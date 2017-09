Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 qualifiche live: pole position e tempi (Gp Aragon 2017)

Diretta MotoGp, streaming video Sky e Tv8 - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 23 settembre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Aragona 2017 sul circuito del Motorland Aragon, nei pressi della località di Alcaniz, che ospita il quattordicesimo appuntamento con il Motomondiale 2017. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento - terzo sui quattro stagionali in terra di Spagna -, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position; sono chiaramente gli orari classici delle gare europee, ma andiamo a ricordarle a beneficio di tutti gli appassionati. Si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN DIRETTA

MOTOGP, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna ricordare che le qualifiche saranno visibili solamente in sintesi differita in chiaro su Tv8, essendo una delle gare non comprese nel pacchetto visibile in tempo reale. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, pronti a raccontarci tutto dal tracciato che dal 2010 fa parte del calendario iridato. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3 mattutina. Per le sessioni del pomeriggio invece l'appuntamento sarà con le sintesi in differita a partire dalle ore 15.35. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Prime prove libere del Gran Premio di Aragona contrassegnate dalla pioggia. Il più veloce è Marc Marquez, che stacca il tempo di 2.01.243, mettendosi alle spalle il compagno di squadra della Honda Dani Pedrosa, più lento di quasi mezzo secondo. Per Marc una conferma di come riesca a trovare fin da subito il feeling su pista umida/bagnata rispetto agli altri piloti. In prima fila chiude la prima sessione del venerdì il francese Zarco, su Yamaha Tech 3. Il transalpino è distante sette decimi. Quarto il britannico Miller, che approfitta delle sue doti sul bagnato per essere tra i primi, con 8 decimi di ritardo su Marc. Quinta piazza per la Ktm di Kallio, che a sorpresa firma un tempo che gli consente di stare in seconda fila provvisoria, distante però un secondo rispetto allo spagnolo Marquez. Dobbiamo scendere fino alla sesta posizione per vedere la prima Ducati, con Jorge Lorenzo. Non è stata una mattina brillante per la Desmosedici, che chiude lontana anche con Andrea Dovizioso, soltanto decimo. In terza fila troviamo invece Cal Crutchlow, Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Il pilota della Suzuki spera di attraversare un weekend migliore, dopo le recenti debacle. In pista è sceso anche Valentino Rossi, che ha girato però lento. Per il pesarese soltanto il diciottesimo tempo, con un distacco dalla vetta importante, nell'ordine dei 2 secondi e 8 decimi. Quasi tre secondi di ritardo dunque dal rivale Marquez. In totale Valentino ha girato soltanto 8 giri. Da notare come sia arrivato ai boxe in stampelle, per poi salire in moto. La sua presenza è importantissima a livello di immagine per la Motogp e vedere il Dottore in pista già qui ad Aragon non può non essere una notizia da prima pagina.

LA CHIAVE DI LETTURA

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon i piloti della MotoGp hanno pensato unicamente a rimanere in piedi: la pioggia a intermittenza ha infatti bagnato il circuito rendendolo particolarmente scivoloso e insidioso, i centauri hanno dovuto quindi prestare la massima attenzione in sella alle rispettive moto. Su tutti Valentino Rossi che è tornato a gareggiare nonostante la frattura alla gamba destra non sia completamente saldata, il Dottore ha percorso 8 giri cercando di capire se il dolore fosse sopportabile, il venerdì mattina l'ultima cosa che conta è il tempo e infatti Rossi ha chiuso la FP1 in diciottesima posizione, ci sarà margine di migliorare la propria classifica visto che per il prosieguo del weekend le condizioni meteo sono date in netto miglioramento. Anche con la pista umida il più veloce di tutti, come al solito, è stato Marc Marquez che assieme a Pedrosa è stato l'unico a scendere sotto il 2:02, la grande sorpresa della mattinata è rappresentata da Mika Kallio che ha ottenuto il quinto tempo in sella alla terza KTM, risultando più veloce di Pol Espargaro e Bradley Smith che non ha potuto girare a causa di un problema tecnico. Il pilota finlandese, 35 anni il prossimo 8 novembre, vuole giocare al meglio tutte le proprie carte nel tentativo di strappare un contratto a tempo pieno per il 2018.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Anche nelle seconde libere Honda più veloci di tutte. A prendersi la prima posizione nella sessione pomeridiana è Dani Pedrosa con il tempo di 1.59.858. Gran tempo per lo spagnolo, che precede il connazionale Lorenzo distante due decimi. Terzo tempo per Zarco, distante sei decimi. Una prima fila piuttosto inusuale per la Motogp, complici anche le condizioni di pista, prima umide e poi nel finale via via sempre più asciutte. In seconda fila provvisoria per questa prima giornata di prove libere Marc Marquez, distante sei decimi. Quinto Abraham, sesto Crutchlow. Soltanto ottavo Andrea Dovizioso, che qui ad Aragon si gioca un'importante fetta di Mondiale e che quindi domani è chiamato al pronto riscatto se vuole essere in lotta per le prime posizioni nella giornata più importante, quella di domenica pomeriggio. Soltanto ventesimo Valentino Rossi, penultimo, a due secondi di distanza da Pedrosa. Il Dottore ha sorpreso tutti nel presentarsi in pista ad Aragon nonostante la frattura alla tibia subita dopo un incidente mentre si allenava con una Enduro. Quella di oggi è stata però una giornata interlocutoria e non è detto che il pesarese, in condizioni di pista asciutta, non possa fare come al suo solito la differenza.

