Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8, gara live: vincitore e podio (GP Aragon 2017)

Diretta MotoGp - LaPresse

Oggi la MotoGp torna con il Gran Premio di Aragona 2017 in diretta dal circuito del Motorland Aragon, terza delle quattro tappe spagnole nel calendario iridato, che costituisce il quattordicesimo atto del Motomondiale 2017 sul tracciato che fa parte del calendario iridato a partire dal 2010. Cresce dunque l’attesa per la quintultima gara stagionale, come è anche normale che sia in una situazione che vede due centauri appaiati al comando, cioè Marc Marquez e Valentino Rossi. Tornando all'attualità, eccovi gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in un anno caratterizzato da grande equilibrio, in cui diversi piloti possono puntare a vincere il titolo iridato - almeno anche Maverick Vinales oltre ai due al primo posto ex-aequo.

MOTOGP, LA GARA IN DIRETTA

MOTOGP, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni e gare odierne saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna invece tenere conto del fatto che le gare sul circuito di Aragon non saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, dove bisognerà invece accontentarsi delle differite. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece le classi minori Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore ci sarà Vera Spadini, mentre gli inviati ai box saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti: questo dunque lo schieramento Sky per questo Gran Premio entrato nel calendario del Mondiale dal 2010. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm-up e la gara in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà questa volta solamente in differita in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, in particolare la gara della MotoGp sarà visibile alle ore 17.00. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

LE PROVE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Giornata sotto il sole quella delle terze libere del Gran Premio di Aragona. Tempo completamente diverso rispetto a quello di ieri, dove i piloti non avevano forzato più di tanto. Primo tempo per Marc Marquez, con il crono di 1.48.252. Lo spagnolo precede di tre decimi di secondo Maverick Vinales, ottimo secondo. Terzo Pedrosa, a quattro decimi di distacco dal compagno di squadra, a conferma di come le Honda ufficiali siano le moto da battere qui in Spagna. A sorpresa Bautista quarto. E' sua la prima Ducati sulla griglia provvisoria di partenza. Stupisce ancora Kallio, quinto con la sua Ktm, a mezzo secondo di ritardo da Marquez. Il finlandese è riuscito a tenersi dietro Andrea Dovizioso, soltanto sesto, anche lui con un ritardo di poco superiore al mezzo secondo da Marc. Apre la terza fila l'Aprilia di Aleix Espargaro, che precede Cal Crutchlow e Andrea Iannone. A soli 80 millesimi di ritardo c'è Valentino Rossi, decimo. C'era grande apprensione per la prestazione del Dottore, che ieri aveva chiuso in 18 e 20 posizione le libere 1 e 2. Considerate le condizioni in cui è sceso in pista il Dottore non possiamo far altro che inchinarci a quella che è un'autentica leggenda per gli appassionati di moto italiani e non. Valentino Rossi, correndo con una frattura alla tibia e al perone, è riuscito a mettersi dietro Jorge Lorenzo, che dovrà cercare di qualificarsi alle Q2 partendo dalla lotteria della Q1.

LA CHIAVE DI LETTURA

Per la prima volta dall'inizio della stagione tutte le 6 case che prendono parte al mondiale 2017 di MotoGp parteciperanno alla seconda e ultima fase delle qualifiche al MotorLand per il Gran Premio d'Aragona. Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia e Suzuki sono riuscite ad avere almeno un rappresentante nella top 10: Marquez, Vinales, Pedrosa, Bautista, Kallio, Dovizioso, Aleix Espargaro, Crutchlow, Iannone e Rossi i piloti che hanno chiuso la FP3 nei primi dieci e dunque accedono direttamente alla Q2 in programma nel primo pomeriggio. Da sottolineare in particolare la prova del Dottore che è riuscito a trovare un buon tempo nonostante le precarie condizioni fisiche e il pessimismo del suo entourage a riguardo. Non dimentichiamo che con una gamba destra ancora ingessata il solo fatto di essere qui ad Aragon rappresenta un notevole successo per Rossi che non intende comunque fare il comprimario e vorrà trovare comunque un modo per essere protagonista anche in pista. Un'altra bella sorpresa di questo weekend è sicuramente Mika Kallio, il finlandese ha infatti compiuto l'impresa di portare la KTM nella top 5 chiudendo la FP3 a 559 millesimi da Marquez che ha realizzato il miglior tempo e già prenotato la pole position. Leggermente più indietro del previsto la Ducati con Dovizioso e Lorenzo che si sono ritrovati dietro al "cliente" Bautista.

