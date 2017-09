Diretta MotoGp/ Streaming video Sky tv e qualifiche live: pole position e tempi (Gp San Marino 2017 Misano)

Diretta MotoGp - LaPresse

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 9 settembre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di San Marino 2017 sul circuito di Misano Adriatico, tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2017. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento nel cuore della riviera romagnola, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position di quello che ufficialmente si chiama Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini; sono chiaramente gli orari classici delle gare europee, ma andiamo a ricordarle a beneficio di tutti gli appassionati. Si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DOVE VEDERE LE QUALIFICHE DI MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutte le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che per la quarta stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale, ma per tutti gli appassionati bisogna ricordare che le qualifiche saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo uno dei due appuntamenti stagionali in Italia. Per quanto riguarda Sky, il punto di riferimento è sempre Guido Meda, al microfono della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, pronti a raccontarci tutto dal Misano World Circuit Marco Simoncelli. Per quanto riguarda invece le classi minori, Zoran Filicic e il commento dello stesso Mauro Sanchini oppure di Roberto Locatelli ci racconteranno la Moto2 e la Moto3; ecco poi Vera Spadini in conduzione dal Paddock per la rubrica contenitore e gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), anche se non comprenderà la FP3 mattutina. Per le sessioni del pomeriggio tuttavia anche chi non sarà a Misano potrà seguire tutto in tempo reale. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

LA PROTAGONISTA

È stato senza dubbio un venerdì di MotoGp positivo per la Ducati con le Desmosedici sempre ai vertici della classifica nelle due prime sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini in programma sulla pista di Misano Adriatico. Nel pomeriggio Danilo Petrucci in sella alla moto del team Pramac è stato il più veloce di tutti mettendosi alle spalle la Yamaha di Vinales e la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso. Il centauro di Terni potrebbe essere uno dei grandi protagonisti in gara, soprattutto se venissero confermate le previsioni di pioggia per domenica, e sappiamo tutti che Petrucci sia uno dei migliori interpreti della pista bagnata e/o umida. Non a caso la DORNA ha concesso 5 minuti extra di prove per effettuare le simulazioni del flag-to-flag (cambio moto) qualora dovesse arrivare il maltempo. Non ci sono stati grandi distacchi, tutt'altro, basti pensare che i primi dieci sono racchiusi in meno di sei decimi, e che Marquez nel finale non ha trovato il tempo buono per colpa di una caduta che gli ha impedito di trovare ritmo con le gomme nuove. Buon lavoro anche da parte del terzo pilota Ducati Michele Pirro, dopo il secondo tempo nella FP1 è arrivato anche il P7 della FP2, in questa fase della stagione avere tre moto in pista è sicuramente un fattore positivo per la casa di Borgo Panigale, avendo così più possibilità di sottrarre punti ai diretti rivali di Dovizioso per il titolo.

