è invertito con Zeltweg). La gara è nata negli ormai lontanissimi anni Venti del Novecento, quando nei dintorni di Brno sorse un tracciato su strade aperte al pubblico dove si disputarono le prime gare di auto e moto nell'allora Cecoslovacchia, intitolato al primo presidente della nuova nazione resasi indipendente dall’Impero Austro-Ungarico, Tomas Masaryk. Nel corso degli anni la pista ha subito profondissime modifiche, la più importante delle quali risale al 1987, quando fu costruito l'attuale autodromo permanente. Una evoluzione problematica, alla quale aggiungere il fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale la Cecoslovacchia era finita oltre la cortina di ferro, tanto che la gara fu inserita nel calendario del Motomondiale (nato nel 1949) solamente dal 1965 al 1982 prima del fatidico 1987 che segnò il definitivo rientro di Brno nel Mondiale - con l'unica eccezione da allora del 1992, quando era in corso la scissione fra la Repubblica Ceca e la Slovacchia.

Negli ultimi anni la gara è stata di nuovo a rischio per problemi economici che avevano messo in dubbio anche la disputa dell'edizione del 2015: alla fine si è riusciti ad evitare il taglio, ma solo dopo una lunga situazione di stallo Brno è riuscita a rimanere nel calendario degli anni successivi a partire dal 2016, un vero e proprio sospiro di sollievo per un circuito così tecnico, che sarebbe stato un peccato perdere. Qui Valentino Rossi ha vinto ben sette volte fra tutte le classi (una volta a testa in 125 e 250, poi cinque in 500/MotoGp), stesso numero di successi ottenuto dal suo grande rivale Max Biaggi (quattro in 250, tre in 500/MotoGp), a lungo considerato il ‘signore’ di Brno, mentre negli ultimi anni spiccano le vittorie di Dani Pedrosa nel 2012 e 2014, inframezzate dal successo di Marc Marquez nel 2013, poi quello ottenuto da Jorge Lorenzo nel 2015 ed infine l’exploit inatteso di Cal Crutchlow l’anno scorso, che fu la prima vittoria di un pilota britannico in una gara della classe regina dal lontanissimo 1981 - allora naturalmente era la 500. Ma adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 della MotoGp sul circuito di Brno sta per cominciare…

