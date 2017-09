Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2017: sfida Dovizioso-Marquez

Classifica MotoGp - LaPresse

In attesa di vivere oggi il Gran Premio di Aragona, la classifica della MotoGp vede una grandissima incertezza al suo vertice, pur se nelle ultime gare prima di arrivare al Motorland Aragon è cambiato qualcosa e di conseguenza possiamo parlare di tre centauri rimasti in corsa per il titolo iridato. Infatti Andrea Dovizioso e Marc Marquez si presentano alla terza gara iberica della stagione al comando della classifica del Mondiale Piloti con 199 punti - tecnicamente è primo il campione in carica per migliori piazzamenti -, terzo l’altro iberico Maverick Vinales che ha raccolto 183 punti nelle prime tredici uscite stagionali, mentre Valentino Rossi e Dani Pedrosa, per un motivo oppure per l’altro, non sono di fatto più da considerare in corsa per il titolo iridato. Marc Marquez prima della pausa estiva era tornato in testa sfruttando l’amata pista del Sachsenring, a Brno ha infilato la seconda vittoria consecutiva e a Zeltweg ha infilato un ottimo secondo posto: 70 punti sui 75 a disposizione, il tentativo di fuga era indiscutibile, ma il guasto che ha affossato il numero 93 a Silverstone aveva rilanciato Dovizioso. Poi la gara mezza bagnata di Misano che ha sancito la parità fra i due, dato impressionante dopo ben 13 Gran Premi già disputati.

HONDA, YAMAHA, DUCATI: QUANTO EQUILIBRIO!

Andrea Dovizioso dunque è il nome a sorpresa: già vittorioso in quattro Gran Premi quest’anno: più delle vittorie ottenute in tutto il resto della sua carriera in MotoGp; inoltre la Ducati non vinceva tre o più gare nella stessa stagione dai tempi di Casey Stoner. Gli alti e bassi sono una caratteristica di questa MotoGp 2017 e d’altronde sono inevitabili, altrimenti non avremmo questo affascinante equilibrio fra tre case diverse, con Honda, Yamaha e Ducati che possono tutte ambire a conquistare la corona iridata a fine stagione con il proprio migliore centauro. Ad esempio la Ducati era partita abbastanza male, poi però c’è stata una grande ripresa, coronata dalle due vittorie consecutive di Andrea Dovizioso al Mugello e al Montmelò, che hanno permesso al Dovi anche di assaggiare la prima posizione della classifica, obiettivo che la nuova doppietta di successi a Zeltweg e Silverstone rende concreto per la Rossa. Anche Valentino Rossi aveva avuto una stagione caratterizzata da alti e bassi: fra i primi la serie iniziale di podi a Losail, Termas de Rio Hondo e Austin e naturalmente la vittoria ad Assen; fra gli altri le gare anonime di Jerez e Barcellona a causa dei problemi della Yamaha e la caduta di Le Mans, errore invece del pilota; la parola fine però sulle speranze del decimo titolo iridato è arrivata a causa dell’incidente in enduro. Sembra che pure Dani Pedrosa sia ormai definitivamente uscito dalla lotta iridata con una pessima gara a Misano, anche perché avere il compagno di squadra 49 punti avanti non lo agevolerà certamente in casa Honda.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 199

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 199

3. Maverick Vinales (Yamaha) 186

4. Valentino Rossi (Yamaha) 157

5. Daniel Pedrosa (Honda) 149

6. Yohann Zarco (Yamaha) 116

7. Danilo Petrucci (Ducati) 95

8. Cal Crutchlow (Honda) 91

9. Jorge Lorenzo (Ducati) 90

10. Jonas Folger (Yamaha) 83

11. Alvaro Bautista (Ducati) 61

12. Scott Redding (Ducati) 54

13. Jack Miller (Honda) 53

14. Aleix Espargaro (Aprilia) 43

15. Loris Baz (Ducati) 39

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Pol Espargaro (KTM) 30

18. Karel Abraham (Ducati) 28

19. Esteve Rabat (Honda) 27

19. Alex Rins (Suzuki) 27

21. Hector Barbera (Ducati) 23

22. Michele Pirro (Ducati) 18

23. Bradley Smith (KTM) 13

24. Sam Lowes (Aprilia) 2

25. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

