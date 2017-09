Motogp/ Video highlights e classifica piloti: vittoria e leadership per Marquez. Gp di Aragon 2017

Marquez vince il Gp di Aragon 2017 (LaPresse)

Il Gp di Aragon 2017 una delle ultime prove del Mondiale 2017 della MotoGP ha incoronato vincitore e leader della classifica piloti un indomabile Marc Marquez autore di una gara davvero eccezionale: lo spagnolo però non è stato il solo protagonista. Da Lorenzo, a lungo in testa alla gara, al ritrovato valentino Rossi sulla sua Yamaha appena una ventina di giorni dopo la duplice frattura di tibia e perone e con Dovizioso che scontando il degrado delle gomme ha fatto il possibile per rimanere in lotta con lo spagnolo della Honda: non sono certo mancate le emozioni ad Aragon e ora andremo a vedere giro per giro che è successo sull’asfalto spagnolo. La griglia di partenza stabilita nelle qualifiche di sabato vedeva un incredibile Maverkc Vinales in testa con la prima fila composta da Rossi e Lorenzo: condannati alla seconda e la terza i due pili in lotta nella classifica del mondiale piloti ovvero Marquez e Dovizioso, con tanti outsider trai due pronti a dare battaglia. Piloti in pista in perfetto orario, nessun problema nel giro di ricognizione: il Gp di Aragon 2017 finalmente si accende.

PARTENZA BRUCIANTE PER LORENZO E ROSSI

Marc Marquez non riesce a scattare nel miglior dei modi mentre si è poi rivelato ottimo lo spunto di Valentino che superando il compagno di squadra, riesce a prendersi la seconda posizione dietro il ducatista Lorenzo, davvero scatenato al via. I primi giri passano con Rossi che rimane in coda alla Ducati dello spagnolo: dietro però Marquez fa salire la temperatura delle gomme e marca da vicino l’avversario diretto per il mondiale, Andrea Dovizioso. Al quinto giro il vantaggio dei primi due diminuisce e Marquez e Dovizioso riescono a raggiungerli dando così inizio a una bagarre che continuerà per gran parte della prova sulla pista di Aragon:alla sesta tornata lo spagnolo riesce a infilare il nostro portabandiera con una staccata perfetta, All’ottavo giro però Marquez commette un piccolo errore : nel preparare l’assalto al Dottore della Yamaha ,il campione del mondo della Motogp in carica va lungo e apre la strada a Dovizioso, che cominciava a sentire la superiorità della Honda. Lo spagnolo comunque non si arrende e ci riprova anche la giro successivo, prendendosi nuovamente tutti i rischi: solo al 12’ Marquez riesce ad avere la meglio su un indomabile Valentino Rossi, che ora deve guardarsi le spalle anche dall’altra moto giapponese di Pedrosa.

MARQUEZ A CACCIA DELLA TESTA DELLA GARA

Comincia quindi l’inseguimento dello stesso Marquez su Lorenzo che finora era riuscito a rimanere in testa alla gara pur soffrendo la competitività delle Honda, davvero netta: Pedrosa non a caso riesce a superare l’altra Ducati di Dovizioso e anche Valentino Rossi (realizzando con quest’ultimo una delle azioni più belle della gara con lo spagnolo che sfrutta a oltre 300km/h uno spazio microscopico lasciato dal Dottore). Al 16^ Marquez arriva in testa alla corsa, lasciando che la bagarre scoppi alle sue spalle: a mescolare le carte infatti arriva subito Vinales, che non ci mette molto a superare Desmodovi in evidente difficoltà, visto anche il sorpasso appena successivo di Aleix Espargaro. Sul finale Pedrosa raggiunge il secondo posto: la bandiera a scacchi consacra quindi le due Honda di Marquez e Pedrosa, con terzo gradino del podio di consolazione per un ottimo Lorenzo. Solo quarto Vinales con il suo compagno di squadra Valentino Rossi quinto e Dovizioso che chiude alla settima posizione perdendo punti preziosissimi nella classifica del mondiale piloti: ora il divario del ducatista è di 16 lunghezze dI Marquez ora leader incontrastato. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI ARAGON 2017 (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 224

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 208

3. Maverick Vinales (Yamaha) 199

4. Daniel Pedrosa (Honda) 170

5. Valentino Rossi (Yamaha) 168

6. Yohann Zarco (Yamaha) 123

7. Jorge Lorenzo (Ducati) 106

8. Danilo Petrucci (Ducati) 95

9. Cal Crutchlow (Honda) 91

10. Jonas Folger (Yamaha) 83

11. Alvaro Bautista (Ducati) 69

12. Scott Redding (Ducati) 56

12. Jack Miller (Honda) 56

14. Aleix Espargaro (Aprilia) 53

15. Loris Baz (Ducati) 39

16. Andrea Iannone (Suzuki) 33

17. Pol Espargaro (KTM) 30

18. Karel Abraham (Ducati) 28

18. Esteve Rabat (Honda) 28

20. Alex Rins (Suzuki) 27

21. Hector Barbera (Ducati) 23

22. Michele Pirro (Ducati) 18

23. Bradley Smith (KTM) 13

24. Mika Kallio (KTM) 5

25. Sam Lowes (Aprilia) 2

26. Sylvain Guintoli (Suzuki) 1

