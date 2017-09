Valentino Rossi/ MotoGp, sole su Aragon: il giorno della verità (ultime notizie oggi 23 settembre)

Valentino Rossi (LaPresse)

Valentino Rossi è in pista ad Aragon per la FP3 della MotoGp: oggi finalmente sul circuito del Motorland Aragon splende il sole, si può girare al massimo della velocità e dunque capiremo fino a che punto Valentino Rossi può spingere e quanto invece lo limita il recente infortunio. Il venerdì è stato davvero difficile, con entrambe le sessioni bagnate: una disdetta per tutti, ma ancora di più per chi avrebbe avuto estremo bisogno di avere indicazioni precise ed attendibili sulle proprie condizioni di forma. Valentino Rossi si è comunque detto soddisfatto perché si è trovato a proprio agio sulla sua Yamaha, anche meglio di quelle che erano le sue aspettative. Un bilancio dunque positivo nonostante il ventesimo posto nella classifica dei tempi: sarà però oggi il momento della verità, fin da questa mattina quando in palio c’è la qualificazione al Q2 senza dover passare dal Q1, dato che la FP3 è l’unica sessione asciutta di prove libere e di conseguenza la classifica combinata dei tre turni sarà in realtà quella di stamattina.

VALENTINO ROSSI RISPONDE AGLI SCETTICI

Intanto Valentino Rossi ha dovuto anche rispondere a chi sul web e sui vari social network non ha trovato niente di meglio da fare che mettere in dubbio il fatto che il Dottore si fosse davvero fratturato tibia e perone, dubitando della possibilità di un recupero così rapido dopo un infortunio serio. Risposta non a parole, ma con un gesto molto chiaro: al termine della conferenza stampa, Valentino Rossi si è abbassato la calza elastica che gli protegge la gamba, rivelando la cicatrice e la protuberanza delle viti che fissano il chiodo all’interno della tibia. Una polemica di cui non si sentiva proprio il bisogno. Infine, una piccola annotazione tecnica: per facilitare la guida della M1, Valentino Rossi ha fatto spesso ricorso al freno posteriore azionato dal pollice, con una leva posizionata appositamente sotto il semi-manubrio sinistro.

