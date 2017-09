Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp San Marino 2017 Misano

Classifica MotoGp - LaPresse

In attesa di vivere oggi il Gran Premio di San Marino, la classifica della MotoGp vede una grandissima incertezza al suo vertice, pur se nelle ultime gare prima di Misano Adriatico è cambiato qualcosa. Infatti Andrea Dovizioso si presenta nella sua Romagna al comando della classifica del Mondiale Piloti con 183 punti - forse ad inizio stagione non avrebbe osato nemmeno sognarlo - davanti al campione in carica Marc Marquez al secondo posto a quota 174, terzo l’altro iberico Maverick Vinales che ha raccolto 170 punti nelle prime dodici uscite stagionali, al quarto posto Valentino Rossi con 157 punti, quinto infine Dani Pedrosa a quota 148, ultimo dei piloti che hanno ancora possibilità di lottare per il titolo iridato. Discorso però puramente teorico, perché purtroppo Valentino Rossi si è escluso da solo con l’infortunio in allenamento che ha messo fine alle speranze del Dottore di conquistare il decimo titolo iridato. Marc Marquez prima della pausa estiva era tornato in testa sfruttando l’amata pista del Sachsenring, a Brno ha infilato la seconda vittoria consecutiva e a Zeltweg ha infilato un ottimo secondo posto: 70 punti sui 75 a disposizione, il tentativo di fuga era indiscutibile, ma è andato in fumo (almeno per il momento) con il guasto che ha affossato il numero 93 due settimane fa a Silverstone.

HONDA, YAMAHA, DUCATI: QUANTO EQUILIBRIO!

Ne ha approfittato un ottimo Andrea Dovizioso, già vittorioso in quattro Gran Premi quest’anno: sono di più delle vittorie ottenute in tutto il resto della sua carriera in MotoGp, inoltre la Ducati non vinceva tre o più gare nella stessa stagione dai tempi di Casey Stoner. Gli alti e bassi sono una caratteristica di questa MotoGp 2017 e d’altronde sono inevitabili, altrimenti avremmo un dominatore e non questo affascinante equilibrio fra tre case diverse, con Honda, Yamaha e Ducati che possono tutte ambire a conquistare la corona iridata a fine stagione - anche se di fatto probabilmente con un solo centauro ciascuna, cioè Dovizioso, Marquez e Vinales. Ad esempio la Ducati era partita abbastanza male, poi però c’è stata una grande ripresa, coronata dalle due vittorie consecutive di Andrea Dovizioso al Mugello e al Montmelò, che hanno permesso al Dovi anche di assaggiare la prima posizione della classifica, obiettivo che la nuova doppietta di successi a Zeltweg e Silverstone rende concreto per la Rossa. Anche Valentino Rossi aveva avuto una stagione caratterizzata da alti e bassi: fra i primi la serie iniziale di podi a Losail, Termas de Rio Hondo e Austin e naturalmente la vittoria ad Assen; fra gli altri le gare anonime di Jerez e Barcellona a causa dei problemi della Yamaha e la caduta di Le Mans, errore invece del pilota; lascia un po' di amaro in bocca anche la gara di Brno, nella quale Rossi e probabilmente anche Dovizioso in condizioni normali avrebbero potuto fare di più, ma entrambi hanno sbagliato il tempo del rientro ai box in regime di gara ‘flag to flag’, perdendo punti che al termine del Campionato potrebbero anche rivelarsi pesanti per il Dovi - Rossi invece si è escluso da solo. Vedremo infine se anche Dani Pedrosa potrà inserirsi nella lotta, anche se avere il compagno di squadra 26 punti avanti non lo agevolerà certamente in casa Honda. Per tutti però la priorità nella seconda metà della stagione sarà quella di non commettere errori, perché in una stagione così equilibrata ogni punto potrebbe essere decisivo.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 183

2. Marc Marquez (Honda) 174

3. Maverick Vinales (Yamaha) 170

4. Valentino Rossi (Yamaha) 157

5. Daniel Pedrosa (Honda) 148

6. Yohann Zarco (Yamaha) 109

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 90

8. Cal Crutchlow (Honda) 89

9. Jonas Folger (Yamaha) 77

10. Danilo Petrucci (Ducati) 75

11. Alvaro Bautista (Ducati) 58

12. Scott Redding (Ducati) 45

13. Aleix Espargaro (Aprilia) 43

13.Jack Miller (Honda) 43

15. Loris Baz (Ducati) 39

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Karel Abraham (Ducati) 28

18. Esteve Rabat (Honda) 27

19. Pol Espargaro (KTM) 26

20. Hector Barbera (Ducati) 23

21. Alex Rins (Suzuki) 19

22. Bradley Smith (KTM) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 7

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