LE QUALIFICHE AD ARAGON

Pole position per Maverick Vinales, che ha chiuso davanti a tutti in 1.47.635. Ottima prima posizione per il pilota spagnolo, che potrà partire da subito all'attacco domani. In prima fila anche Jorge Lorenzo, con la Ducati, che dopo aver rischiato di rimanere fuori dalle prime 10 posizioni è riuscito ad ottenere una sorprendente seconda posizione con la Ducati qualificandosi dalla Q1. Ancora più clamoroso il terzo posto di Valentino Rossi, straordinario terzo con la sua Yamaha, nonostante la frattura a tibia e perone di due settimane fa. Valentino ha scritto un'altra pagina indelebile della sua carriera leggendaria, facendo capire a tutti che è tornato ad Aragona per poter giocarsi ancora il decimo titolo Mondiale. Quarto Crutchlow su Honda, che precede Marc Marquez, il grande sconfitto di giornata. Il campione del mondo è caduto mentre era in pole provvisoria quando mancavano tre minuti al termine, dicendo così addio a qualsiasi ulteriore speranza di poter chiudere in prima fila. Per Marquez quinto tempo, davanti a Dani Pedrosa, che completa la seconda fila. Dopo aver dominato in lungo e largo le prove libere, i due piloti della Honda non sono riusciti a trovare il giro veloce in queste prove ufficiali, finendo in seconda fila. Ancora peggio ha fatto Andrea Dovizioso, che non ha mai dato l'impressinoe di essere veloce come in altre occasioni in questo campionato. Per Andrea si preannuncia una sfida non proprio facile. Chiudono la top ten Aleix Espargaro, ottavo, Alvaro Bautista nono e Andrea Iannone decimo.

COSA CI ASPETTIAMO IN GARA?

Non vorremmo essere nei panni del "povero" Maverick Vinales che pur siglando la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Aragona riservate alla classe MotoGp non è riuscito a conquistare le luci dei riflettori. A rubare la scena al pilota spagnolo della Yamaha ci ha pensato il suo compagno di box Valentino Rossi che tre settimane fa a quest'ora era su un letto d'ospedale con una gamba a pezzi e oggi va a conquistarsi un'insperata prima fila, è come se di colpo il dolore fosse sparito, completamente cancellato dalla trance agonistica che ha conquistato al Dottore di far segnare il terzo miglior tempo dietro proprio a Vinales e a Lorenzo che dopo una FP3 disastrosa dove era rimasto fuori dalla top 10 ha saputo riscattarsi alla grande in sella alla Desmosedici. Il grande deluso del sabato è sicuramente Andrea Dovizioso che non ha trovato il guizzo e si è dovuto accontentare del settimo tempo e della terza fila. Tra i sconfitti di giornata anche Marc Marquez che nel momento cruciale è finito a terra e non ha potuto migliorare i propri tempi, il campione del mondo in carica era in piena lizza per la pole. Peccato per Mika Kallio che aveva dimostrato di essere velocissimo nel corso del weekend ma non ha saputo confermarsi ad altissimi livelli nella Q2 dove ha chiuso con il dodicesimo tempo, anche il finlandese della KTM si è sdraiato rinunciando alla possibilità di scalare la classifica.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

I semafori poi si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 23 giri per un totale di 116,8 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Motorland Aragon misura 5,078 chilometri (clicca qui per la griglia di partenza scaturita dalle qualifiche di ieri ad Aragon-Alcaniz per il Gran Premio di Aragona). Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Aragon, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 15 alla curva 16 (a gomito verso sinistra) e misura 968 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell'arrivo. Le curve, a questo proposito, sono in tutto 17: di queste, 10 sono verso sinistra e 7 verso destra, concentrate nella prima parte che è decisamente tortuosa, mentre nella parte finale si affronta appunto il lungo rettilineo e poco dopo quello del traguardo.

COSI’ L’ANNO SCORSO

Facendo un passo indietro alla gara di dodici mesi fa, bisogna parlare di un Marc Marquez sostanzialmente dominatore, dal momento che partì dalla pole position e conquistò poi il successo con quasi tre secondi di vantaggio su Jorge Lorenzo, dunque per il pilota spagnolo della Honda primato sia al sabato sia alla domenica. In gara ci fu una buona prestazione delle due Yamaha ufficiali, che chiusero entrambe sul podio con Valentino Rossi terzo risalendo dal sesto posto di partenza, però senza mai davvero impensierire il dominio di Marquez. Bel ricordo anche per Maverick Vinales, che fu quarto in sella alla sua Suzuki davanti a Cal Crutchlow e ad un deludente Dani Pedrosa, che accusò sul traguardo ben 17 secondi di ritardo dal compagno di squadra. Fu però una gara da dimenticare soprattutto per la Ducati, che non andò oltre l’undicesimo posto di Andrea Dovizioso, alle spalle anche delle due Aprilia di Alvaro Bautista e Stefan Bradl, rispettivamente nono e decimo, dunque la Rossa oggi dovrà fare molto meglio per non veder ridursi le chance di lottare fino in fondo per il titolo iridato. Staremo a vedere cosa succederà: adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta della gara e del warm-up del Gran Premio di Aragona 2017 della MotoGp sul circuito di Aragon sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.