Valentino Rossi/ Torna in pista: test a Misano in vista del GP di Aragon (ultime notizie MotoGP)

Valentino Rossi torna in pista (Foto: LaPresse)

Valentino Rossi è tornato in pista. No, niente scherzi: il pilota della Yamaha ha deciso di anticipare di un giorno il test previsto a Misano. Come al solito, il Dottore spiazza tutti. Per verificare le sue condizioni fisiche in vista del Gran Premio di Aragon, in programma domenica 24, Rossi si è allenato a soli diciotto giorni dall'incidente, avvenuto durante un allenamento con la moto da Enduro che gli è costato la frattura di tibia e perone della gamba destra. Il nove volte campione del Mondo ha effettuato diversi giri in sella alla Yamaha M1, la stessa che proverà a guidare nel prossimo weekend di MotoGP. Da dietro le reti del circuito è stata "rubata" una foto che ritrae Valentino Rossi in pista, nel suo habitat naturale. Non se lo aspettava proprio nessuno, ma Rimini Today ha "pizzicato" nel pomeriggio il Dottore che ha deciso di correre con un giorno di anticipo: ha effettuato solo quattro giri in pista prima di rientrare ai box.

GP DI ARAGON, CI SARÀ O NO? I DUBBI SUL SUO RECUPERO

Valentino Rossi riuscirà a rientrare ufficialmente ad Aragon dopo l'intervento alla gamba destra per la frattura di tibia e perone? Questa la domanda che si stanno facendo i fan del pilota della Yamaha. Le loro speranze sono cresciute alla notizia del ritorno in pista del Dottore per un test a Misano, ma non c'è nulla di scontato. Certo, il pilota ha deciso di correre con un giorno di anticipo, ma è anche vero che la decisione sarebbe legata alle condizioni avverse previste per la giornata di domani. Un allenamento sulla pista bagnata sarebbe stato troppo rischioso. Anche per questo motivo sorgono dubbi sulle condizioni di Rossi: sarà in grado di partecipare al GP di Aragon? In pista a Misano ha effettuato solo quattro giri prima di tornare ai box: per qualcuno sono troppo pochi, quindi sarebbe difficile vederlo in pista il prossimo weekend. Rossi però ci ha abituato ai colpi di scena...

