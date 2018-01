Valentino Rossi, il team VR46 in MotoGp?/ Il pilota della Yamaha ha già scelto il suo pilota di riferimento...

11 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Valentino Rossi, il team VR46 in MotoGp? (Foto: LaPresse)

Il mercato della MotoGp si sta rivelando intrigante come quello di calcio. E ci sta mettendo del suo anche Valentino Rossi, visto che nelle ultime settimane si è parlato dell'ingresso del suo team in MotoGp. Negli ultimi giorni Herve Poncharal, numero uno del team Tech3, ha rivelato che con l'ingresso della squadra VR46 loro perderebbero la fornitura Yamaha. Queste considerazioni confermerebbero le voci sull'ormai prossimo arrivo in MotoGp della squadra del Dottore. Quest'ultimo tra l'altro è reduce dalla sentenza del Tar Marche che ha respinto il ricorso presentato dai vicini del Ranch. Pare comunque che Valentino Rossi abbia già scelto quale sia il suo pilota di riferimento in futuro: dovrebbe trattarsi di Franco Morbidelli. Un'altra ipotesi suggestiva riguarda la Honda e il pilota che affiancherà Marc Marquez nella prossima stagione. L'insider Bruscolini sostiene che il campione del mondo in carica stia facendo carte false per portare suo fratello in MotoGp. Non dovrebbero esserci problemi per accontentarlo, anzi pare che ci sia già una trattativa in corso.

MOTOGP, MERCATO PILOTI: DAL TEAM DI ROSSI A DOVIZIOSO

Per quanto riguarda il mercato della MotoGp c'è ad esempio il caso di Andrea Dovizioso, che sarebbe corteggiato dalla Yamaha. La trattativa con la Ducati per il rinnovo potrebbe rivelarsi complicata a causa delle aspettative del pilota forlivese, che dopo i risultati ottenuti nell'ultima stagione si aspetta un ingaggio da top rider. I colloqui tra Dovizioso e la Ducati cominceranno a febbraio, dopo i primi test a Sepang, ma la sensazione è che le richieste del motociclista non troveranno semplice riscontro. L'indiscrezione è stata riportata dall'insider Maurizio Bruscolini durante la trasmissione tv “Paddock” di Franco Bobbiese. Pare che a differenza della Ducati si sia mossa la Yamaha con un'offerta interessante, ma Andrea Dovizioso vorrebbe qualcosa di più. Non sono emerse le cifre, ma pare che la Ducati potrebbe trovarsi in seria difficoltà in un eventuale e ipotetico duello.