LIBERE 1, COSA È SUCCESSO

Un fulmine sulla pista di San Marino. Al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di Misano si è imposto davanti a tutti Marc Marquez. Il pilota spagnolo è riuscito a centrare tutti gli obiettivi prefissati alla vigilia del weekend sanraminese, sfornando una prestazione subito monstre. Il suo miglior tempo è 1.33.556. Lo spagnolo, quattro volte campione del mondo, deve rimontare in classifica generale su Andrea Dovizioso, attualmente in prima posizione. Per dare da subito un messaggio forte e chiaro ha preferito non andare troppo per il sottile fin dalle libere del mattino, stampando un tempo già ottimo. Marquez ha preceduto di quasi mezzo secondo la Ducati di Michele Pirro, ottimo secondo. Terza posizione per Andrea Dovizioso, distante 6 decimi rispetto a Marquez. Per il Dovi il weekend di San Marino non è iniziato nel migliore dei modi, anche se può dirsi comunque soddisfatto della prima fila virtuale conquistata nella prima sessione di prove libere. Il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, è sesto, dietro anche alla Ducati non ufficiale di Petrucci. Quarto tempo invece per Cal Crutchlow. Il britannico si è piazzato a meno di 30 millesimi di secondo dal Dovi, a testimonianza di come la Honda sia veloce anche su questa pista. Indietro le Yamaha. Per trovare la prima occorre andare indietro fino all'ottava posizione, occupata da Maverick Vinales. Il pilota ufficiale della Yamaha è distante un secondo dal miglior tempo fatto segnare dal rivale Marquez. Un ritardo pesante, che indica come il lavoro all'interno del box Yamaha, orfano di Valentino, sia ancora tanto da fare. Altre due Yamaha chiudono la top ten, con Zarco nono e Folger decimo, entrambi sulle Yamaha non ufficiali del team Tech 3. Sono invece quasi due i secondi di distacco di Andrea Iannone, ancora palesemente in ritardo rispetto ai migliori. Per il pilota della Suzuki sedicesimo tempo, con il suo compagno di squadra Rins che ha ottenuto il 17° tempo.

LIBERE 2, COSA È SUCCESSO

Rivoluzione nelle libere 2 del pomeriggio corse a San Marino e conclusesi da pochi minuti. Davanti a tutti c'è la Ducati non ufficiali di Danilo Petrucci, che ha firmato il tempo di 1.33.231. Alle sue spalle Maverick Vinales, che è riuscito a risalire la china fino al secondo posto, staccato di soli 5 millesimi rispetto all'italiano. Terzo tempo invece per Andrea Dovizioso, che perde sì una posizione rispetto al mattino ma migliora il suo crono e si mette davanti a Marc Marquez, quinto, staccato di 2 decimi rispetto al pilota italiano, suo diretto rivale nella classifica generale piloti. Marquez non si è migliorato rispetto al mattino, girando sempre sull'1.33.500 basso, venendo superato anche dal connazionale, nonché compagno di scuderia, Dani Pedrosa. Sesto tempo per Cal Crutchlow, mentre Lorenzo continua a palesare le sue difficoltà (ottavo), finendo dietro anche a Michele Pirro, settimo. Chiudono la top ten Andrea Iannone, nono, a mezzo secondo da Petrucci, e Rabat, che con la Honda è decimo.

LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo un breve riassunto della storia del circuito di Misano. La Romagna, soprattutto se comprendiamo anche località molto vicine quali San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e di grande passioni per gli sport motoristici. Ecco dunque che negli anni Settanta si costruì un autodromo a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d'Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984. Dal 1985 al 1987 l'autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi, nei primi due ancora con la denominazione di Gp delle Nazioni e nel 1991 invece con il titolo di Gran Premio d'Italia, che poi Misano ospitò anche nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l'ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l'attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini.

L’ALBO D’ORO

Questo dunque sarà l’undicesimo anno consecutivo di Misano nel calendario iridato, del quale dunque è ormai diventato un appuntamento fisso che rende l'Italia l'unica Nazione oltre alla Spagna con più di un Gp in calendario: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo sono i due dominatori, avendo vinto tre volte a testa. Il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, anche se non va dimenticato nemmeno il secondo posto del 2012 con la Ducati, una delle poche gioie di un biennio difficile sulla Rossa di Borgo Panigale: un vero peccato l’assenza di quest’anno, che priverà la corsa dell’idolo più atteso dagli appassionati. Lorenzo invece ha fatto tripletta dal 2011 al 2013: in totale sono sei successi su dieci per la Yamaha. La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e spera di rinverdire con lo stesso Lorenzo oppure con Andrea Dovizioso quel ricordo ormai un po’ datato, mentre la Honda ha vinto con Dani Pedrosa due volte, nel 2010 e l'anno scorso, mentre nel 2015 trionfò con Marc Marquez, che però nella classe regina si è imposto a Misano solo una volta. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di San Marino 2017 della MotoGp sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…