LA CHIAVE DI LETTURA

Con l'eccezione della Suzuki, nella top 10 della FP2 del Gran Premio di Aragona ci sono tutte le case che partecipano al mondiale di MotoGp: Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia e KTM rispondono presente e piazzano almeno una moto nei primi dieci, in particolare la Casa di Borgo Panigale può annoverare tre suoi rappresentanti (Lorenzo, Abraham e Dovizioso) così come quella di Tokyo (Pedrosa, Marquez, Crutchlow), mentre la Scuderia di Noale è riuscita a scalare la classifica con entrambi i piloti, Aleix Espargaro e Sam Lowes. Il team austriaco può contare solamente su Pol Espargaro così come quello di Iwata con Johann Zarco, mentre i piloti ufficiali della Yamaha hanno faticato parecchio: Rossi fa del suo meglio ed è già un miracolo il fatto che prenderà parte al weekend di gara, il suo 20^ posto alla fine della sessione fa comunque poco testo visto che il Dottore non ha spinto (e non aveva poi motivo di farlo) preferendo risparmiare energie in vista dei giorni successivi. È apparso decisamente più in difficoltà, invece, Maverick Vinales: vuoi per l'asfalto umido e per il fatto che domani e domenica è previsto bel tempo e dunque aveva poco senso prendersi inutili rischi con la pista bagnata, fatto sta che lo spagnolo non è andato oltre il diciassettesimo e domattina assieme al compagno di box si dovrà sudare la qualificazione diretta in Q2 nella FP3. Merita una menzione particolare Dani Pedrosa che in sella alla HRC è stato l'unico a scendere sotto il muro dei due minuti, la Honda sembra avere qualcosina in più rispetto alle rivali ma per dirlo è necessario aspettare la giornata di domani quando si avranno riscontri cronometrici importanti anche con le gomme slick, cosa che ieri non si è verificata per colpa di un paio di scrosci di pioggia che hanno bagnato la pista e impedito ai piloti di girare in condizioni di completo asciutto.

LA STORIA DEL CIRCUITO

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo un breve riassunto della (non molto lunga) storia del circuito di Aragon. Esso è sorto in una zona non molto popolata ed in effetti questo si nota perché non c'è la tipica atmosfera ‘caliente’ che caratterizza gli altri Gran Premi spagnoli. Sicuramente sotto tutti i punti di vista non ci sono paragoni con Jerez, Montmelò e Valencia, anche se sul progetto ambizioso che sta dietro a questa gara bisogna spendere qualche parola. Si tratta di una vera e proprio 'città' dedicata ai motori (Ciudad del Motor de Aragon), sia dal punto di vista sportivo sia da quello tecnologico in cui far convivere il divertimento con un polo di ricerca, città impreziosita appunto da questo circuito disegnato dall'architetto tedesco Hermann Tilke e che è entrato nel calendario del Motomondiale a partire dal 2010, inizialmente per sostituire il previsto Gran Premio d'Ungheria (poi saltato definitivamente e mai più tornato in calendario) ma poi come presenza fissa.

L’ALBO D’ORO DEL GP ARAGON

Nella classe regina nelle prime due edizioni vinse l'australiano Casey Stoner, nel 2010 in sella alla Ducati e nel 2011 con la Honda nell'anno del suo secondo titolo iridato. In seguito ecco una vittoria a testa per i tre assi del motociclismo spagnolo degli ultimi anni: nel 2012 Dani Pedrosa, nel 2013 Marc Marquez e nel 2014 Jorge Lorenzo, che poi ha superato i connazionali concedendo il bis nel 2015, agganciando così Casey Stoner come pilota pluri-vittorioso nel breve albo d'oro di Aragon. Aggancio poi riuscito anche a Marc Marquez, che ha vinto l’anno scorso per la seconda volta in MotoGp, terza se si considera anche il successo del 2011 in Moto2. Aragon invece non ha mai portato molta fortuna ai piloti italiani: abbiamo solamente due successi, la vittoria di Andrea Iannone nel 2010 in Moto2 e quella del 2014 di Romano Fenati in Moto3. Un bilancio decisamente deludente in sette edizioni e dunque 21 gare fra le tre classi. In particolare Andrea Dovizioso, che quest’anno è la nostra grande speranza per il titolo iridato, vanta come miglior risultato il terzo posto del 2012 in sella ad una Yamaha, mentre con la Ducati non è mai andato oltre il quinto posto del 2015. Un po’ come a Misano, sulla carta il ‘Dovi’ dovrà pensare soprattutto a limitare i danni in attesa delle gare asiatiche di ottobre, sulla carta tutte più favorevoli alla Ducati e al forlivese. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Aragona 2017 della MotoGp sul circuito di Aragon sta per cominciare…

