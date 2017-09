Pronostico MotoGP/ Gran Premio di San Marino 2017, Misano: il punto di Manuel Poggiali (esclusiva)

Maverick Vinales (LaPresse)

E' stato Maverick Vinales a stabilire il miglior tempo nelle qualifiche di Misano in vista del Gran Premio di San Marino della MotoGp. La sua Yamaha è andata veramente forte e partirà in prima fila con un ottimo Andrea Dovizioso, secondo sulla Ducati e seguito da Marc Marquez, che ha stabilito il terzo tempo nonostante una caduta che gli ha tolto l’ultimo tentativo. In seconda fila Cal Cruthlow sulla Honda di Lucio Cecchinello, Jorge Lorenzo sull'altra Ducati e Johann Zarco sulla Yamaha Tech 3. Nella top ten anche Dani Pedrosa settimo con l'altra Honda ufficiale e ottavo Danilo Petrucci con la Ducati Pramac. Manca solo tra questi nomi Valentino Rossi, che aspettiamo al più presto al ritorno nel Motomondiale. Per presentare il Gran Premio di San Marino della MotoGp abbiamo sentito l’ex pilota sammarinese Manuel Poggiali. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Vinales in pole, Yamaha tornata grande a Misano: te l'aspettavi? Sinceramente no, ma avevo parlato con l'addetto stampa della Yamaha che mi ha detto che avevano provato a fondo nei test su questa pista. Certo anche loro non si aspettavano di andare così bene e di avere Vinales in pole position.

La Ducati con Dovizioso secondo e Lorenzo quinto ha fatto meglio del previsto? Bisogna dire che il circuito di Misano non è quello ideale per le caratteristiche della Ducati, che però è ormai competitiva su tutti i circuiti.

Dovizioso che tattica userà? E' in testa al Mondiale, si giocherà le sue chance anche se il primato temporaneo potrebbe fargli scegliere una tattica attendista.

Sarà invece un Marquez d'attacco? Marquez sceglie sempre questo tipo di tattica di gara. L'importante sarà che non cada, come è successo nelle prove. Marquez è il pilota di maggior talento, a parte Valentino Rossi.

Crutchlow e Zarco sorprese di queste prove ufficiali, cosa potranno fare? La gara dipenderà molto dalle condizioni atmosferiche. Crutchlow e Zarco potrebbero terminare subito dietro i piloti e le moto più forti, ma Cruthlow sul bagnato riesce sempre a andare molto forte...

Quanto si sente l'assenza di Valentino Rossi tra i tifosi? Diciamo che Valentino è sempre Valentino, ma per quello che ho visto tra i tifosi c'è stata tanta passione, tanto entusiasmo nonostante la sua assenza. La voglia di moto è immensa, ci sono veramente moltissimi tifosi. Misano è veramente una festa.

Chi vincerà il Gran Premio di San Marino? Dico Dovizioso, mi sembra in grado di vincere su questa pista. (Franco Vittadini)

