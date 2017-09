Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio (Gp San Marino 2017 Misano)

Diretta MotoGp - LaPresse

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio di San Marino 2017 in diretta dal circuito di Misano Adriatico, seconda tappa in terra italiana nel calendario iridato che costituisce il tredicesimo atto del Motomondiale 2017 sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la dizione completa della corsa), anche se purtroppo fra i protagonisti mancherà proprio il più atteso, cioè Valentino Rossi. Tornando all'attualità, eccovi gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un anno caratterizzato da grande equilibrio, in cui diversi piloti possono puntare a vincere il titolo iridato.

DOVE VEDERE LA GARA DI MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, la buona notizia è che le gare sul circuito di Misano saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, come è normale che sia dal momento che si tratta di una gara che si disputa in Italia. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti: questo dunque lo schieramento Sky dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove pulsa forte la passione della Romagna per il motociclismo. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta in tempo reale anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, naturalmente dunque agli orari effettivi delle varie categorie. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MARC MARQUEZ SOTTO PRESSIONE

Raramente abbiamo visto Marc Marquez così sotto pressione: anche nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino il campione del mondo in carica della MotoGp ha sbagliato nel momento topico uscendo di pista nel tentativo di spingersi oltre i propri limiti per conquistare la pole position che invece è andata a Maverick Vinales. Nonostante la caduta, Marquez partirà comunque in prima fila, per la precisione dalla terza casella dello schieramento proprio affianco ad Andrea Dovizioso che si sta rivelando un cliente più scomodo del previsto per il portacolori del team ufficiale Honda. Tra i delusi di giornata vanno sicuramente annoverati Jorge Lorenzo (e questa è una costante nel 2017) e Dani Pedrosa che si sono dovuti accontentare rispettivamente della seconda e terza fila. Solamente undicesimo Michele Pirro che nel corso della FP4 è uscito di pista danneggiando la sua moto, quindi ha dovuto disputare le qualifiche con quella di riserva il cui feeling non è stato di certo idilliaco. Crisi nera per Andrea Iannone e la Suzuki, il centauro di Vasto partirà soltanto dalla 21^ posizione dietro anche al compagno di box Alex Rins. Beffa atroce per Folger e Miller che in un primo momento si erano aggiudicati l'accesso alla Q2 ma i loro tempi sono stati cancellati per non aver rispettato i limiti della pista andando oltre il cordolo, e dunque sono passati Abraham e Bautista.

PROVE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

C'è Marc Marquez di nuovo davanti a tutti nelle prove libere 3 del Gran Premio di San Marino. Il pilota della Honda ha abbattuto il muro dell'1:33, girando in 1:32.958. Nessuno meglio di lui, a testimonianza di come nelle libere del pomeriggio di venerdì non avesse dato il massimo. Lo spagnolo ha un vantaggio di poco più di un decimo rispetto a Maverick Vinales, che ha fermato i cronometri sull'1:33.112. Più lontani gli altri, con Cal Crutchlow a quasi tre decimi di distacco dal collega della Honda. La moto giapponese si conferma, in ogni caso, la più veloce sul circuito di Misano. Un campanello d'allarme, forse, per le Ducati. La Rossa di Borgo Panigale, dopo l'ottimo venerdì, non è riuscita a ripetersi nel mattino di sabato. La prima Ducati è quella che conta però. Andrea Dovizioso, infatti, ha chiuso con il quarto tempo. Per il forlivese il tempo di 1:33.334, a poco meno di quattro decimi di ritardo dal rivale in classifica. E' lotta serrata ormai per il titolo tra i due piloti di Honda e Ducati, con il Dovi che arriva a San Marino con la prima posizione in classifica. In quinta posizione troviamo Jorge Lorenzo, sembrato maggiormente competitivo rispetto alle libere di venerdì ma sempre dietro Andrea. Il maiorchino ha girato in 1:33.414. In terza fila provvisoria anche il francese Zarco, staccato di più di 6 decimi dal miglior tempo di Marquez. Il transalpino precede nell'ordine Aleix Espargaro (ottimo settimo tempo con l'Aprilia), Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Michele Pirro. Gli ultimi due piloti della Ducati, che avevano destato un'ottima impressione il giorno prima, non sono riusciti a migliorare i loro tempi sul giro. Entrambi hanno chiuso ad 8 decimi di distanza dal miglior tempo di Marquez. Crisi nera, intanto, per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, dopo un buon nono tempo conquistato ieri nel pomeriggio, è sedicesimo. Il distacco è pari ad 1 secondo e 3 decimi. Troppi per pensare di poter essere uno dei protagonisti a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

LE QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO?

Maverick Vinales scatterà davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio di San Marino dopo la pole position conquistata in qualifica. Grandissima prova per lo spagnolo della Yamaha, che è riuscito a trovare un giro perfetto. L'iberico ha fermato i cronometri sull'1:32.439. Un tempo da favola, che ha reso impossibile ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez di raggiungere la prima posizione. Il pilota della Ducati e della Honda sono arrivati in seconda e terza posizione, staccati entrambi di un decimo rispetto a Vinales. Seconda fila per tre outsider, tra virgolette. Quarto miglior tempo per Crutchlow, quinto crono per Jorge Lorenzo ed in sesta posizione il francese Zarco con la Yamaha non ufficiale. Soltanto settimo tempo per Dani Pedrosa, staccato di quasi mezzo secondo dal connazionale Vinales. In terza fila figurano anche Petrucci ed Espargaro. Altra giornata da dimenticare per Iannone, fuori dalla top ten.

LE INFORMAZIONI TECNICHE

L’appuntamento può atteso però sarà naturalmente quello con la partenza della classe MotoGp: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 28 giri per un totale di 118,3 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve - tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri a Misano per il Gran Premio di San Marino). Il ricordo sarà stavolta non solo per Simoncelli ma anche per Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano a maggio, in un incidente stradale mentre andava in bicicletta.

IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell'autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale. Le novità più significative sono state apportate per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario in ossequio alle regole della MotoGp e tra i lavori anche l'ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere circa 60.000 spettatori. Questo purtroppo non ha evitato la tragedia che nel 2010 è costata la vita a Shoya Tomizawa durante la gara della Moto2, perché purtroppo l'imponderabile è sempre in agguato nelle corse in moto, ma di certo Misano ora è un appuntamento immancabile e che quest'anno festeggia l’undicesima edizione consecutiva del rinato Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le domande sono tantissime: riuscirà la Ducati a sfruttare il circuito di casa? Marc Marquez rilancerà il suo inseguimento ad Andrea Dovizioso? Cosa potranno fare due piloti come Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, che vantano un’ottima tradizione a Misano? E la Yamaha cosa saprà fare in assenza dell’idolo di casa Valentino Rossi? Cosa succederà dunque nella grande sfida fra i pretendenti al Mondiale? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di San Marino 2017 della MotoGp sul circuito di Misano sta per cominciare…

