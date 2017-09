Calendario MotoGp/ Gran Premio San Marino 2017 Misano: gli orari di prove, qualifiche e gara

Calendario MotoGp (LaPresse)

La MotoGp si appresta a vivere il suo momento topico: i top rider nel fine settimana si troveranno a correre sul circuito italiano di Misano Adriatico, dedicato al compianto Marco Simoncelli, per il Gran Premio di San Marino. Delusione per gli appassionati italiani che nella settimana appena passata hanno saputo del pesante infortunio a Valentino Rossi, con il corridore di Tavullia che avendo riportato in allenamento una brutta frattura alla gamba destra non potrà partecipare al gran premio di casa e dovrà dire addio al sogno di conquista del decimo alloro mondiale. Molti sono i tifosi curiosi di sapere se il pilota della Ducati Andrea Dovizioso riuscirà a tenere la testa della classifica: il ducatista conosce alla perfezione il tracciato. Da valutare anche se Marc Marquez è riuscito ad archiviare la delusione per il ritiro nell’ultima corsa, i tecnici della Honda hanno lavorato duramente nei quindici giorni di pausa per capire quale sia stata la causa che ha portato alla rottura del motore in terra inglese, una rottura che è stata responsabile dello zero in casella per il pilota, che fino alla penultima gara era in testa alla classifica iridata. L’anno scorso a Misano vinse Dani Pedrosa, il pilota Honda che detiene anche il record della pista in gara.

GP SAN MARINO: PROGRAMMA E ORARI

Il programma del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - per citare la denominazione ufficiale - vedrà il suo avvio oggi, venerdì 8 settembre, quando i piloti scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle 9.55 la FP1 e alle 14.05 la FP2, entrambe le sessioni dureranno quarantacinque minuti, e saranno trasmesse sul canale di riferimento che Sky, network detentore dei diritti televisivi per il Motomondiale, ha approntato per gli appassionati (Sky Sport MotoGP HD). Sabato terza sessione di libere dalle 9.55 alle 10.40, poi la FP3 dalle 13.30 alle 14.00, durante la quale i team cercheranno gli ultimi aggiustamenti al set up in vista delle qualifiche, che partiranno alle 14.10 con la Q1 e dureranno fino alle 14.50 quando si concluderà la Q2: gli appassionati potranno seguire le qualifiche sempre su Sky e anche in chiaro su TV8. Domenica warm up dalle 9.40 alle 10.00, con gli aggiustamenti finali al set up soprattutto in relazione alle condizioni meteorologiche, e gara a partire dalle 14.00, anche in questo caso è prevista la diretta sia su Sky Sport MotoGP HD sia su TV8.

