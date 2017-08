IANNONE, CADUTA AI BOX/ Video, il pilota Suzuki cade... ai box durante il Gran Premio di Brno

MotoGP, clamorosa caduta ai box per Iannone (foto LaPresse)

Prosegue il momento estremamente difficile per Andrea Iannone nel Mondiale MotoGp. Già il weekend di prove nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno non aveva fatto altro che acuire la crisi del pilota italiano in sella alla sua Suzuki. Partito ventesimo in gara, Iannone è stato protagonista di una clamorosa caduta ai box, caso più unico e raro nel motociclismo mondiale. Ma tant’è: dalle prime immagini si vede una grande concitazione ai box, con Iannone di fatto caduto con la sua moto nella pit lane. Si vedono meccanici e tutto il team muoversi di fretta per cercare di non creare intralcio ed evitare che altre persone si facciano male. L'incidente è avvenuto durante il cambio moto dei piloti, si ipotizza un ingresso troppo veloce di Iannone nella pit lane, di sicuro la caduta ai box rappresenta il punto più basso di un weekend assolutamente da dimenticare per il pilota italiano che non riesce a uscire dalla crisi che lo attanaglia ormai dall'inizio del Mondiale MotoGP.

MOTOGP, IANNONE CADE AI BOX

WEEKEND NERO PER L'ITALIANO DELLA SUZUKI A BRNO

Quanto accaduto ai box durante l'arrivo di Iannone, col pilota Suzuki caduto nella pit lane, è ora sotto investigazione e sembra che la responsabilità possa essere di Aleix Espargaro, anche lui impegnato ai box nel momendo in cui la gara di Iannone, già costretto a partire dalle retrovie, in ventesima posizione nella griglia di partenza, è finita di male in peggio. Dopo le prove, che erano state comunque come detto deludenti, Iannone aveva esortato tutto il team a non mollare e a provare a vivere al massimo il Gran Premio a Brno, spiegando come le sue sensazioni in prova non siano state esclusivamente negative e come solo una perdita d'olio l'abbia costretto, per la sicurezza, a non forzare di più per cercare una posizione migliore in griglia di partenza. L'incidente ai box assume però contorni grotteschi in un'annata che per il pilota italiano si contornerà ora, inevitabilmente, di ulteriori polemiche, anche se sarà sicuramente utile fare luce sull'esatta dinamica della caduta.

Chaos in pit lane as Iannone goes down unhurt! His weekend goes from bad to worse! #CzechGP pic.twitter.com/OsDg1jUq8W — Mauricio garces (@MxMGarces) 6 agosto 2017

