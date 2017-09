INFORTUNIO VALENTINO ROSSI/ Ultime notizie: operazione riuscita. Nuovo bollettino medico alle 11

Valentino Rossi (LaPresse)

Non sono giunti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valentino Rossi, riportato nella mattina per sistemare la frattura e di tibia e perone riportata nella stata di ieri dopo una bruta caduta in allenamento. Un nuovo infortuno importante per il Dottore di cui però dovremmo avere presto buone nuove: alle 11 infatti è previsto un nuovo bollettino medico da parte del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Ancora, dove è stato operato verso le 5 del mattino. Curiosamente l’infortunio è occorso al Dottore nella celebrazione del ventesimo anniversario del primo tutolo iridato: era infatti il 31 agosto del 2007 quando Rossi vinse il titolo di campione del Mondo nella 125, il primo di tanti altri, ma non di quest’anno. Con questo nuovo incidente infatti pare avvero improbabile che Rossi possa puntare al titolo iridato data l’attuale situazione in graduatoria e l’inevitabile assenza dalle piste, che si prospetta di almeno 40 giorni.

OPERAZIONE RIUSCITA

L’ennesimo guai per Valentino Rossi quest’anno: il campione della Motogp ha rimediato davvero un brutto infortunio ieri sera durante un allenamento con una moto da enduro a Parchiule vicino Urbania. Il Dottore caduto nella notte di ieri come è noto è stato trasportato immediatamente in ospedale a Urbino ma da lì una volta chiarito il quadro clinico e le sue condizioni il pilota della Yamaha è stato trasportato ad Ancona dove nella prima mattina di oggi è stato operato con grande successo dall’ortopedico di fiducia Raffaele Pascarella. Secondo le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Valentino Rossi arrivate dalla redazione sportiva di Sky pare che il Dottore stia bene e che l’operazione volta a ridurre i danni della frattura sia sta condotta con successo. Un sospiro di sollievo quindi per i famigliari, gli amici e tutti i fan del pilota di Tavullia: non sono però ancora noti i tempi di recupero.

IL SECONDO STOP IN UN ANNO

Come detto la frattura riportata a tibia e perone della notte scorsa non è certo il primo infortunio per Valentino Rossi nella stagione in corso della Motogp. Già lo scorso maggio infatti proprio alla viglia del Gp d’italia al Mugello, il Dottore della Yamaha si era dovuto fermare qualche giorno per via di una brutta botta al torace rimediata in allenamento. Allora l’alfiere pesarese era caduto mentre si allenava con una moto di motocross: portato immediatamente in Ospedale a Rimini, era rimasto poi agli “Infermi” qualche giorno a scopo precauzionale, per terminare i controlli e concedere un po’ di riposo per facilitare la guarigione. Allora però Valentino Rossi si era fermato poco meno di una settimana ed era riuscito pur acciaccato a tornare in pista nel Gran Premio della MotoGP al Mugello, trovando lì anche un ottimo 4^ posto.

