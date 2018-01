MotoGp, Yamaha 2018/ Presentazione, streaming video e diretta tv: la M1 di Valentino Rossi e Vinales

Diretta Presentazione Yamaha 2018: info tv e streaming video. Ecco la nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Sarà la loro stagione del riscatto in Motogp dopo il disastroso 2017?.

24 gennaio 2018 Michela Colombo

Valentino Rossi e Maverick Vinales (LaPresse)

Dopo la Ducati anche la Yamaha alzerà i veli sulla nuova M1 per la stagione 2018 della Motogp e tutti gli appassionati sono impazienti di assistere alla presentazione ufficiale dove ovviamente non mancheranno anche Valentino Rossi e Maverick Vinales, piloti di punta della casa del Diapason. La cerimonia ufficiale della presentazione della Yamaha M1 2018 è attesa infatti per oggi mercoledì 24 gennaio alle ore 12.00 a Madrid. La casa giapponese ha infatti scelto ancora la Spagna per mostrare al mondo il proprio nuovo gioiellino, in ossequio pure dei suoi principali sponsor. L’attesa è chiaramente tanta anche perché la scorsa stagione la moto del Dottore come del giovane talento spagnolo classe 1995 non si è rivelata affatto all’altezza dell’aspettative. Sicuramente in casa Yamaha si è lavorato tantissimo quindi in ottica 2018, che dovrà essere la stagione del riscatto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO YAMAHA

La cerimonia di presentazione della Yamaha come abbiamo detto avrà inizio alle ore 12.00 e per tale evento è prevista un’ampia copertura mediatica. La tv satellitare di Sky infatti trasmetterà l’evento in diretta tv solo nei suo momenti più significativi, mentre l’intera cerimonia sarà visibile in diretta streaming video sul portale sport.sky.it. La diretta streaming video dello svelamento della nuova M1 per il 2018 sarà liberamente disponibile anche sul portale ufficiale della Motogp, all’indirizzo www.motogp.com. Attenzione poi ai profili social della scuderia nipponica come dei due piloti ufficiale Valentino Rossi e Maverick Vinales che ovviamente offriranno a tutti gli appassionati video, foto inedite e curiosità sulla nuova moto della casa del diapason.

QUALI LE NOVITA’ ATTESE?

Dopo una stagione 2017 in Motogp davvero deludente, il 2018 deve essere l’anno del riscatto per la Yamaha di Rossi e Vinales: ma quali saranno le novità della Yamaha M1? Difficile dirlo anche perché gli ultimi test che si sono svolti lo scorso mese di novembre hanno dato informazioni e dati davvero contrastanti. Allora entrambi i piloti avevano provato soluzioni diverse e complesse, dove alla moto del 2017 erano state inserite sia novità in ottica 2018 che elementi già noti visti nella stagione precedente. Secondo quindi le ultime stime la nuova M1 del dottore come del catalano dovrebbe registrare parecchi elementi della ciclistica e telaio del 2016 con poche soluzioni studiate e rinnovate nel 2017 anche a metà stagione. Forse in questo senso la grande novità potrebbe essere il motore 2018, che ai primi test aveva dato segnali incoraggianti. Ovviamente però dovremmo attendere solo la presentazione ufficiale per conoscere tutti i dettagli della nuova Yamaha 2018.

