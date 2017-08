Diretta MotoGp/ Streaming video TV8, gara live: vincitore e podio (Gp Repubblica Ceca 2017 Brno)

Diretta MotoGp, streaming video TV8 gara live - LaPresse

DIRETTA MOTOGP GARA E WARM-UP LIVE: VINCITORE E PODIO, GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA CECA 2017 BRNO (OGGI DOMENICA 6 AGOSTO 2017) - Con il Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 sul circuito di Brno, la MotoGp torna in diretta ed entra nella seconda metà della stagione oggi, domenica 6 agosto: si tratta infatti del decimo appuntamento su 18 con il Motomondiale 2017, che fa tappa sul tracciato moravo che è una delle tappe più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato. Adesso dunque tutto è pronto per riaccendere i motori, che a causa della lunga pausa estiva sono fermi dall’inizio del mese di luglio: eccovi gli orari della corsa di quello che è l'appuntamento immancabile per la MotoGp attorno alla metà di agosto (quest’anno in leggero anticipo rispetto al solito), orari che sono naturalmente quelli classici dei Gran Premi europei. I semafori si spegneranno dunque alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 22 giri per un totale di 118,9 km, dal momento che ogni giro del tracciato intitolato alla memoria del primo presidente della Cecoslovacchia unita Tomas Masaryk misura ben 5,403 chilometri con un totale di quattordici curve, di cui sei a sinistra e otto a destra, una situazione equilibrata che va bene per le gomme (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Brno).

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti appunto dopo una sosta così lunga e in un campionato talmente equilibrato che potrebbe essere deciso da piccolissimi dettagli: per fare un paragone con le quattro ruote, nessuno nella MotoGp del 2017 potrebbe permettersi di regalare tre punti come ha fatto settimana scorsa a Budapest Lewis Hamilton, perché in un fazzoletto di poche lunghezze si può passare quasi senza accorgerne dal primo al quarto posto della graduatoria iridata - ma vale naturalmente anche il contrario, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno.

MOTOGP, LA DIRETTA DELLA GARA LIVE IN TEMPOREALE

STREAMING MOTOGP GARA E WARM-UP GP REPUBBLICA CECA 2017 BRNO (OGGI 6 AGOSTO) - Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky. Una buona notizia per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, è che le gare nella cosiddetta 'Università della moto' saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori - con la Moto2 che oggi slitta dopo la MotoGp - Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà per la terza volta consecutiva in questo mese di giugno splendido per gli appassionati di motociclismo anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, naturalmente soprattutto la MotoGp. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MOTOGP, COSA È SUCCESSO IN QUALIFICA - Brno si conferma una pista Honda come testimonia la pole position conquistata da Marc Marquez nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca: il campione in carica della MotoGp ha messo in riga tutti quanti assicurandosi la partenza dal palo domani in gara, accanto a lui in prima fila Valentino Rossi e Dani Pedrosa. Il Dottore ha saputo scongiurare la doppietta HRC e potrà rivelarsi un cliente molto scomodo per il duo spagnolo, dietro di loro in seconda fila troviamo le due Ducati ufficiali di Dovizioso e Lorenzo che hanno saputo limitare i danni in un tracciato assolutamente non congeniale alle caratteristiche della Desmosedici (che invece potrà fare la voce grossa il prossimo fine settimana in Austria), a sandwich tra le moto di Borgo Panigale troviamo uno stoico Cal Crutchlow che ha saputo conquistare il quinto tempo nonostante una vertebra incrinata per la caduta in FP3 provocata dall'olio perso da Bautista. Più indietro Maverick Vinales che si deve accontentare della terza fila con il settimo tempo davanti a un buon Danilo Petrucci che ha superato il taglio della Q1, cosa non riuscita ad Andrea Iannone e a Jonas Folger che nelle ultime prove libere invece era andato fortissimo portandosi ad appena 9 millesimi da Marquez. Crisi profonda per Scott Redding ormai al passo d'addio con il team Pramac, ultimo tempo per il britannico che a fine stagione dovrebbe andare via e il rapporto con la squadra sembra decisamente compromesso, per non parlare del feeling con il mezzo meccanico.

In ripresa invece Alex Rins che dopo aver sofferto tantissimo nella prima parte di campionato, anche a causa degli infortuni, ora sembra essersi rimesso in carreggiata sfiorando la Q2 con la Suzuki che invece continua a far penare Iannone. Qualifiche da dimenticare per i due fratelli Espargaro, Aleix e Pol, entrambi finiti a terra nei minuti conclusivi quando stavano migliorando nettamente i loro tempi. Già in mattinata, comunque, Valentino Rossi aveva rassicurato i suoi supporter con il terzo tempo nella FP3 dopo essere rimasto a lungo nelle retrovie durante la giornata di ieri, a ulteriore conferma che grazie all'immensa accumulata in tutti questi anni il Dottore sa alla perfezione quand'è il momento di spingere e fare sul serio, nascondendosi quando non conta veramente. Le terze libere sono state interrotte per quasi 20 minuti a causa della perdita d'olio sulla moto di Bautista che ha inondato la pista e provocato le cadute di Marquez e Crutchlow finiti contro il guard rail, nessuna conseguenza fisica seria per entrambi (anche se il portacolori della LCR Honda ha dovuto fare ulteriori accertamenti che hanno evidenziato un'incrinatura o micro-frattura della vertebra toracica T6) ma i commissari hanno dovuto esporre la bandiera rossa e fermare tutto per ripristinare le barriere danneggiate.

DIRETTA MOTOGP: COSA C'È DA SAPERE - Come ricorda anche il sito ufficiale della MotoGp, il circuito di Brno è apprezzato sia dai piloti che dagli spettatori: infatti il nastro d'asfalto serpeggia attraverso alcune colline boscose della Moravia, regione di cui Brno è la città principale (dagli studi scolastici qualcuno ricorderà che sorgeva qui la prigione dello Spielberg, dove fu rinchiuso Silvio Pellico), colline che offrono eccellenti posizioni per contemplare le evoluzioni delle moto. Lunga e sicura, con costanti cambiamenti in elevazione e ondulate curve, la pista di Brno possiede una grande varietà di difficoltà tecniche che mettono alla prova il talento dei piloti e degli ingegneri. Lo scenario ideale per assistere ad una nuova tappa della lunga sfida fra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Marc Marquez - elencati con un pizzico di patriottismo italico - per la conquista del titolo iridato 2017, stagione che sembra aperta ad ogni possibile esito e che infatti vede in corsa per l’iride sia la Yamaha, sia la Honda e pure la Ducati, senza trascurare del tutto le possibilità di Dani Pedrosa, non così staccato dai primi quattro. Cosa succederà dunque nel grande duello fra i quattro/cinque pretendenti al Mondiale? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 della MotoGp sul circuito di Brno sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.