INCIDENTE BAUTISTA, CRUTCHLOW E MARQUEZ/ Video, cadute: si salva Valentino Rossi (GP Repubblica Ceca 2017)

Incidente Bautista, Crutchlow e Marquez: video

La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP è stata interrotta dopo soli cinque minuti a causa di un pericoloso incidente. Tre sono state le cadute che hanno richiesto la sospensione temporanea del turno di prove a Brno. L'Aspar di Alvaro Bautista ha cominciato a sbandare per la presenza di liquido sull'asfalto, facendo andare lungo il pilota alla curva 10: uscito di pista, è poi caduto sulla ghiaia. Non è stato l'unico però a finire a terra: sopraggiungevano infatti Cal Crutchlow e Marc Marquez, che sono scivolati a causa dell'asfalto viscido. Fortunato invece Valentino Rossi, che poteva essere il quarto pilota a cadere a terra: il pilota della Yamaha seguiva proprio Bautista, ma il caso lo ha graziato, perché nonostante fosse sulla traiettoria dello spagnolo è riuscito a non prendere la parte bagnata e quindi a restare in sella alla sua Yamaha.

TRIS DI CADUTE A BRNO: IL VIDEO DELL'INCIDENTE

LE VERIFICHE DI CAPIROSSI

Al "pronti, via" è cominciato il festival delle cadute, quindi doverosa è stata l'esposizione della bandiera rossa. Nessuna grave conseguenza invece per i piloti caduti. I piloti sono già tornati in pista dopo i controlli dei commissari di pista e di Loris Capirossi. Quest'ultimo dopo la supervisione del circuito si è recato da Cal Crutchlow per chiarimenti. Non si sarebbe trattato di olio, ma forse solo di acqua, che col tempo si è asciugata da sola, visto che non c'è stato bisogno di intervenire sul circuito.

Seems like it may have been fluid from @19Bautista's Ducati that caused the red flag and the resulting crashes for Marquez and Crutchlow ?? pic.twitter.com/dJs8mA7WcI — MotoGP™?????? (@MotoGP) 5 agosto 2017

Marshals and track staff at work as they install a new air fence ??#CzechGP pic.twitter.com/askUxHGxCA — MotoGP™?????? (@MotoGP) 5 agosto 2017

