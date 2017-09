Pronostico MotoGP/ Gran Premio di San Marino 2017, il punto su Misano di Giacomo Agostini (esclusiva)

Andrea Dovizioso (LaPresse)

Sarà un Gran Premio di San Marino pieno di interesse, quello che la MotoGp correrà domenica sul circuito di Misano Adriatico. Un Gran Premio col duello fra Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Maverick Vinales per il titolo mondiale, ma purtroppo senza Valentino Rossi, dopo il recente infortunio che l'ha costretto a fermarsi e rinunciare alla gara di casa. A Misano sarà in ogni caso una festa del motociclismo, con gli appassionati pronti a tuffarsi nell’atmosfera di una terra che da sempre vive per i motori. Per presentare il Gran Premio di San Marino abbiamo sentito Giacomo Agostini. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che cosa si aspetta da questo Gran Premio di San Marino? Sarà un grande spettacolo di folla e dovrebbe essere una gara molto emozionante, un Gran Premio molto appassionante.

Valentino Rossi grande assente, senza di lui sarà una gara meno bella? Già, peccato che manchi Valentino, ma ci saranno ugualmente quattro-cinque piloti in lizza per vincere.

Secondo lei Valentino potrebbe ancora vincere il Mondiale? Diciamo che non sarà facile, anche se rientrasse prima del previsto. Rossi ha pur sempre subito un incidente molto serio, ha già un distacco di 26 punti da Dovizioso e ne perderà altri durante la sua assenza.

La Ducati potrebbe vincere ancora con Dovizioso? Perché no, avrà le stesse possibilità di Yamaha e Honda di puntare al successo qui a Misano.

Quali saranno le possibilità di Marquez? Marquez è sempre un pilota da temere, veramente un campione. Nell'ultimo Gran Premio ha dovuto abbandonare non per colpa sua. Magari gli capita di cadere in prova, in gara questo è più difficile che accada.

Vinales è pronto a un exploit di grande importanza? Potrebbe essere, potrebbe fare un grande risultato. Con l'assenza di Valentino, potrebbe essere più responsabilizzato in casa Yamaha.

Lorenzo e Pedrosa cosa potranno fare? Lorenzo sta migliorando, Pedrosa sta avendo un rendimento altalenante, con prestazioni non sempre costanti.

Che dire di questa stagione deludente della Suzuki? Bisognerebbe capirne i veri motivi, prima di trovare dei colpevoli e addossare responsabilità particolari alla moto oppure a Iannone.

L'Aprilia invece ha disputato una buona stagione secondo lei? Sì, faccio i miei complimenti all'Aprilia per i risultati ottenuti.

Quali sono le caratteristiche del Gran Premio di San Marino? E' un circuito non veloce, ma comunque bello. Inoltre ogni anno è l’occasione per ricordare un grande pilota come Marco Simoncelli. Una persona indimenticabile e che vive ancora con la Fondazione Simoncelli, un'iniziativa veramente bella! Sarà un weekend di festa con tutti i tifosi che arriveranno da ogni parte d'Italia e d'Europa. (Franco Vittadini)

