Motogp/ Video highlights e classifica del Gp della Repubblica Ceca 2017 a Brno

Marc Marquez (LaPresse)

MOTOGP VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA DEL GP DELLA REPUBBLICA CECA 2047 (BRNO)- Il Gran premio della Repubblica Ceca 2017 ha visto trionfare nello storico circuito di Brno il campione in carica della Motogp e leader della classifica piloti Marc Marquez, al termine di un gara funestata dalle pioggia, che in terra ceca spesso ha movimentato le cose, e ha regalato ieri a tutti gli appassionati una prova davvero entusiasmante. Ma vediamo ora nel dettaglio, giro per giro cosa è successo sull’asfalto di Brno. In pole vi era Marc Marquez che, con la pioggia ha potuto avvantaggiarsi al massimo di questa sua prima posizione in griglia. Piloti in pista in perfetto orario, giro di ricognizione senza nessun problema. Partiti.

Partito a razzo Marc Marquez, non brilla invece la partenza di Valentino Rossi, che in qualifica aveva ottenuto al seconda posizione dietro allo spagnolo per appena 92 millesimi: il Dottore è stato infatti ben presto risucchiato dal gruppo. Alla prima curva gira per primo Marquez, dietro di lui un redivivo Jorge Lorenzo che indovinato il varco giusto riesce a portarsi in seconda posizione. Ottimo lo spunto del ducatista che dopo qualche curva ha messo nel mirino la Honda e riesce a passarla, dietro di loro Dovizioso. Il Dottore però non si vuole accontentare, e dalla quarta posizione, con un doppio sorpasso è volato in seconda posizione. Dopo la pioggia del primo pomeriggio, la pista si stava finalmente asciugando e i piloti cominciano a soffrire parecchio con le loro coperture da bagnato: passarsela peggio è Marquez che nel giro di qualche curva precipita in settima posizione. Scontato il rientro ai box del campione del mondo, che rientra dopo il cambio moto in ultima posizione: attenzione però perché la scelta dello spagnolo alla fine si rivelerà davvero fondamentale.

Viste le mutate condizioni della pista, è presto iniziato il balletto dei rientri, e al quarto giro rientrano quasi tutti: fuori rimangono Valentino, Dovizioso e Zarco, un ritardo per certi versi inspiegabili. Al giro successivo anche i due italiani decidono di cambiare moto, ma qui è da registrare che durante le manovre di rientro ai box Iannone cade malamente a terra, e di fatto pregiudica la sua gara. Da qui in poi la gara a Brno pare quasi dall’esito scontato: il rientro anticipato di Marquez l’ha portato adesso ad essere primo con oltre venti secondi di vantaggio da Pedrosa, dietro il duetto Honda Vinales su Yamaha. Rossi e Dovizioso faticano a rimettere in piedi la propria gara ,ma con dei fenomenali sorpassi, eseguiti su Rins, Abraham, Redding e A.Espargaro riescono a volare avanti.

Sul finale Petrucci ha provato a lottare per il podio: l’italiano dopo essere riuscito a stare sul podio virtuale per un po’ deve lasciare però strada libera a Vinales e Crutchlow , con i due che danno vita a una serrata flotta per il gradino più basso del podio. Gli ultimi giri vedono protagonista un Fenomeno Rossi: il pesarese dopo aver messo nel mirino Petrucci è poi andato a caccia di Crutchlow, che da poco si è dovuto arrendere al compagno di squadre del Dottore. Penultimo giro al cardiopalma: il numero 46 ha avuto a disposizione un giro per studiare l’inglese, e grazie a una staccata al limite lo sorpassa nella curva prima del rettilineo. L’ultimo giro vede il trionfo di Marquez, che passa sotto la bandiera a scacchi su una ruota: secondo il compagno di squadra Dani Pedrosa, terzo Vinales. E’ medaglia di legno Valentino Rossi, a cui comunque va il grande merito di essere riuscito ad ottenere il massimo da una situazione compromessa dalla strategia non adatta scelta dal suo team. Ricordiamo infine che la classifica del mondiale piloti della MotoGP vede ora in avanti sempre Marc Marquez a quota 154 punti e seguito ora a 14 lunghezze da Maverick Vinales, con Dovizioso, Rossi e Pedrosa sempre nella top five. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GPDELLA REPUBBLICA CECA 2017 (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 154

2. Maverick Vinales (Yamaha) 140

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 133

4. Valentino Rossi (Yamaha) 132

5. Daniel Pedrosa (Honda) 123

6. Yohann Zarco (Yamaha) 88

7. Jonas Folger (Yamaha) 77

8. Danilo Petrucci (Ducati) 75

9. Cal Crutchlow (Honda) 75

10. Jorge Lorenzo (Ducati) 66

11. Alvaro Bautista (Ducati) 44

12. Jack Miller (Honda) 43

13. Aleix espargaro (Aprlia) 40

14. Scott Redding (Ducati) 33

15. Loris Baz (Ducati) 31

16. Andrea Iannone (Suzuki) 28

17. Karel Abraham (Ducati) 23

18. Esteve Rabat (Honda) 23

19. Pol Espargaro (KTM) 21

20. Hector Barbera (Ducati) 21

21. Alex Rins (Suzuki) 12

22. Bradley Smith (KTM) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 7

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

