Test MotoGp Repubblica Ceca 2017/ Diretta, info streaming video e tv, tempi e classifica (Brno)

MotoGp 2017: test in Repubblica Ceca sul circuito di Brno (LAPRESSE)

TEST MOTOGP REPUBBLICA CECA 2017: DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, TEMPI E CLASSIFICA (BRNO) - Lunedì 7 agosto 2017 tornano in pista i piloti della MotoGp per la terza sessione stagionale di test, che si tiene in Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Nella giornata di ieri sul tracciato ceco si è disputato il decimo Gran Premio del Motomondiale 2017 e a vincere è stato lo spagnolo Marc Marquez, che ha così rafforzato la sua leadership in classifica generale portandosi a 154 punti.

Un bottino che garantisce al campione in carica un margine di 14 lunghezze sul connazionale Mavericks Vinales, terzo in gara e al momento outsider più pericoloso per Marquez. Gli italiani però non vogliono arrendersi, in particolare Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che in graduatoria seguono rispettivamente in terza (133 punti) e quarta posizione (132). Da non sottovalutare anche il rientro dell’altra Honda, quella di Daniel Pedrosa che grazie agli ultimi due podi (terzo al Sachsenring e secondo a Brno) si è portato a 123 punti che significa meno 22 dal capolista Marquez.

I test di Brno serviranno a tutti i piloti per mettere ulteriormente a punto le rispettive strategie in vista della seconda metà di stagione: il prossimo appuntamento è in programma già per questo week-end, in cui si terrà il Gran Premio d’Austria sul circuito di Spielberg. Vedremo come le condizioni climatiche influenzeranno la sessione dei test a Brno: la tre giorni del Gran Premio è stata caratterizzata da un tempo incerto tendente al piovoso, probabilmente i piloti potranno quindi sperimentare i rispettivi setting da bagnato.

I test della MotoGp sul circuito di Brno in Repubblica Ceca non saranno trasmessi in diretta tv, né in diretta streaming video, da canali in italiano. Aggiornamenti con tempi e classifica saranno disponibili su Sky Sport 24, canale numero 200 del bouquet satellitare. Inoltre gli utenti registrati al sito ufficiale www.motogp.com potranno seguire il live timing della sessione, mentre aggiornamenti per tutti sull’andamento delle prove saranno reperibili sull’account Twitter ufficiale @MotoGp.

