MotoGp/ Video highlights e classifica piloti, GP San Marino 2017 (Misano)

Marc Marquez ha vinto il GP San Marino 2017 di MotoGp (Foto LaPresse)

Gara di MotoGp sul circuito di Misano, il Gran Premio di San Marino 2017, a cui manca uno degli attori principali, quel Valentino Rossi che probabilmente seguirà la corsa dal divano con la gamba destra ingessata, a causa della rovinosa caduta rimediata in allenamento che ha portato alla rottura di tibia e perone, e al probabile addio del sogno mondiale. Circuito in condizioni difficili con un violento acquazzone che ha investito tutto il settentrione d’Italia, e che ha reso il circuito dedicato a Simoncelli una vera e propria piscina. Giro di ricognizione in perfetto orario, si attende lo spegnimento dei semafori.

SI PARTE: SCATTA BENE LORENZO

Buona la partenza di Jorge Lorenzo che sfrutta tutta la potenza della rossa di Borgo Panigale e prende la testa davanti a Marquez e Dovizioso, dietro risale fortissimo Petrucci che infila un Vinales impacciato, e conquista la quarta posizione. Sul bagnato si assiste alla rinascita di Lorenzo che rifila sette decimi a giro ai concorrenti diretti, dietro un trenino formato da Marquez e Dovizioso che cercano di governare i propri cavalli d’acciaio, a qualche secondo di differenza Petrucci che semina il compagno di squadra di Valentino. Nel quarto giro Petrucci attacca Dovizioso e lo supera con una staccata al limite, passano poche curve e anche a Marquez viene riservata la stessa sorte, adesso primo Lorenzo e secondo Petrucci.

CADE LORENZO: PETRUCCI IN TESTA

Al 6° giro il ducatista in testa spinge troppo, la sua moto già al limite non riesce a chiudere ad una curva, il pilota perde l’anteriore e viene rovinosamente disarcionato, per fortuna senza conseguenze fisiche, in testa adesso il nostro connazionale Petrucci, nelle retrovie cade anche Crutchlow. 11° giro la pioggia finisce, la pista però rimane molto bagnata in alcuni punti, posizioni di testa cristallizzate con in prima posizione Petrucci, seguito da Marquez e Dovizioso. Ai Box i meccanici iniziano a sistemare le moto da asciutto, non conviene però entrare a sostituire il proprio mezzo, stante parti di pista letteralmente allagata. Ultime fasi di gara che vedono Marquez spingere sull’acceleratore, lo spagnolo caso mai ce ne fosse bisogno fa vedere di non essere proprio un ragioniere, cosa che invece fa Dovizioso che rallenta visibilmente accontentandosi del gradino più basso del podio. Avanti Petrucci e Marquez sembrano invece indemoniati, ai due piloti non manca certo la grinta né il coraggio e disegnano traiettorie al limite cercando di portare le loro gomme sulle pozze di bagnato allo scopo di ritardarne il degrado.

MARQUEZ VOLA IN TESTA E VINCE

Due giri dal termine: Marquez è attaccato al nostro connazionale, ma Petrucci fa di tutto per chiudere eventuali linee di sorpasso, dietro anche Vinales evita di spingere accontentandosi della quarta posizione. Ultimo giro ecco l’attacco di Marquez, Petrucci prova a resistere ma lo spagnolo della Honda ne ha di più, e lo infila passando per primo sotto la bandiera a scacchi e riconquistando in coabitaazione la vetta della classifica mondiale, terzo posto per Dovizioso, anonimo quarto Vinales. Da segnalare l’ottimo quinto posto di Michele Pirro, in un mondiale che nonostante l’uscita di scena di Valentino rimane sempre apertissimo.

CLASSIFICA PILOTI

1. Marc Marquez (Honda) 199

1. Andrea Dovizioso (Ducati) 199

3. Maverick Vinales (Yamaha) 186

4. Valentino Rossi (Yamaha) 157

5. Daniel Pedrosa (Honda) 149

6. Yohann Zarco (Yamaha) 116

7. Danilo Petrucci (Ducati) 95

8. Cal Crutchlow (Honda) 91

9. Jorge Lorenzo (Ducati) 90

10. Jonas Folger (Yamaha) 83

11. Alvaro Bautista (Ducati) 61

12. Scott Redding (Ducati) 54

13. Jack Miller (Honda) 53

14. Aleix Espargaro (Aprilia) 43

15. Loris Baz (Ducati) 39

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Pol Espargaro (KTM) 30

18. Karel Abraham (Ducati) 28

19. Esteve Rabat (Honda) 27

19. Alex Rins (Suzuki) 27

21. Hector Barbera (Ducati) 23

22. Michele Pirro (Ducati) 18

23. Bradley Smith (KTM) 13

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1





