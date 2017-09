Motogp / Valentino Rossi corre ad Aragon? Oggi la scelta

Valentino Rossi (LaPresse)

Valentino Rossi ci prova davvero: correrà ad Aragon? Il mondo della Motogp è in attesa dopo che i 20 giri disputati a buon ritmo ieri a Misano hanno aumentato la convinzione di Valentino Rossi di poter gareggiare in modo competitivo domenica, nel Gran Premio di Aragon. Tornato in pista lunedì a soli 18 giorni dalla frattura che si era procurato il 31 agosto facendo enduro in allenamento, il primo ritorno in pista era durato solamente 4 giri a causa della pioggia; ieri è andata decisamente meglio, anche se al mattino un nuovo acquazzone ha impedito al Dottore di scendere in pista. Nel pomeriggio però le condizioni sono migliorate e Valentino Rossi ha completato appunto 20 giri a buon ritmo, anche se va detto che il numero 46 era in sella ad una Yamaha R1, cioè una moto stradale che richiede uno sforzo non paragonabile a quello che richiede la M1.

AUMENTA LA FIDUCIA PER ARAGON

In ogni caso, Valentino Rossi e anche l’ambiente Yamaha sono adesso più fiduciosi: oggi dunque ci sarà la decisione definitiva circa il presentarsi o meno ad Aragon, e per il momento possiamo dire che sarà quasi certamente un sì. Semmai, il vero snodo sarà venerdì: solo quel giorno (maltempo permettendo) Valentino Rossi potrà capire se in sella alla Yamaha M1 potrà essere competitivo - per uno come lui gareggiare solo per fare atto di presenza non avrebbe senso - o se sarà meglio lasciare spazio a Michael Van Der Mark, il sostituto già designato dalla Yamaha e che in ogni caso si presenterà ad Aragon. A livello di guida le parti più a rischio sono le articolazioni, che rischiano di infiammarsi e gonfiarsi. Un altro passaggio è la visita medica obbligatoria di giovedì, in cui sarà il responsabile medico del circuito a dovergli dare il via libera per scendere in pista almeno nelle prove libere.

