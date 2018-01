Presentazione nuova Ducati/ MotoGp streaming video e diretta tv: ecco la Desmosedici 2018

Diretta presentazione Ducati: streaming video e tv, la nuova Desmosedici MotoGp 2018 viene svelata a Borgo Panigale. Confermati i due piloti: saranno ancora Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo

15 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta presentazione Ducati 2018 MotoGp (Foto LaPresse)

La Ducati 2018 MotoGp si svela: a partire dalle ore 10:30 di lunedì 15 gennaio, presso l’Auditorium di Borgo Panigale, la nuova Desmosedici verrà ufficialmente presentata al pubblico. Parte così in maniera ideale la stagione della conferma: possiamo chiamarla in questo modo, perché se anche il titolo mondiale non è arrivato Andrea Dovizioso ci ha provato fino all’ultima gara, ed è stato autore di un traguardo che in pochi avrebbero pensato alla vigilia. A proposito: il pilota forlivese sarà protagonista della presentazione ufficiale della Ducati, e insieme a lui ci sarà Jorge Lorenzo che sarà l’altro titolare della guida. Piloti confermati per la stagione 2018: questo era il primo passo per competere nuovamente per il titolo mondiale, oggi capiremo in che modo sarà stata fatta la Desmosedici che sarà in pista e poi ovviamente Dovizioso e Lorenzo dovranno fare il loro, vale a dire vincere le gare e provare a mettersi gli avversari alle spalle. A cominciare da Marc Marquez, il campione del mondo in carica: il Dovi lancia una nuova sfida allo spagnolo, Lorenzo spera che il campionato MotoGp vada a finire come era stato nel 2015.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

Non è prevista una diretta tv per la presentazione della Ducati 2018 MotoGp; tuttavia tutti gli appassionati potranno seguire l’evento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La casa di Borgo Panigale mette infatti a disposizione la diretta streaming video: basterà accedere al sito www.ducati.com per avere le immagini dall’Auditorium, in più si potrà visitare la diretta fornita dall’account Facebook ufficiale che trovate all’indirizzo facebook.com/Ducati.

COME SARA’ LA NUOVA DUCATI

Ovviamente non sappiamo ancora quale sarà la Ducati che uscirà dalla presentazione, ma le voci che hanno iniziato a filtrare raccontano di un passo accorciato rispetto al 2018: questo è un particolare importante che si renderebbe necessario per aumentare invece la velocità di percorrenza in curva, aspetto nel quale la Desmosedici ha sofferto nel confronto con le altre case. L’elemento più importante però dovrebbe riguardare il fatto che la Ducati 2018 MotoGp dovrebbe essere adattata a più stili di guida: si lavorerà sulla geometria del telaio e sulla flessibilità, così da avere regolazioni più raffinate e ottenere un migliore adattamento alle gomme Michelin. Altri due temi piuttosto cruciali: l’anno scorso Lorenzo ha impiegato tempo per entrare in sintonia con la Desmosedici e in passato non sono stati pochi i piloti che hanno penato parecchio in sella alla rossa (pensiamo solo a Valentino Rossi), mentre il discorso degli pneumatici è ormai vitale perché scelta della mescola da utilizzare e gestione del degrado hanno preso sempre più importanza nei Gran Premi, fino a diventare pressochè decisivi per la vittoria finale.

DA DOVE SI RIPARTE

La Ducati 2018 MotoGp riparte dalla straordinaria stagione passata: Andrea Dovizioso è stato in grado di vincere sei gare ottenendo altri due podi, e il pilota di Forlì ha costretto Marquez a vincere il Mondiale nell’ultima gara. I punti di Dovizioso sono stati alla fine dell’anno 261; si è piazzato secondo precedendo le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi e la Honda di Daniel Pedrosa, un grande risultato per la casa di Borgo Panigale. Meno bene ha fatto Jorge Lorenzo, ma i suoi risultati vanno letti e contestualizzati: lo spagnolo era al primo anno con la Ducati e ha faticato ad adattarsi, a partire da Aragona ha collezionato due podi e un sesto posto mostrando sicuramente maggiore sintonia con la sua moto. Il settimo posto conclusivo (137 punti) con tre podi totali non rende giustizia al campione spagnolo, ma quest’anno Lorenzo potrà solo migliorare il suo rendimento e dunque essere ancora più pronto a giocarsi eventualmente il titolo mondiale.

